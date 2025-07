Tập 8 Em Xinh Say Hi: Tiên Tiên khóc nấc đến không thở được vì để Ánh Sáng bị loại, 3 cái tên còn lại cũng gây sốc

Tối 19/7, tập 8 Em Xinh Say Hi lên sóng và thu hút sự theo dõi của khán giả. Trong tập này, 2 đội còn lại của 2 liên quân là Mỹ Mỹ và 52Hz "chốt sổ" phần thi perform. Nếu như 52Hz mang đến sân khấu nhiều cảm xúc về câu chuyện tình yêu thì team của Mỹ Mỹ "đốt cháy" sân khấu với màn trình diễn cực sôi động.

Khép lại phần thi perform, MC Trấn Thành công bố số vote chung cuộc. Ở tập trước, Liên quân 1 dẫn trước với chiến thắng của team Phương Ly. Tuy nhiên kết quả đã "quay xe" bất ngờ khi team của Tiên Tiên và Mỹ Mỹ lần lượt giành được chiến thắng. Nếu như Tiên Tiên tạo được khoảng cách 18 phiếu bầu chọn so với đội của Orange thì Mỹ Mỹ đã có chiến thắng rất sát sao khi chỉ nhỉnh hơn team 52Hz đúng 2 phiếu.

Cuối cùng, liên quân 2 mang về 600 điểm, còn liên quân 1 giành được 400 điểm nhờ chiến thắng của team Phương Ly.

Team của Mỹ Mỹ đã có chiến thắng sít sao để giúp liên quan 2 có kết quả tốt trước khi bước vào vòng thi dance battle

Sau vòng thi perform, các đội bước vào phần dance battle. Theo luật chương trình đưa ra, 6 đội sẽ cử từng người cho 3 vòng thi. Mỗi vòng thi được 5 giám khảo và khán giả trường quay chấm điểm trực tiếp. Sau vòng đầu, 5 đội cao điểm nhất sẽ vào vòng 2. Tương tự với thể thức đó, vòng 2 sẽ chọn ra 3 đội cao nhất. Và sau vòng thi cuối sẽ ra bảng xếp hạng, số điểm lần lượt là 100, 80 và 60. Số điểm này sẽ được chia đều vào điểm cá nhân của các thành viên trong team.

Vòng thi dance battle diễn ra và khuấy động không khí với những phần thi bùng nổ. Nhiều Em Xinh đã mang nhiều năng lượng, thể hiện đúng tinh thần "battle" để giúp đội mình tích luỹ thêm điểm tổng. Như Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Miu Lê, Đào Tử A1J,... khiến khán giả rần rần vì sự chuẩn bị cho dance battle quá bất ngờ. 3 đội đi vào cuối cùng là team của Miu Lê, 52Hz và Mỹ Mỹ. Tại vòng cuối ở dance battle, đại diện từng team là Juka San, 52Hz và Maiquinn "chiến" với nhau và tạo nên vòng chung kết nảy lửa. Kết quả cuối cùng, Maiquinn về nhất và giúp team có 100 điểm, 52Hz về nhì và có 80 điểm, Juky San về cuối với 60 điểm.

Các Em Xinh khiến người xem "wow" liên tục khi thể hiện các phần dance battle cực cháy

Sau các vòng thi, liên quân thắng sẽ có quyền lợi chỉ loại 1 thành viên trong đội có điểm thấp nhất (thành viên có điểm cá nhân thấp nhất trong liên quân thắng). Còn liên quân thua sẽ bị loại 3 người là 3 Em Xinh có điểm thấp nhất trong liên quân thua. Tổng điểm đội được tính bằng tổng điểm bình chọn cá nhân thành viên + điểm thưởng dance battle (nếu có).

Với kết quả chung cuộc, Liên quân 2 giành chiến thắng ở phần thi perform qua đó giành được 2 suất an toàn (tất cả các thành viên vào thẳng Livestage 4). 2 đội có điểm cao nhất trong Liên quân 2 là team của Mỹ Mỹ và Miu Lê, đồng nghĩa với việc thành viên có điểm cá nhân thấp nhất trong team Tiên Tiên sẽ bị loại.

Team Miu Lê và team Mỹ Mỹ là 2 đội có điểm cao nhất trong Liên quân 3, đồng nghĩa với việc 1 thành viên trong team Tiên Tiên sẽ bị loại

Trong khi đó, Liên quân 1 thua ở vòng perform nên 3 Em Xinh có điểm cá nhân thấp nhất sẽ dừng lại ở Livestage 3. Trên sân khấu, MC Trấn Thành lần lượt gọi tên những Em Xinh được an toàn. Dần dần các slot nguy hiểm gọi tên nhiều gương mặt gây bất ngờ. Và cuối cùng 4 Em Xinh phải dừng bước là Ánh Sáng AZA, Muộii, Đào Tử A1J và Han Sara.

Trước kết quả loại trừ, Tiên Tiên đã khóc mất kiểm soát từ sân khấu đến phòng chờ. Giọng ca Say You Do không giấu nổi cảm xúc đến mức nức nở, thở không nổi và không nói thành lời khi MC Trấn Thành hỏi đến. Tiên Tiên chỉ ngồi im lặng khóc từ sau khi biết kết quả cho tới cuối tập 8.

Ở phần phỏng vấn sau livestage, đội trưởng Tiên Tiên mới chia sẻ: "Có một khoảng thời gian Tiên không hoạt đông sôi nổi. Lúc đó Tiên cho phép mình sai, được trải nghiệm trong sự riêng tư. Nên khi Tiên thấy Sáng còn nhỏ, mới chập chững bước vào nghề, khi đó bạn không được có sự riêng tư nữa. Xuyên suốt quá trình bên cạnh Sáng, Tiên thấy được sự căng thẳng của Sáng, lúc tập cũng khóc, lúc chuẩn bị diễn cũng khóc và Tiên thấy điều đó nên mình thương Sáng nhiều".

Ngoài em út Ánh Sáng - người sở hữu kỹ năng trình diễn top đầu chương trình bị loại gây tiếc nuối thì 3 cái tên còn lại cũng được đánh giá là gây sốc khi phải dừng chân. Muộii là gương mặt gây ấn tượng ngay từ những vòng đầu tiên nhờ vào ngoại hình cao ráo xinh xắn, khả năng chơi nhạc cụ thành thạo cũng như câu chuyện truyền cảm hứng về cửa hàng cơm gà của mẹ. Han Sara có màn cypher được chuẩn bị cực kỳ ấn tượng, được các giám khảo đánh giá cao nhất nhưng lại không được thi dance battle vì chấn thương bất ngờ. Đào Tử A1J cũng là 1 gương mặt tạo thiện cảm ngay tập đầu tiên. Sự mới mẻ, màu sắc lạ của mỹ nhân xứ Đài khiến fan Việt cảm thấy thích thú và tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.

Các Em Xinh phải ra về sau Livestage 3