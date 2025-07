"Đội trưởng yếu kém" ở Em Xinh Say Hi có cú đáp trả khiến antifan câm nín "rủ nhau lên núi"

Trong Livestage 3 của Em Xinh Say Hi, Miu Lê đã có màn thể hiện được đánh giá là "chơi tất tay" ở phần dance battle quyết định. Không chỉ tự tin bước lên sàn thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, Miu Lê còn dẫn dắt đội hình vượt qua đối thủ mạnh để giành chiến thắng chung cuộc. Đây không chỉ là chiến thắng đầu tiên trong vai trò đội trưởng của Miu Lê, mà còn là cú lội ngược dòng đáng ghi nhận sau ba vòng thi liên tiếp không thành công.

Chuỗi thất bại đáng quên

Trước Livestage 3, hành trình của Miu Lê tại Em Xinh Say Hi không mấy suôn sẻ. Ở Livestage 1, Miu Lê góp mặt trong đội Liên quân 1 với tiết mục Đã Xinh Còn Thông Minh cùng 14 Em Xinh khác. Dù sở hữu đội hình đông đảo và tiết mục được đầu tư, phần trình diễn này vẫn không thể vượt qua sân khấu AAA đầy bùng nổ của Liên quân 2. Trước đó, cô cũng tham gia tiết mục Đồng Dao Xinh Gái với vai trò đồng đội bên cạnh Quỳnh Anh Shyn, Orange, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa thể làm hài lòng kỳ vọng của khán giả.

Đến Livestage 2 và 3, Miu Lê tiếp tục được bầu làm đội trưởng nhưng kết quả đều như nhau, vẫn không thể thắng. Hơn thế, với thất bại ở Livestage 2, Miu Lê không thể bảo toàn thành viên trong đội khi chứng kiến LyLy - Danmy phải ra về. Sau Livestage 2, Miu Lê bị cho là lead team yếu. Netizen cũng thẳng thắn đánh giá team của cô là "yếu toàn diện", từ bài hát, hòa âm phối khí đến giọng hát. Một số khác bày tỏ thất vọng khi cho rằng các bài thi "khó nghe", "cringe", "cố đu trend nhưng không chạm được cảm xúc". Vì thế, khán giả tranh cãi khi Miu Lê không thể hiện được nhiều nhưng vẫn được bình chọn cao và tiếp tục làm đội trưởng ở Livestage 3.

Miu Lê thừa nhận là đội trưởng yếu kém sau khi để thành viên trong đội

Áp lực ở lần thứ ba nhận vai trò đội trưởng hiện rõ qua từng biểu hiện của Miu Lê trong tập 7 Em Xinh Say Hi. Không còn là một đội trưởng hay pha trò, thường xuyên “gáy vui” trước giờ thi như ở hai vòng trước, Miu Lê lần này chọn cách im lặng, tiết chế và tập trung hơn hẳn. Ngay cả khi Trấn Thành hỏi: "Có gáy nhẹ không?" – nữ ca sĩ cũng trả lời điềm đạm: "Em suy nghĩ rất nhiều về chuyện gáy. Qua 2 vòng vừa rồi, em gáy nhiều quá, nên bây giờ em quyết định không gáy nữa…".

Sự thay đổi trong năng lượng của Miu Lê khiến khán giả chú ý. Nếu như trước đây cô luôn là nhân tố tạo tiếng cười, khuấy động không khí trong team thì lần này, cô gần như không quăng miếng, không còn những đoạn hội thoại “căng đét” với MC hay chia sẻ sâu sắc rầm rộ trên mạng xã hội. Trên sân khấu, Miu Lê nhường spotlight cho từng thành viên thể hiện cá tính, đúng với vai trò một người đội trưởng đang cố gắng chuộc lỗi sau hai vòng thất bại. Sự trầm lắng ấy được cho là hệ quả của áp lực lớn khi nhận quá nhiều chỉ trích.

Dù vậy, kết quả ở Livestage 3 của Miu Lê cũng không khá hơn. Tại đây, team của Miu Lê chọn concept những nữ ninja, đưa vào thêm phần múa cột để gây ấn tượng cho khán giả. Về phần nhạc cũng đã cố gắng để tạo ra những điểm nhấn dễ nhớ cho khán giả. Tuy nhiên nhiên công tâm mà nói thì xét tổng thể, team của Phương Ly trội hơn một chút. Kết thúc phần trình diễn, team của Phương Ly đã xuất sắc thắng vòng đối đầu khi hơn team Miu Lê 12 phiếu.

Miu Lê lộ rõ sự áp lực khi tiếp tục làm đội trưởng ở Livetsage 3

Màn lội ngược dòng của Miu Lê

Để thua Phương Ly ở phần thi perform đã nối dài chuỗi thất bại của Miu Lê. Sau khi tập 7 lên sóng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Miu Lê. Song, câu chuyện Miu Lê yếu khi làm đội trưởng vẫn được một bộ phận khán giả nhắc lại.

Tưởng chừng Miu Lê sẽ lại một lần nữa để thành viên team mình bị loại, thì sau màn dance battle đã thay đổi cục diện. Theo luật ở Livestage 3, liên quân thắng sẽ có quyền lợi chỉ loại 1 thành viên trong đội có điểm thấp nhất (thành viên có điểm cá nhân thấp nhất trong liên quân thắng). Còn liên quân thua sẽ bị loại 3 người là 3 Em Xinh có điểm thấp nhất trong liên quân thua. Tổng điểm đội được tính bằng tổng điểm bình chọn cá nhân thành viên cộng với điểm thưởng dance battle (nếu có).

Dù không thắng thi perform nhưng team Miu Lê nằm trong liên quân thắng. Chính vì vậy nếu như lọt vào top 3 đội dẫn đầu dance battle thì khả năng cao team Miu Lê sẽ xoay chuyển được kết quả.

Team Miu Lê gặp khá nhiều áp lực khi bước vào phần thi dance battle

Thi đấu với tinh thần "không còn gì để mất", team của Miu Lê đã thể hiện tinh thần cực máu lửa. Theo dõi cách cả team lên chiến lược thì cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen có cánh. Cụ thể, dù không sở hữu "cổ máy nhảy" nào trong team nhưng đội của Miu Lê có tư duy chiến thuật rõ ràng.

Theo đó, 3 người là Miu Lê, Juky San và Bích Phương sẽ là những người thi dance battle vì ai cũng có kinh nghiệm biểu diễn. Về phần sắp xếp thứ tự, cả team cũng bàn bạc khá kỹ khi để Bích Phương ra trước. Ở vòng đầu, các Em Xinh sẽ có hỗ trợ vởi dancer, và vòng này sẽ chọn 5/6 người nên tính cạnh tranh không quá cao. Vì vậy team Miu Lê đã cử Bích Phương - thành viên nhảy yếu nhất trong 3 người - ra thi đầu tiên. Phần thi của Bích Phương được hỗ trợ bởi 4 vũ công, nhận được nhiều lời khen về dàn dựng nên đã hoàn thành mục tiêu top 5.

Đến vòng 2 dance battle là thi cypher, các Em Xinh sẽ nhảy tự do trên nền nhạc có sẵn mà không có ai hỗ trợ. Vòng này thi 5 nhưng chỉ lấy 3 nên người ra ứng chiến phải là một quân bài nguy hiểm nhất. Và team Miu Lê đã có nước đi thông minh khi chính Miu Lê - một ẩn số ra dự thi và thật sự mang đến hiệu quả ngoài sức mong đợi.

Phần thi dance battle của Miu Lê

Chứng kiến phần thi cực cháy của Miu Lê, các giám khảo, Trấn Thành lẫn các Em Xinh đứng ngồi không yên. Cả hội trường cũng phải hú hét không ngừng vì màn dance battle không thể tin nổi của nữ ca sĩ.

Giám khảo Phan Hiển đánh giá Miu Lê "sinh ra là để nhảy" khi sở hữu cơ thể dẻo dai, đầu óc cực sáng tạo trong cách dàn dựng. Giám khảo Rùa và Phước Lee cũng bày tỏ sự ấn tượng với cách thể hiện của Miu Lê vì có độ "điên" nhất định. Còn với giám khảo Sơn Lâm không ngại bày tỏ Miu Lê chính là Em Xinh mà anh yêu thích nhất. Nam giám khảo ấn tượng với tinh thần của Miu Lê, sự cảm nhận âm nhạc và nhảy rất đã.

Trong khi đó, giám khảo C2 Low cho rằng Miu Lê không phải là "tay mơ" như lời đồn vì phần thi dance battle quá xuất sắc. Nhiều khán giả cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng Miu Lê như một dancer thực thụ. Kết thúc phần thi, Miu Lê về nhất với 318,5 điểm, giúp đội mình tiếp tục đi vào chung kết của dance battle. Và sau đó Juky San đã tiếp tục thể hiện ấn tượng, qua đó mang về 60 điểm cho toàn đội, giúp cả team không ai bị loại.

Miu Lê đã có chiến thắng đầu tiên ở Em Xinh Say Hi

Từng là cái tên bị hoài nghi nhiều nhất trong dàn đội trưởng vì chuỗi thành tích không mấy ấn tượng, Miu Lê giờ đây đang nhận được sự công nhận từ chính những khán giả từng quay lưng với cô. Sau màn dance battle bùng nổ tại Livestage 3, thái độ của công chúng đã dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không còn những bình luận chê bai năng lực, không còn so sánh Miu Lê với các đội trưởng khác, thay vào đó là những lời tán dương cho tinh thần dám nghĩ dám làm và nỗ lực vượt áp lực của nữ ca sĩ.

Dưới phần bình luận trên các nền tảng MXH, nhiều người thừa nhận họ đã “quay xe” vì cảm thấy Miu Lê thật sự xứng đáng. Một phần vì cô đã có bước tiến rõ rệt trong tư duy chiến thuật và biểu diễn, phần khác vì người xem cảm nhận được sự cầu thị, trầm lặng nhưng quyết tâm của nữ ca sĩ sau loạt thất bại. Livestage 3 không chỉ là lần đầu Miu Lê bảo toàn được thành viên trong đội mà còn là bước ngoặt giúp cô khẳng định màu sắc riêng giữa một chương trình nhiều cạnh tranh. Với khán giả, cú lội ngược dòng này là lời đáp trả thuyết phục nhất cho những nghi ngờ bủa vây Miu Lê suốt nhiều vòng thi vừa qua.