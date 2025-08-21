Báo động tình trạng Britney Spears: Hết nhảy múa với dao, đăng ảnh khỏa thân, giờ lại có hành vi bất thường gây sốc

Ngày 20/8, tờ Page Six đưa tin "Chuyện gì đang xảy ra với Britney Spears?", là câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra ở thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ được cho là đang có tình trạng sức khỏe tâm thần và tâm lý bất ổn đến báo động. Người hâm mộ càng lo lắng hơn cho Britney Spears khi cô đăng tải video hát nhảy lệch tông, kể chuyện làm bánh lạ lùng, ăn mặc xuề xòa kém chỉn chu, đến nhà cửa cũng bừa bộn với đồ đạc bày la liệt như lâu ngày không dọn. Trạng thái của ngôi sao nhạc pop đình đám 1 thời được cho là không tỉnh táo.

Nhìn cuộc sống của Britney Spears hiện tại, không ít netizen đã yêu cầu bạn bè, gia đình sớm hỗ trợ tâm lý cho cô. "Britney Spears làm sao vậy, trông cô ấy ngày càng bất thường", "Tôi đã xem video rồi, cô ấy có thể đã bị chất kích thích hoặc rượu tác động tiêu cực", "Thật đau lòng khi nhìn thấy Britney Spears như vậy", "Ai đó có thể dang tay cứu cô ấy được không?", cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng. Page Six liên hệ với đại diện của Britney Spears để hỏi về tình hình của nữ ca sĩ, nhưng chưa được phản hồi.

Britney Spears gây lo lắng khi liên tục đăng tải những thứ kỳ lạ, khó hiểu lên MXH

Nhìn hình ảnh quá khứ, ai cũng cảm thấy tiếc cho "công chúa nhạc pop"

Thời gian qua, Britney Spears thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Tình trạng của nữ ca sĩ giống hệt Justin Bieber. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Dù nữ nghệ sĩ khẳng định 2 con dao sử dụng là dao đạo cụ giả, nhưng cư dân mạng vẫn soi ra việc Britney Spears bị thương ở đùi và tay trong những video đăng tải sau đó.

Cô từng khiến công chúng hoang mang, lo sợ khi đăng ảnh khỏa thân, thậm chí nhảy múa điên cuồng với dao

Britney Spears từng đã trải qua hai đợt điều trị tâm lý bắt buộc trong năm 2008. Đến năm 2019, cô tiếp tục phải nằm viện điều trị tâm lý 1 thời gian. Vì có vấn đề về năng lực hành vi, cô còn bị tòa án tước quyền nuôi con, cảnh sát đến nhà kiểm tra.

Năm 2021, nữ ca sĩ thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm của bố - ông Jamies Spears. Sau đó, cô trải qua cú sốc ly hôn với Sam Asghari, sảy thai và bị 2 con trai ghẻ lạnh. Đến năm 2024, mối quan hệ giữa Britney Spears với 2 quý tử Sean Preston và Jayden James đã dần nồng ấm trở lại. Jayden James được tiết lộ đã chủ động liên lạc, thậm chí đến Los Angeles thăm Britney Spears. Dù vậy, tình trạng sức khỏe tâm thần của nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể khá hơn.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Britney Spears ngày càng bất ổn

Nguồn: Page Six



