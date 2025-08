Justin Timberlake mắc bệnh Lyme, bị suy nhược nghiêm trọng

(Ảnh: AP)

Trong chia sẻ mới nhất, lần đầu tiên Justin công khai những vấn đề sức khỏe của bản thân. Anh tiết lộ rằng anh đã được chẩn đoán mắc bệnh Lyme (một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, lây truyền sang người qua vết cắn của ve bị nhiễm bệnh, đặc biệt là ve chân đen - P.V) và nói rằng bệnh này khiến anh rất khổ sở và gặp nhiều vấn đề khác trong suốt chuyến lưu diễn "Forget Tomorrow World Tour". Mặc dù vô cùng đau đớn và mệt mỏi, cơ thể suy nhược nhưng Justin vẫn từ chối hủy bỏ các buổi diễn.

"Tôi rất mừng vì đã tiếp tục biểu diễn" - Justin nói.

Trong 2 bài viết được chia sẻ trên Instagram Story, Justin nói thời điểm anh được bác sĩ chẩn đoán bệnh trùng với thời điểm kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Forget Tomorrow World Tour". Trước khi Justin Timberlake công khai tình trạng bệnh của mình, những người hâm mộ anh cũng bình luận rằng anh trông uể oải và thiếu năng lượng trong các buổi biểu diễn ở chặng quốc tế của chuyến lưu diễn. Lý giải về điều này, Justin cho rằng đó là do tổn thương thần kinh và mệt mỏi mà anh gặp phải do bệnh Lyme.

"Tôi đã phải vật lộn với một số vấn đề sức khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh Lyme" - Justin nói trong chia sẻ của mình - "Tôi nói điều này không phải để các bạn thương hại tôi mà để làm sáng tỏ những gì tôi đã phải đối mặt trong hậu trường tour lưu diễn của mình. Nếu bạn đã từng mắc phải căn bệnh này hoặc biết ai đó đã từng mắc phải thì bạn sẽ hiểu: Sống chung với nó có thể gây suy nhược không ngừng, cả về tinh thần lẫn thể chất".

(Ảnh: AP)

Nói về tâm trạng của mình khi lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh Lyme, Justin nói anh cũng đã cân nhắc việc dừng chuyến lưu diễn nhưng cuối cùng quyết định tiếp tục vì tình yêu với biểu diễn.

"Khi mới nhận được chẩn đoán, tôi thực sự bị sốc" - Justin nói - "Nhưng ít nhất tôi có thể hiểu tại sao mình lại ở trên sân khấu và phải chịu đựng cơn đau thần kinh dữ dội, hay những cơn mệt mỏi hoặc ốm yếu khủng khiếp. Tôi phải đối mặt với một quyết định cá nhân. Dừng lưu diễn? Hay tiếp tục và tìm ra giải pháp? Tôi nhận ra rằng niềm vui mà việc biểu diễn mang lại vượt xa những căng thẳng thoáng qua mà cơ thể tôi đang cảm thấy. Tôi rất vui vì mình đã tiếp tục".

"Tôi không chỉ chứng minh được sự kiên trì về mặt tinh thần của mình với chính mình mà giờ đây tôi có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt với tất cả các bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên" - Justin tiếp tục - "Tôi đã ngần ngại nói về điều này vì tôi luôn được dạy phải giữ kín chuyện này cho riêng mình. Nhưng tôi đang cố gắng cởi mở hơn về những khó khăn của mình để chúng không bị hiểu lầm. Tôi chia sẻ tất cả những điều này với hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể tìm ra cách để kết nối hơn. Tôi muốn góp phần giúp đỡ những người khác cũng đang mắc phải căn bệnh này".

Justin Timberlake đã kết thúc chuyến lưu diễn "Forget Tomorrow World Tour" tại Istanbul vào ngày 30 tháng 7 - hơn một năm sau khi anh bắt đầu chuyến lưu diễn tại Vancouver vào tháng 4 năm ngoái. Trong suốt chuyến lưu diễn, Justin đã đi qua các thành phố ở Mỹ trước khi đến Châu Âu, Mexico và Nam Mỹ. Chuyến lưu diễn của Justin đã được tổ chức sau thành công của album phòng thu thứ sáu của anh - album "Everything I Thought It Was".

Trong suốt thời gian thực hiện tour lưu diễn thế giới, Justin cũng chịu nhiều áp lực về những rắc rối liên quan đến đời sống cá nhân, những câu chuyện phức tạp về cách hành xử của anh trong quá khứ. Cũng có nhiều tin đồn về đời sống cá nhân không êm đềm của anh với vợ, diễn viên Jessica Biel. Theo những nguồn tin không chính thức nổi lên từ đầu năm nay, Justin và Jessica Biel được cho là đã không còn sống chung.