Nam ca sĩ Vbiz từng rơi vòng lao lý lên tiếng gấp về bức hình đang bị lan truyền khắp MXH

Tháng 1/2025, ca sĩ Châu Việt Cường được mãn hạn tù sau khi bị xử phạt về tội giết người. Thời gian qua, giọng ca sinh năm 1978 chăm chỉ hoạt động mạng xã hội, đi diễn ở các vũ trường. Anh cũng ra mắt sản phẩm mới nhưng mờ nhạt và không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Mới đây, Châu Việt Cường tỏ rõ thái độ vì hình ảnh nhạy cảm liên tục bị đào lại trên mạng xã hội. Nam ca sĩ khẳng định hiện tại đã trở thành con người khác nên mong khán giả bỏ qua chuyện quá khứ. Anh cho hay: "Cường đang không hiểu lý do vì sao cái bức ảnh này từ rất lâu rồi mà 10 bài Cường đăng thì 9 bài mọi người bình luận những hình ảnh này vào.

Cường đã thay đổi rồi mọi người ơi. Cường không còn như trước nữa. Cường điềm đạm, vui vẻ và hòa đồng hơn trước. Cường giờ đã khác rồi, mong mọi người bỏ qua quá khứ của Cường, cho Cường được làm lại. Cường cảm ơn".

Châu Việt Cường lên tiếng khi những hình ảnh được cho là cũ từ trong quá khứ liên tục bị chia sẻ lại

Nam ca sĩ khẳng định hiện tại đã là con người khác và mong khán giả bỏ qua những chuyện ồn ào trong quá khứ

Tháng 7/2025, Châu Việt Cường từng bị réo gọi tên vì bức hình có sự xuất hiện của một người đàn ông được cho là nam ca sĩ. Netizen còn cho rằng anh đã "ngựa quen đường cũ", sa vào bê bối trước kia.

Thời điểm đó, Châu Việt Cường từng lên tiếng phủ nhận việc quay lại con đường cũ. "Cường chỉ muốn nói với mọi người bức ảnh này đã từ rất lâu rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu quý Cường", anh cho hay. Tuy nhiên, netizen lại bày tỏ thắc mắc khi kiểu tóc của Châu Việt Cường trong bức hình giống gần đây chứ không phải trước kia.

Châu Việt Cường từng lên tiếng phủ nhận khi bức hình có sự xuất hiện của anh bị lan truyền chóng mặt vào tháng 7/2025

Năm 2018, anh gây chấn động dư luận khi bị bắt vì liên quan đến vụ án gây tử vong cho một cô gái trong lúc sử dụng chất ma tuý. Theo cáo trạng, Châu Việt Cường sau khi sử dụng ma túy đã bị ảo giác nên lấy tỏi ném vào người một cô gái tên H. cùng nhóm ăn chơi. Sau đó, Châu Việt Cường tự ăn và nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng H. khiến nạn nhân tử vong vì ngạt thở.

Vào tháng 3/2019, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, nghệ danh Châu Việt Cường, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội giết người và bị xử phạt 13 năm tù.

Vào tháng 3/2019, Châu Việt Cường bị xử phạt 13 năm tù về tội giết người

Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978 tại Quảng Ninh. Anh theo đuổi dòng nhạc thị trường và từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ với nhiều ca khúc được yêu thích như Liều thuốc yêu, Bạc trắng tình đời, Nước mắt chảy tuôn, Tình chết...

Tháng 1/2025, Châu Việt Cường ra tù. Khi đó, nam ca sĩ từng hứa hẹn: "Tôi hứa làm người lương thiện, làm ăn đàng hoàng và sẽ mang năng lượng tích cực nhất lan tỏa đến mọi người. Tôi hứa làm một người đàng hoàng tử tế không ăn chơi sa đọa như ngày xưa nữa".

Sau khi ra tù, Châu Việt Cường từng hứa hẹn sẽ trở thành người đàng hoàng tử tế



