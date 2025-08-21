Mỹ nam cao gần 1m9 gây sốt trong buổi tập luyện diễu hành tại Mỹ Đình, mở khẩu trang mới càng ngỡ ngàng

Ngày 20/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên cùng đông đảo văn nghệ sĩ đã tham gia buổi tập luyện diễu hành quy mô lớn, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần thiêng liêng, nhận được sự quan tâm, mong chờ của nhân dân cả nước.

Buổi luyện tập quy tụ 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, nghệ thuật và xếp chữ. Trong đó, khối văn hóa - thể thao có sự hiện diện của nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Mai Thu Huyền, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Thanh Sơn, MC Khánh Vy, vợ chồng Salim - Hải Long... Các nghệ sĩ chọn trang phục giản dị, để lộ rõ vẻ hứng khởi và tự hào khi được đồng hành trong một sự kiện mang tính cột mốc của đất nước.

Dàn sao Việt có mặt tại sân Mỹ Đình để tham gia tập luyện cho diễu hành chào mừng đại lễ 2/9

Trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại buổi tập luyện diễu hành, gây chú ý nhất chính là mỹ nam cao 1m88 – Nam vương Du lịch Hưng Nguyễn. Xuất hiện với outfit thể thao đen toàn tập, kết hợp mũ len, kính râm và khẩu trang, Hưng Nguyễn vẫn toát lên khí chất nổi bật khó lẫn. Vóc dáng cao lớn, vẻ lạnh lùng và tự tin giúp anh nổi bật giữa đám đông. Dù diện trang phục giản dị, hình ảnh của Hưng Nguyễn vẫn ghi dấu bởi vẻ điển trai và nét mạnh mẽ như các chiến sĩ thực thụ, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi bắt gặp anh trong đội hình tập luyện.

Visual của Nam vương Hưng Nguyễn qua camera thường

Hưng Nguyễn diện nguyên cây đen ở buổi tập luyện diễu hành

Hưng Nguyễn nổi bật với chiều cao khủng giữa dàn sao

Góc nghiêng visual điển trai của mỹ nam sinh năm 1998

Hưng Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1998, quê Hải Phòng (trước thuộc Hải Dương). Anh sở hữu chiều cao 1m88, cân nặng 75kg và thường được cộng đồng yêu nhan sắc ưu ái gọi với biệt danh "Thầy giáo Hưng Nguyễn".

Trai đẹp này còn từng gây chú ý khi hé lộ về hoàn cảnh gia đình thuần nông. Bố vừa làm nông, nuôi lợn gà, nấu rượu và làm thêm thợ điện ở xã, mẹ xuất khẩu lao động, làm nông, bán hàng tạp hóa và hiện là lao công tại trường cấp 3.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Hưng Nguyễn còn là thầy dạy vũ đạo. Mỹ nam từng giành giải Nhì cuộc thi Piaggio Dance Contest 2020, đồng thời góp mặt trong nhiều sự kiện lớn như đại nhạc hội, concert hay countdown. Nam vương 9X còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh khi đảm nhận vai nam chính trong các MV của Juky San, Phạm Lịch và từng đứng chung sân khấu với loạt nghệ sĩ đình đám như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Double2T, BigDaddy... Năm 2025, Hưng Nguyễn đăng quang Mister Tourism World 2025 (Nam vương Du lịch thế giới).

Hưng Nguyễn từng là thầy dạy vũ đạo, người mẫu

Năm 2025, Hưng Nguyễn dự thi Mister Tourism World và giành được ngôi vị cao nhất

Thời gian gần đây, Hưng Nguyễn gây chú ý khi tham gia nhiều chương trình giải trí như Đấu Trường Gia Tốc, Chiến Sĩ Quả Cảm. Đặc biệt, tại sự kiện công bố chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, anh chàng chiếm trọn spotlight nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng thần thái cool ngầu trong bộ quân phục.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán. Dù không phải gương mặt quá quen thuộc trong showbiz nhưng khi đứng cạnh những nghệ sĩ đình đám, Hưng Nguyễn vẫn toát lên sức hút riêng biệt.

Trên mạng xã hội, Hưng Nguyễn thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường và gây sốt bởi visual nam tính, gu thời trang đẹp mắt.

Hưng Nguyễn gây sốt khi tham gia chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm

Khi khoác lên mình bộ quân phục, Hưng Nguyên toát lên khí chất ngời ngời

Gương mặt góc cạnh, điển trai của Nam vương Du lịch Thế giới

Sau giải thưởng quốc tế, Hưng Nguyễn chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật

Gu thời trang thường ngày của Nam vương