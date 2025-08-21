1 nữ diễn viên liên tục bị quấy rối, đụng chạm vòng 1, "yêu râu xanh" là kẻ không ai ngờ tới!

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên "B" ở độ tuổi ngoài 50 tố cáo hành vi quấy rối tình dục nhiều lần trong quá trình quay phim của một nhân vật. Bà B cho biết trong khi cùng quay phim năm 2022, bà đã bị ông A lợi dụng cảnh quay để đụng chạm không đúng mức. Nội dung ghi hình là để huấn luyện AI, nên các diễn viên không cần thiết phải tiếp xúc thân thể quá gần. Chính bà B và cả công chúng cũng không thể ngờ rằng, người ra tay lại chính là 1 nam diễn viên đóng chung. Vì không lường trước nên bà đã bị đụng chạm liên tục mà không đề phòng.

Lần đầu tiên xảy ra vào tháng 11/2022, khi họ quay phim tại cửa hàng tiện lợi. Nội dung cảnh quay là nam diễn viên A đánh vào vai nữ diễn viên B để nhận lại 1 cái tát. Tuy nhiên, ông A lại tranh thủ đánh vào ngực phải của bà B. Bà lập tức khiếu nại với đạo diễn nhưng quá trình quay phim vẫn tiếp tục. Vụ việc thứ 2 xảy ra 1 tháng sau đó, khi họ quay phim tại viện dưỡng lão. Vì hành vi trước đó của ông A, nên bà B đã yêu cầu người đàn ông túm vai thay vì túm cổ áo trong cảnh quay. Tuy nhiên A lại phá vỡ quy tắc, túm thẳng lấy ngực phải của bà B. Bà lập tức dừng quay phim, trở về nhà và nộp đơn tố cáo hành vi quấy rối tình dục.

Nam diễn viên A bị tố cáo quấy rối tình dục nữ diễn viên B

Trong phiên tòa, nam diễn A phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định chưa từng chạm vào ngực bà B. Tòa án đã bác bỏ lời bào chữa này dựa trên phân tích bằng chứng video của Cơ quan Pháp y Quốc gia và lời khai của nhà sản xuất phim. Tòa án xác định hành vi của ông A cấu thành tội quấy rối và bạo lực tình dục theo Đạo luật Bảo vệ Quyền Nghệ sĩ. Tòa án cũng giữ nguyên phương án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ông A tham gia khóa đào tạo phòng chống quấy rối tình dục kéo dài 8 giờ. Trong một phiên tòa hình sự riêng biệt, A bị kết tội tấn công tình dục và bị kết án 9 tháng tù giam, hoãn thi hành án trong 1 năm.