Nam nghệ sĩ sở hữu biệt thự 2 mặt tiền 50 tỷ ở TP.HCM, cưới hot girl Hà thành, sinh 3 con trai

Đăng Khôi sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng là giọng ca nam được yêu thích những năm 2000. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều ca khúc đình đám một thời như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu, Cây lá gió, Như giấc chiêm bao, Chỉ còn là giấc mơ... Trong sự nghiệp, Đăng Khôi đã phát hành hơn 10 album và nhiều single ăn khách, được khán giả yêu thích bởi giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc.

Đăng Khôi là nam ca sĩ thần tượng gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X-9X

Tuy vậy, con đường âm nhạc của Đăng Khôi từng bị gián đoạn nhiều năm khi anh phát hiện mắc bệnh nghiêm trọng về tai. Nam ca sĩ đã phải trải qua hai ca phẫu thuật. Sau giai đoạn hồi phục, anh chủ động chuyển hướng, vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh. Năm 2024, Đăng Khôi mới hoạt động sôi nổi trở lại sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngoài ca hát, Đăng Khôi còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Năm 2013, Đăng Khôi kết hôn với Thủy Anh - hot girl Hà thành nổi tiếng một thời. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng vóc dáng thon gọn, cao ráo, Thủy Anh từng xuất hiện trên nhiều bìa báo, tạp chí nổi tiếng dành cho giới trẻ.

Sau khi lấy chồng, Thủy Anh trở thành hậu phương vững chắc, đồng hành trong sự nghiệp và quản lý công việc cho chồng. Trải qua hơn 12 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Hiện tại, họ có ba cậu con trai là Đăng Khang, Đăng Anh và bé út Anh Tài (Kai) chào đời cuối năm 2023.

Thủy Anh - bà xã Đăng Khôi là hot girl Hà thành đình đám một thời

Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, cặp đôi có 3 cậu con trai

Vợ chồng Đăng Khôi rất “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Cặp đôi và các con hiện sống trong một căn biệt thự hai mặt tiền trị giá khoảng 2 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng) tại phường Tân Phú, TP.HCM.

Biệt thự có diện tích 220m2, gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với nhiều ban công, cửa sổ, không gian sang chảnh như khách sạn. Trong biệt thự còn có riêng một căn phòng để quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu của Thuỷ Anh. Ngoài ra, ngôi nhà cũng có khoảng sân vườn rộng và nhiều cây xanh. Theo Đăng Khôi, không gian sống mang lại cho gia đình anh sự tiện nghi, sang trọng, cảm giác bình yên, gắn kết giữa phố thị.

Ngoài căn nhà này, vợ chồng Đăng Khôi còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác. Anh từng tặng vợ hai căn góc shophouse tại Phú Quốc trị giá hơn 40 tỷ đồng, một căn hộ rộng 160m2 ở TP.HCM trị giá 10 tỷ đồng. Thậm chí, gia đình Đăng Khôi còn có nhà tại Budapest (Hungary), chứng tỏ tiềm lực tài chính vững mạnh của anh.

Bên cạnh bất động sản, Đăng Khôi cũng sở hữu những chiếc xe sang trọng. Năm 2022, anh tặng vợ chiếc Mercedes S500 phiên bản mới nhất màu đen ánh đỏ, giá lăn bánh 6,5 tỷ đồng. Sau đó, vào dịp Valentine năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục tặng vợ một chiếc xe điện màu hồng để cô tiện di chuyển trong thành phố.

Vợ chồng nam ca sĩ sinh năm 1983 sở hữu biệt thự 2 mặt tiền bề thế, sang trọng như khách sạn 5 sao ở TP.HCM

2 chiếc xế hộp Đăng Khôi tặng vợ

Nói về khối tài sản "kếch xù" đang nắm giữ, bà xã Đăng Khôi chia sẻ, trước khi quyết định gắn bó, vợ chồng cô đã cùng nhau đặt ra mục tiêu rất rõ ràng cho cuộc sống gia đình, đó là phải “an cư lạc nghiệp”. Chính vì vậy, cả hai dồn hết tâm sức vào công việc, chăm chỉ làm lụng và kiên trì tích góp.

Thay vì dành tiền để đi chơi hay tiêu xài phung phí, họ lựa chọn đầu tư toàn bộ vào đất đai. Là con cả trong gia đình, cả hai đều hiểu rằng chỉ khi mình có nền tảng vững chắc thì mới có thể lo cho bố mẹ và trở thành chỗ dựa cho gia đình sau này. Nhờ đó, đến nay, họ đã gặt hái được thành quả xứng đáng.

Về phần mình, Đăng Khôi tâm sự: "Có thể là vì ông trời thương vợ chồng mình, đi lên từ hai bàn tay trắng. Cứ chăm chỉ làm việc tích góp quên ngày tháng, có những lúc vất vả tiêu còn không dám tiêu nữa. Và cái gì đến cũng sẽ đến, điều gì cũng có cái giá của nó".

Chung sống nhiều năm, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu

Tuy nhiên, với Đăng Khôi, tài sản đáng tự hào nhất của anh không phải danh tiếng, những bản hit hay loạt bất động sản "khủng"" mà là tổ ấm tràn ngập tiếng cười bên vợ và các con trai.