Em Xinh Say Hi bị nói khóc lóc lấy tình thương khán giả, dàn sao đồng loạt phản pháo

Em Xinh Say Hi là một trong những chương trình có độ phủ sóng nhiều nhất hiện tại. Sức hút của Em Xinh Say Hi thể hiện qua hàng triệu lượt xem ở mỗi tập lên sóng, kèm theo đó là ê hề những topic gây bàn tán khắp mạng xã hội. Song, đi kèm với những lời khen thì chương trình cũng như các Em Xinh cũng đối mặt với không ít những tranh luận. Mới đây nhất, mạng xã hội như bùng nổ luồng ý kiến trái chiều xoay quanh những giọt nước mắt của các Em Xinh trong tập 7.

Trên Threads xuất hiện bài đăng cho rằng tập 7 vừa lên sóng cố tạo ra kịch bản để lấy nước mắt của khán giả một cách khá gượng gạo. Cụ thể, cư dân mạng than phiền vì phải dành thời gian dài để nghe những câu chuyện quá khứ của từng Em Xinh và MC Trấn Thành. Có tài khoản mạng xã hội còn bày tỏ sự mệt mỏi khi phải chứng kiến những khung hình sướt mướt trong show, và cho rằng chương trình cố lấy tình thương của khán giả bằng những giọt nước mắt. Không những vậy, một số netizen còn nhắc thẳng tên Vũ Thảo My vì đã mang câu chuyện chấn thương phải ngồi xe lăn để câu kéo sự thương cảm của khán giả.

Cư dân mạng tranh cãi khi các Em Xinh khóc sướt mướt trong tập 7 vừa qua

"Bãi chiến trường" tranh luận của cư dân mạng

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mình theo dõi một show giải trí để được thư giãn, nhưng lại thấy mệt mỏi vì lướt đến đâu cũng là nước mắt và chuyện buồn. Nhiều người bày tỏ bức xúc khi phải xem hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để chứng kiến cảm xúc và những câu chuyện hậu trường, trong khi số lượng tiết mục trình diễn thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc cả tập chỉ có 4 phần trình diễn được lên sóng, còn lại chủ yếu là chia sẻ, tâm sự và khóc, khiến một phần khán giả cảm thấy thiếu trọng tâm, mạch chương trình không còn cuốn hút như kỳ vọng ban đầu.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản biện mạnh mẽ. Một số người xem cho rằng cảm xúc là yếu tố cần thiết, thậm chí là linh hồn của những chương trình thiên về nghệ thuật biểu diễn. Nhiều khán giả phản pháo việc chỉ trích cảm xúc của người khác thể hiện cá nhân đó mang nặng tinh thần anti hơn là góc nhìn của một khán giả thực sự. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu chỉ nhìn nhận chương trình qua góc độ giải trí đơn thuần mà quên mất đây cũng là hành trình của những nghệ sĩ trẻ đang vượt qua tổn thương, thì có lẽ chính khán giả cũng đang quên mất cách thưởng thức một show có chiều sâu cảm xúc.

Trên mạng xã hội "nổ tung" với loạt ý kiến trái chiều trước cảnh sướt mướt của dàn Em Xinh

Dàn Em Xinh "phản dame"

Khi bất ngờ vấp phải chỉ trích trên mạng xã hội, dàn Em Xinh Say Hi đã không im lặng mà phản pháo cực gắt. Trong broadcast của mình, Đào Tử A1J không lòng vòng mà "var thẳng" câu chuyện đang gây náo loạn Threads.

Nữ rapper chia sẻ: "Ngay từ lúc tập hôm nay lên sóng, tui thấy có nhiều người trên Threads than phiền các chị em lấy tình thương khán giả bằng nước mắt nhiều quá. Tui nghĩ tui nói thẳng luôn là stage này còn nhiều nước mắt lắm. Stage nhạc house xập xình như Em Hông Có Ưa Tui mà các chị em vẫn rưng rưng mà. Cơ bản vòng 3 này mọi người tập rất cực, có dance battle nữa nên các chị em chấn thương rất nhiều. Từ đầu tới giờ tui thấy vòng nào cũng có người tấn công các chị em hết.

Tui nghĩ là trong fandom của mình, mọi người sẽ thân thiện, không làm như vậy. Nhưng nếu có gặp những người toxic như thế thì mong cả nhà mình chủ động thoát khỏi cái vòng lặp toxic này, đừng đôi co chi thêm nữa.

Mình nghĩ rằng là con gái có lẽ đã khó khăn hơn nhiều rồi. Nên là thay vì vậy, dành thời gian yêu thương nhau, yêu thương các chị em nhiều hơn nhé. Cảm ơn các anh chị em luôn ủng hộ tụi mình. Mình thấy các chị em khóc vì chịu đựng nhiều áp lực, thì điều nên làm là đồng cảm và truyền thêm tình yêu thương cho các chị em, chứ không phải là than phiền hay đả kích. Bớt gây chuyện với con gái".

Đào Tử A1J "var thẳng" khi có nhiều người chỉ trích hội Em Xinh

Không chỉ Đào Từ A1J mà các Em Xinh khác như Juky San, Muộii, Bảo Anh,... cũng lên tiếng sau những tranh cãi ở tập 7. Theo đó, khi có bình luận mỉa mai Vũ Thảo My lấy chấn thương ra để câu kéo bình chọn từ khán giả, Muộii đã đáp trả vỏn vẹn 2 từ nhưng thể hiện thái độ khá gắt: "Thì sao?". Trong khi đó, Juky San dặn dò trong nhóm chat với fan rằng không nên đôi co với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, sau khi tập 7 lên sóng, Bảo Anh cũng viết hẳn tâm thư chia sẻ quan điểm sau khi tham gia Em Xinh, trong đó thẳng thắn nhìn nhận về bình luận cho rằng cô nhạt nhoà. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Mình đọc nhiều bình luận của các bạn vì mình quan tâm khán giả của mình nghĩ gì. Mình biết ơn vì được yêu thương. Cái gì quan trọng nhắc lại 7749 lần. Và cũng có những bình luận nói mình nhạt trong show và không phù hợp show.

Thật ra mình nghĩ tuỳ góc nhìn. Nhạt là vì mình không hoạt ngôn theo kiểu các bạn đang nghĩ. Và nếu theo góc nhìn đó thì mình nhạt thật. Nhưng mình nghĩ mình có trái tim và là người tử tế. Các chị lớn đến show này hầu hết ai cũng đến để cho đi và cách mỗi người thể hiện sẽ khác nhau. Các bạn có thể nói tại sao mình thi mà không máu me thắng thua, vì mình đã có khán giả rồi và họ yêu thương mình ngần ấy năm rồi, mình đã thắng cả cuộc đời rồi nên mình không có máu thắng thua.

Mình vẫn đồng hành, hoà mình và đi cùng các chị em trong show, mình luôn giúp mọi người nếu điều đó trong tầm tay, ngay cả khi không trong tầm tay thì mình cũng cố nỗ lực thêm một chút để tương trợ".