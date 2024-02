Justin Timberlake bị tố "cắm sừng" Cameron Diaz, ngoại tình với người mẫu Playboy trong biệt thự 4.900 tỷ

Sáng 21/2, tờ Pagesix đưa tin Justin Timberlake bất ngờ bị tố ngoại tình với cựu người mẫu Playboy Zoe Gregory khi còn đang hẹn hò minh tinh Cameron Diaz. Trong cuộc phỏng vấn cho tờ Dailymail, Zoe Gregory cho biết đã chủ động tương tác với Justin khi nam ca sĩ tới tham dự bữa tiệc của tỷ phú Hugh Hefner ở biệt thự Playboy trị giá 200 triệu USD (4.900 tỷ đồng). Ban đầu Justin ra sức cự tuyệt nữ người mẫu nóng bỏng với lý do đang hẹn hò Cameron. Thế nhưng, nam ca sĩ được cho là dần trở nên dao động sau khi Zoe Gregory nói rằng Cameron hiện không có mặt trong buổi tiệc.

Zoe Gregory khẳng định không quan hệ xác thịt với Justin nhưng đã trải qua những giây phút vui vẻ, mùi mẫn bên nam ca sĩ 8X: “Chúng tôi đều góp mặt trong bữa tiệc, cởi bỏ quần áo rồi vui vẻ với nhau. Nhưng chúng tôi không phát sinh quan hệ”.

Zoe Gregory tố Justin ngoại tình khi còn hẹn hò minh tinh Cameron Diaz

Justin được cho là trải qua những giây phút vui vẻ bên Zoe (mũ xanh) ở biệt thự của tỷ phú Hugh Hefner cách đây khoảng 20 năm

Justin Timberlake - Cameron Diaz từng là cặp đôi quyền lực của làng giải trí thế giới. Sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” hồi năm 2007

Đến nay, đại diện nam ca sĩ sinh năm 1981 chưa chính thức lên tiếng về thông tin do cựu người mẫu Playboy chia sẻ với truyền thông.

Đây không phải lần đầu tiên Justin bị bóc phốt quan hệ ngoài luồng. Cách đây vài tháng, Britney Spears tố nam ca sĩ ngoại tình khi cả 2 còn hẹn hò qua cuốn tự truyện The Woman In Me.

Nữ ca sĩ khẳng định bạn trai cũ bị bắt gặp đi chơi riêng và trở về khách sạn với 1 thành viên nhóm nhạc All Saints tại London hồi năm 2000. Britney không muốn công khai danh tính tiểu tam vì nữ ca sĩ này hiện đã lập gia đình.

Hồi cuối năm ngoái, Britney tố tình cũ Justin từng “cắm sừng” nữ ca sĩ

Nguồn: Pagesix