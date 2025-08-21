Bùng binh tình ái: Jennie (BLACKPINK) "đá" V (BTS) để hàn gắn với tình cũ?

Thời gian gần đây, Jennie (BLACKPINK) lộ nhiều hint đã hàn gắn với V (BTS) sau khi anh xuất ngũ từ ngày 10/6. Tuy nhiên, theo các netizen, cuộc tình "lò vi sóng" này nhiều khả năng đã lại tan vỡ. Nguyên nhân được suy đoán là Jennie đã bỏ V để quay lại với bạn trai cũ Kai (EXO). Theo tờ KoreaBoo, cư dân mạng đã tìm thấy được hàng loạt "hint" trùng hợp đáng ngờ giữa Kai và Jennie.

Theo đó, khi Jennie và các thành viên BLACKPINK có buổi biểu diễn ở Pháp, khán giả nhận thấy trang phục lên sân khấu của nữ idol chủ yếu là màu trắng, đỏ. Đáng chú ý, Kai cũng mặt full cây đỏ và còn đứng trên sân khấu bày tỏ mong muốn về việc đến Pháp biểu diễn, nhảy múa dưới tháp Eiffel nếu EXO có cơ hội đi lưu diễn châu Âu. Vào ngày 19/8 vừa qua, Kai đăng lên Instagram cá nhân clip mặc áo vàng, nhảy trên nền ca khúc Peaches của Justin Bieber. Ngay lập tức, netizen liền phát hiện trước đó 1 tuần, Jennie cũng đăng ảnh đi siêu thị tay cầm quả đào. Cả 2 còn bị soi nhiều lần mặc trang phục có thương hiệu, cùng màu sắc.

Jennie và Kai liên tục bị phát hiện mặc đồ đôi

Jennie đăng ảnh chụp với quả đào thì 1 tuần sau Kai cũng đăng clip nhảy bài Peaches (tạm dịch: Quả đào) của Justin Bieber

Jennie hiện vướng nghi vấn "đá" V (BTS) để quay về bên Kai

Hồi tháng 6, nữ idol được cho là đã "nối lại tình xưa" với V sau khi anh xuất ngũ

Với những dấu hiệu nói trên, cư dân mạng không khỏi nghi vấn Jennie và Kai đã tái hợp và đang "bắn tín hiệu" cho fan về màn yêu lại từ đầu của họ. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng bằng chứng Jennie và Kai hàn gắn chưa đủ thuyết phục và chỉ là sự vô tình trùng hợp của cả 2.

Là thành viên hot nhất nhì BLACKPINK, chuyện tình ái của Jennie được dân tình theo dõi sát sao. Cô từng vướng nghi vấn hẹn hò G-Dragon cho đến V (BTS). Mối tình duy nhất được Jennie thừa nhận là với Kai. Vào tháng 1/2019, Jennie bị Dispatch tung ảnh hẹn hò với Kai (EXO). Tuy nhiên dưới áp lực dư luận, cặp đôi chia tay sau chưa đầy 1 tháng.

Kai và Jennie lộ ảnh hẹn hò vào đúng ngày 1/1/2019. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm chấm hết sau khi bị công khai bất đắc dĩ

Đến tháng 2/2021, Jennie - G-Dragon tiếp tục bị Dispatch "khui" hẹn hò. YG không lên tiếng xác nhận nhưng những nguồn tin thân cận cho biết họ đã hẹn hò được hơn 1 năm, mẹ Jennie cũng rất ủng hộ mối quan hệ này. Họ hẹn hò vô cùng kín tiếng, không công khai xuất hiện cùng nhau. 2 sao đình đám nhà YG được netizen cho rằng rất tương xứng cả về địa vị, tài năng và phong cách.

Đến tháng 5/2022, Jennie bất ngờ bị tung cả loạt ảnh hẹn hò với V (BTS). Còn G-Dragon có động thái bỏ follow cô nàng và đăng những hình ảnh được cho là nhắm vào V. Cặp đôi được cho là đã chia tay nhau chỉ sau hơn 1 năm công khai mối quan hệ. Mối quan hệ của V - Jennie khiến fandom đôi bên sóng gió. Đến tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Đáng tiếc, cặp đôi vàng đã chính thức "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2023 trong sự tiếc nuối của khán giả.

3 bạn trai của Jennie: Đều là sao hạng A và vô cùng điển trai

Nguồn: KoreaBoo