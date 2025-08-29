Tranh cãi 5 ngôi sao có thời trang sân bay đẹp nhất: Sao Jennie (BLACKPINK) lại thua những người này?

Sân bay từ lâu đã được xem là "sàn diễn thời trang" của các ngôi sao Hàn Quốc, nơi họ thỏa sức trung trổ phong cách cá nhân. Mỗi khi sao Hàn ra sân bay, fan lại hồi hộp chờ đợi thần tượng xuất hiện với diện mạo thế nào, lên đồ ra sao.

Gần đây, Koreaboo đã tổ chức cuộc bình chọn "Ngôi sao Kpop có thời trang đẹp nhất mọi thời đại", thu hút đến hơn 100.000 lượt bình chọn. Dưới đây chính là top 5 ngôi sao có thời trang sân bay đẹp nhất:

5. Asa (BABYMONSTER)

Dù mới ra mắt chỉ 2 năm, nhưng Asa đã nổi tiếng với thời trang sân bay đẹp mắt và phong cách. Phong cách thời trang sân bay của Asa (BABYMONSTER) thường được đánh giá cao nhờ sự cá tính, sành điệu và mang đậm dấu ấn riêng.

Cô được khen ngợi với khả năng kết hợp các trang phục một cách khéo léo để tạo ra những bản phối ấn tượng. Phong cách của Asa rất đa dạng, từ Y2K, punk cho đến lolita, thể hiện sự tự tin và khả năng "cân đồ" tốt. Cô nhận được 139 phiếu, chiếm 1% tổng số lượt bình chọn và xếp ở vị trí thứ 5.

Nữ idol thế hệ mới Asa đứng ở vị trí thứ 5

4. The8 (SEVENTEEN)

The8 được mệnh danh là fashionisto của SEVENTEEN. Với vóc dáng chuẩn mực và visual vô thực, nam idol thường xuyên biến sân bay thành sàn catwalk. Phong cách thời trang sân bay của The8 (SEVENTEEN) được đánh giá là độc đáo và đầy cảm hứng. Anh không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ đơn giản, cổ điển đến đường phố cá tính. Nam thần SEVENTEEN giành được 169 phiếu bầu và đứng ở vị trí thứ 4.

The8 đứng ở vị trí thứ 4

3. Sana (TWICE)

Nữ thần nhan sắc của TWICE đứng ở vị trí thứ 3, với 202 phiếu bầu. Thời mới ra mắt, phong cách sân bay của Sana đôi khi khá đơn giản, thậm chí là "buồn tẻ" hoặc "nhạt nhẽo", với các món đồ không tôn dáng hoặc có phần lỗi mốt.

Giờ đây, Sana đã định hình được phong cách sành điệu và hiện đại hơn. Nữ thần TWICE thường chọn những trang phục casual nhưng vẫn rất thời thượng, thể hiện sự thoải mái nhưng không kém phần sang trọng. Là đại sứ thương hiệu của Prada, Sana cũng thường xuyên diện trang phục của hãng này khi ra sân bay, thể hiện gu thẩm mỹ đẳng cấp và thời thượng của mình.

Nữ thần của TWICE nổi bật với phong cách đơn giản, thanh lịch

2. G-Dragon

Cuộc đua trở nên vô cùng khốc liệt cho vị trí thứ 2 và thứ nhất. 2 vị trí gần như bám đuổi sát nút trong suốt thời gian bình chọn. Cuối cùng G-Dragon nhận 30% phiếu bầu (51.077 phiếu) và ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2.

Phong cách thời trang sân bay của G-Dragon không chỉ là "thời trang" mà đã trở thành một biểu tượng, một tuyên ngôn cá nhân. Anh là một trong những người tiên phong định hình phong cách cho Kpop và có tầm ảnh hưởng lớn đến giới mộ điệu toàn cầu. Không có bất kỳ quy tắc hay giới hạn nào trong cách anh lựa chọn trang phục. Mỗi lần G-Dragon xuất hiện ở sân bay đều là một sự kiện được giới truyền thông và người hâm mộ thời trang toàn cầu săn đón, bởi vì anh không chỉ mặc đồ mà còn thể hiện cái "tôi" nghệ sĩ qua từng bộ trang phục.

"Ông hoàng Kpop" ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2 vì thua phút chót

1. V (BTS)

Ai là "vua" thời trang sân bay? Theo 69% người bình chọn, đó chính là V (BTS)! Anh đã nhận được 120.053 phiếu bầu từ người hâm mộ, giành vị trí quán quân. Phong cách thời trang sân bay của V (BTS) được biết đến với sự pha trộn tinh tế giữa sự sang trọng, cổ điển và nét hiện đại, thoải mái. Anh có gu ăn mặc rất riêng, không chạy theo xu hướng mà tạo ra xu hướng, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu.

Vẻ ngoài của V thường mang đến cảm giác như một "chàng trai nhà bên" nhưng vô cùng cuốn hút và sành điệu. Anh có khả năng biến những trang phục đơn giản trở nên đặc biệt, khiến nhiều người hâm mộ muốn học hỏi theo phong cách của anh.

V đứng đầu cuộc bình chọn này

Tuy nhiên, kết quả cuộc bình chọn khiến nhiều người tranh cãi khi thiếu vắng 1 biểu tượng thời trang lớn như Jennie (BLACKPINK). Phong cách thời trang sân bay của Jennie được xây dựng trên nền tảng của sự tự tin, thoải mái và khả năng mix & match đỉnh cao, biến cô trở thành một trong những fashion icon có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làng giải trí Kpop. Jennie có khả năng biến những món đồ đơn giản trở nên sành điệu và đẳng cấp, tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ toàn cầu.

Không chỉ chạy theo xu hướng, Jennie còn là người tạo ra chúng. Một trong những ví dụ điển hình là việc cô "lăng xê" thành công những đôi giày lạ mắt giống như "đi tất quên giày" hay những chiếc bodysuit cut-out táo bạo, gây xôn xao trên mạng xã hội. Việc thiếu vắng Jennie gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng những cuộc bình luận như này chỉ là so xem ai động fan hơn, chứ không phản ảnh kết quả thật.

Không chỉ là biểu tượng thời trang sân bay...

... Jennie còn lăng xê nhiều xu hướng độc lạ như bodysuit cut-out...

... và đôi giày cực dị này



