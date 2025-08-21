Lan Ngọc bất ngờ rời Sao Nhập Ngũ

Trong tập 3 chương trình Sao Nhập Ngũ vừa lên sóng, các chiến sĩ nhập vai đã trải qua nhiều thử thách để thử sức mạnh, độ bền và ý chí dũng cảm. Trong dàn nghệ sĩ, Minh Tú và Lan Ngọc là 2 người gặp chấn thương. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc dù chân vẫn còn đau, phải đi khập khiễng nhưng cô vẫn xung phong được thử sức với thử thách chặt viên gạch. Mặc dù chỉ chặt được 1 viên nhưng Lan Ngọc được Hoà Minzy, Diệu Nhi và Mũi trưởng Long khen khợi vì tinh thần, sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Lan Ngọc kéo lê đôi chân bị chấn thương để thực hiện thử thách cùng các đồng đội

Nữ diễn viên được khen ngợi vì tinh thần dũng cảm, xung phong không ngại khó

Tuy nhiên, một chuyện đã xảy ra trong thời gian các chiến sĩ nghỉ ngơi chính là Lan Ngọc phát hiện chân đã có dấu hiệu sưng đỏ, nặng hơn so với thời điểm mới bước vào chương trình. Chính vì lý do này, Lan Ngọc đã quyết định dừng chân, trở về nhà và kết thúc giữa chừng hành trình ở Sao Nhập Ngũ. Nữ diễn viên cho biết rất tiếc nuối nhưng cũng tự hào vì đã làm được nhiều việc, có những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt trong thời gian nhập ngũ.

Lan Ngọc nghẹn ngào chia sẻ: "Khi vào môi trường quân đội, tôi thật sự mong muốn mình sẽ làm được một điều gì đó đặc biệt. Tôi là tân binh, cũng muốn được thể hiện chứ nhưng không, tôi lại cảm thấy mình là gánh nặng cho mọi người. Cho dù tôi chỉ hoàn thành những nội dung nhỏ thôi nhưng tôi rất tự hào vì mình đã làm một phần của quân đội nhân dân Việt Nam".

Khi trở về phòng nghỉ ngơi, Lan Ngọc phát hiện chấn thương ở chân đã nặng hơn

Lan Ngọc quyết định rời Sao Nhập Ngũ sau vài ngày huấn luyện

Nữ diễn viên cho biết dù tiếc nuối nhưng rất tự hào vì từng là thành viên của Sao Nhập Ngũ

Trong tập 2, Lan Ngọc rơi vào tình huống phải xin rời khỏi hàng để nghỉ chơi vì chân quá đau, không thể đứng thêm. Nữ diễn viên lộ rõ khuôn mặt bất lực nói: "Tôi mong muốn được cống hiến, được làm mọi thử thách chứ không phải là gánh nặng. Nhưng lúc này tôi thấy là thôi chết rồi, không được nữa. Mong muốn thì có đó nhưng khả năng không có thì sẽ thành phá hoại". Sau đó, Đồng chí Phạm Quang Khải - Trung đội trưởng đồng ý cho Lan Ngọc nghỉ ngơi, đồng thời động viên rằng cô dù bị thương nhưng đã rất cố gắng, nỗ lực hết sức.

Lan Ngọc từng xin rời hàng vì chân quá đau không thể đứng vững

Trước đó, nữ diễn viên từng gặp tai nạn khi ghi hình một chương trình khác, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Thế nhưng, cô vẫn quyết tâm tham gia chương trình, bày tỏ mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục, hô khẩu hiệu và trải nghiệm môi trường quân ngũ. Lan Ngọc chia sẻ: "Mình hiểu được khả năng và sức chịu đựng của mình đến đâu nhưng mình thật sự rất muốn tham gia chương trình, muốn được trải nghiệm thật sự. Gia đình mình cũng là những cán bộ chiến sĩ, mình cũng mong muốn được một lần mặc quân phục, được hô khẩu hiệu quyết tâm".

Mặc dù có tranh cãi về việc bị thương vẫn tham gia Sao Nhập Ngũ nhưng cũng không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ Lan Ngọc. Họ cho rằng đây là chương trình truyền hình mang tính trải nghiệm, chứ không phải một cuộc thi quân sự khắc nghiệt như ngoài đời thực. Sự có mặt của cô dù hạn chế về thể lực vẫn thể hiện tinh thần dám đối mặt thử thách và quyết tâm sống trọn trải nghiệm. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chính việc Lan Ngọc gặp chấn thương nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ, hòa đồng, đã giúp lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong tập thể, điều mà Sao Nhập Ngũ muốn gửi gắm.

Lan Ngọc xuất hiện ngắn nhưng cũng mang lại năng lượng tích cực, lan toả tinh thần dũng cảm



