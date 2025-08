Justin Timberlake: Kẻ hủy hoại Britney Spears và em gái Michael Jackson, mắc bệnh truyền nhiễm khi cả thế giới quay lưng

Justin Timberlake từng là biểu tượng hoàn hảo của nhạc pop toàn cầu, một "hoàng tử" với nụ cười tỏa nắng, tài năng âm nhạc vượt trội và một hình ảnh được xây dựng gần như không tì vết. Thế nhưng, hào quang ấy đã hoàn toàn sụp đổ sau hàng loạt bê bối "chấn động" và những lời chỉ trích gay gắt từ công chúng.

Anh không chỉ bị cáo buộc "hủy hoại" sự nghiệp của hai ngôi sao lớn là Britney Spears và Janet Jackson, mà giờ đây, khi cả thế giới đang quay lưng, Justin Timberlake lại phải đối mặt với một bi kịch cá nhân: căn bệnh Lyme quái ác. Phải chăng, đây chính là "nghiệp quả" của những sai lầm trong quá khứ đã đến lúc phải trả, đẩy "hoàng tử" một thời vào một tương lai đầy tăm tối?

Giai đoạn vàng son: Chinh phục thế giới từ vị trí "hoàng tử nhạc Pop"

Sự nghiệp của Justin Timberlake bắt đầu một cách đầy hứa hẹn. Anh là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam NSYNC, trở thành thần tượng của hàng triệu thiếu nữ với các ca khúc như Bye Bye Bye và It's Gonna Be Me. Tuy nhiên, chỉ đến khi tách ra solo, tài năng của anh mới thực sự bùng nổ.

Justin Timberlake từng là hot boy của nhóm nhạc NSYNC

Album solo đầu tay Justifield (2002) đã nhanh chóng khẳng định vị thế của Justin. Các bản hit Cry Me a River và Rock Your Body không chỉ càn quét các bảng xếp hạng mà còn giúp anh thoát khỏi định kiến về các thành viên nhóm nhạc nam kém tài năng, chỉ có cái mã. Justin đã chứng minh mình là một nghệ sĩ có tầm nhìn, với khả năng kết hợp pop, R&B và hip-hop một cách đầy tinh tế.

Album thứ hai FutureSex/LoveSounds (2006)tiếp tục đưa Justin lên một tầm cao mới. Với các bản hit như SexyBack, My Love và What Goes Around... Comes Around, anh đã trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 21, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc pop" và liên tục gặt hái các giải thưởng Grammy danh giá.

Những album solo khẳng định tài năng của Justin Timberlake

Justin Timberlake được ca ngợi là một nghệ sĩ toàn năng, biết sáng tác, hát, nhảy, diễn xuất và có khả năng biến hóa đa dạng. Tuy nhiên, chính sự hoàn hảo ấy lại được xây dựng trên một nền móng đầy nghiệt ngã, để rồi chính anh phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

"Ác mộng" của Britney Spears: Vở kịch phản bội "bạc tình" nhất lịch sử

Chuyện tình đẹp như mơ giữa Justin Timberlake và Britney Spears từng là câu chuyện cổ tích của làng nhạc pop nước Mỹ, trở thành một cặp đôi được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng khi họ chia tay vào năm 2002, mọi thứ đã trở thành một "vở kịch" tàn nhẫn, và Justin đã tận dụng điều đó để xây dựng hình ảnh của mình trên sự tổn thương của Britney.

Justin Timberlake - Britney Spears từng là cặp đôi vàng của showbiz USUK

Ngay sau khi chia tay, Justin Timberlake đã ra mắt bản hit Cry Me a River. Không chỉ ca khúc có nội dung ám chỉ việc Britney không chung thủy, mà MV còn có sự xuất hiện của một diễn viên nữ giống hệt Britney, tái hiện lại những đau khổ, dằn vặt của Justin. Chính hành động này đã khiến Britney bị cả thế giới chỉ trích, hứng chịu những lời lẽ ác ý và bị gắn mác "kẻ phản bội", "người lẳng lơ". Justin đã dùng chính nỗi đau của Britney để tạo nên bản hit lớn nhất sự nghiệp của mình, trong khi Britney chìm sâu vào khủng hoảng tâm lý.

Dù bị dư luận chỉ trích, "ném đá" là kẻ không chung thủy nhưng nữ ca sĩ không hề giải thích 1 lời. Justin Timberlake cũng không lên tiếng bảo vệ tình cũ, mặc dư luận chỉ trích cô và giúp bài hát của anh thêm nổi tiếng. Dù Justin Timberlake nói rằng anh rất đau khổ sau khi chia tay Britney Spears nhưng hành động của nam ca sĩ có vẻ không như vậy. Nam ca sĩ từng 2 lần rêu rao chi tiết về chuyện "giường chiếu" riêng tư của bạn gái cũ chỉ nhằm để PR ca khúc mới.

Đến năm 2006, nam ca sĩ thừa nhận Cry Me A River viết về Britney Spears, là 1 đòn trả đũa nhắm đến bạn gái cũ. Và phải đến tận năm 2022, Justin Timberlake mới công khai gửi lời xin lỗi đến Britney Spears. Nam ca sĩ tự nhận bản thân là "kẻ thất bại" vì đổ lỗi chuyện chia tay cho cô và sử dụng "nỗi đau" để quảng bá cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Nam ca sĩ thừa nhận lợi dụng tên tuổi của bạn gái cũ

Hơn hai thập kỷ sau, phải đến tận khi ra mắt cuốn hồi ký The Woman In Me, Britney Spears mới hé lộ về nỗi đau giấu kín từ chuyện tình với "hoàng tử nhạc Pop". Hóa ra vào năm 2000, nữ ca sĩ từng có thai với Justin Timberlake. Nhưng đứa trẻ không thể ra đời, "công chúa nhạc Pop" phá thai Justin Timberlake chưa sẵn sàng làm cha. "Dù mang thai bất ngờ nhưng tôi không coi đó là bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều và luôn mong được xây dựng gia đình với anh ấy. Nhưng điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Justin không hề hài lòng. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con, chúng tôi còn quá trẻ" - Britney Spears thổ lộ.

Britney Spears cho biết nếu quyền quyết định thuộc về cô thì nữ ca sĩ sẽ không phá thai. Nhưng Justin Timberlake hoàn toàn không muốn làm cha, nên cô đành đi đến quyết định không sinh con. Nữ ca sĩ kể lại rằng phá thai là 1 trong những trải nghiệm đau đớn nhất cuộc đời cô. Thông tin này đã trở thành "giọt nước tràn ly", khiến công chúng quay lưng hoàn toàn với Justin Timberlake, chỉ trích anh là một "kẻ dối trá", "tàn nhẫn" và lợi dụng Britney một cách tàn bạo.

Britney Spears từng phá thai vì Justin Timberlake chưa muốn làm bố

Scandal ồn ào tại Super Bowl hủy hoại "em gái Michael Jackson"

Nếu Britney Spears là "nạn nhân" của Justin Timberlake trong tình yêu, thì Janet Jackson lại là "nạn nhân" trong công việc. Trong màn trình diễn tại Super Bowl 2004, Justin Timberlake đã bất ngờ xé một phần trang phục của Janet Jackson, để lộ ngực của cô trước hàng triệu khán giả truyền hình. Vụ việc gây ra một cơn bão truyền thông, dấy lên một làn sóng chỉ trích gay gắt và sự giận dữ của công chúng.

Sau bê bối, Justin Timberlake đã khéo léo đưa ra lời xin lỗi chung chung và đổ lỗi cho "sự cố trang phục". Anh hoàn toàn "thoát tội", không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào. Trong khi đó, Janet Jackson phải gánh chịu mọi hậu quả nặng nề: âm nhạc bị tẩy chay, hợp đồng quảng cáo bị hủy, và hình ảnh bị hủy hoại hoàn toàn. Thậm chí, cô còn bị cấm xuất hiện tại lễ trao giải Grammy năm đó, nơi Justin Timberlake vẫn tham gia và giành được các giải thưởng lớn. Mãi đến nhiều năm sau, khi công chúng nhận ra sự bất công này, họ mới lên tiếng đòi lại công bằng cho Janet Jackson và quay lưng với Justin Timberlake.

Sự nghiệp của Janet Jackson bị Justin Timberlake hủy hoại

"Nghiệp quả" và cuộc sống đổ vỡ của kẻ phản diện

Nhiều năm qua, Justin Timberlake vẫn sống trong đỉnh cao danh vọng và hạnh phúc bên vợ con. Nhưng kể từ năm 2023, khi những sự thật về quá khứ được phơi bày, mọi thứ bắt đầu thay đổi và bi kịch cá nhân dần bủa vây anh. Sau khi cuốn tự truyện của Britney Spears và bộ phim tài liệu về Janet Jackson được phát hành, Justin Timberlake đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Các bài hát của anh bị tẩy chay, album mới không đạt được thành công như mong đợi và nhiều người hâm mộ bắt đầu quay lưng.

Tháng 6/2024, Justin Timberlake bị bắt giữ ở Sag Harbor, Long Island vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát cảng Sag, nam ca sĩ này đã điều khiển chiếc BMW của anh đi về phía nam phố Madison nhưng không dừng xe đúng quy định ở điểm báo và không đi đúng làn đường.

Một sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu Justin Timberlake dừng xe. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định Justin Timberlake điều khiển phương tiện của mình trong tình trạng say xỉn. Đôi mắt anh khi đó đỏ ngầu và đờ đẫn, hơi thở có mùi cồn nồng nặc. Nam ca sĩ thậm chí đi đứng không vững và không thể hoàn thành tất cả bài kiểm tra mức độ tỉnh táo và tập trung sự chú ý từ cảnh sát. Vụ việc này không chỉ làm sứt mẻ hình ảnh của anh mà còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng tinh thần và cuộc sống cá nhân của anh.

Đôi mắt đỏ ngầu, thiếu tỉnh táo trong ảnh chụp chân dung sau khi bị bắt của Justin Timberlake được cảnh sát công bố

Đáng chú ý nhất, đến ngày 1/8, Justin Timberlake tiết lộ anh đang mắc phải căn bệnh Lyme - một căn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, lây truyền bởi các con bọ chét nhiễm bệnh sống trên cơ thể hươu nai truyền sang người và động vật. Bệnh có thể gây nên viêm khớp mãn tính, đặc biệt là khớp gối, liệt mặt, bệnh thần kinh, trí nhớ bị suy giảm, nhịp tim không đều. "Việc sống chung với căn bệnh này thực sự có thể khiến cả thể chất lẫn tinh thần kiệt quệ. Khi lần đầu tiên nhận được chẩn đoán, tôi thực sự bị sốc. Nhưng ít nhất điều đó cũng giúp tôi hiểu được lý do mình đang đứng trên sân khấu mà lại chịu đựng cơn đau thần kinh dữ dội, hoặc cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu" - nam ca sĩ tiết lộ.

Tình cũ Britney Spears cho biết anh cực kỳ phân vân giữa việc tiếp tục hay phải hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Forget Tomorrow. Song sau cùng, anh vẫn quyết định không từ bỏ vì niềm vui từ việc biểu diễn lớn hơn áp lực cơ thể đang phải chịu đựng. Giọng ca sinh năm 1981 thừa nhận bản thân vốn là người kín đáo và khá do dự trước khi công khai tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, lần này anh chọn chia sẻ để "có thể minh bạch hơn về những khó khăn, để chúng không bị hiểu lầm".

Justin Timberlake nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên cũng có người cho rằng nam ca sĩ này đang "bao biện" cho màn trình diễn nghèo nàn, kém sức sống trên sân khấu dù giá vé lên đến 500 USD (13,1 triệu đồng). 1 số nguồn tin thân cận tiết lộ Justin Timberlake đang kiệt sức, chán nản và thất vọng. Cuộc hôn nhân của Justin Timberlake và Jessica Biel cũng được cho là đang gặp trục trặc vì vấn đề cá nhân.

Nam ca sĩ này thông báo mắc bệnh Lyme nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi lưu diễn

Liệu áp lực tâm lý từ sự nghiệp xuống dốc, sự chỉ trích gay gắt từ công chúng và những bê bối trong quá khứ đã trở thành lực đẩy khiến cuộc sống của Justin Timberlake trở nên khó khăn, hay chỉ đơn giản là "nghiệp quả" đã đến lúc phải trả? Từ một "hoàng tử nhạc pop" được cả thế giới ngưỡng mộ, Justin Timberlake đã trở thành một nhân vật đầy tranh cãi, một "kẻ phản diện" bị quay lưng vì những sai lầm trong quá khứ. Câu chuyện của anh là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng hào quang chỉ là nhất thời, còn đạo đức và sự tử tế mới là điều cốt lõi để giữ vững một hình ảnh bền vững. Và đôi khi, những lỗi lầm trong quá khứ dù có cố gắng che giấu đến đâu cũng sẽ đến lúc được phơi bày, và người gây ra nó sẽ phải trả giá.

MINH HỒNG