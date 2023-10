Justin Timberlake sau khi bị "bóc phốt": Không dám liên lạc với Britney Spears, kỷ niệm ngày cưới trong căng thẳng

Trong cuốn hồi ký The Woman In Me mới phát hành, Britney Spears đã "bóc phốt" Justin Timberlake ngoại tình, không muốn làm cha nên cô phải phá thai. Câu chuyện từ quá khứ tưởng chừng ngủ yên bỗng chốc trở thành tâm điểm dư luận. Nhiều người chỉ trích Justin Timberlake là "trai tồi" làm khổ đời Britney Spears.

Lúc này, nhiều người quan tâm đến phản ứng của nam ca sĩ sau khi mọi chuyện bị phanh phui. Justin Timberlake "ở ẩn" và hoàn toàn không có hoạt động gì trên mạng xã hội. Tuy nhiên 1 nguồn tin thân cận đã tiết lộ với Yahoo News rằng: "Justin chưa hề liên lạc với Britney, cũng sẽ không làm vậy vì anh ấy không thể nói được điều gì với cô ấy. Cô ấy chỉ ở đó và kể mọi chuyện theo góc nhìn của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Justin cảm thấy ổn. Anh ấy không hề hài lòng về những câu chuyện được kể trong cuốn hồi ký".

Justin Timberlake không hài lòng với cuốn hồi ký của Britney Spears

Nguồn tin này cũng hé lộ cuốn hồi ký The Woman In Me làm ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm ngày cưới của Justin Timberlake và Jessica Biel. Cuốn hồi ký được ấn định phát hành vào ngày 24/10, nhưng những trích đoạn đã được hé lộ từ trước đó hơn 1 tuần. Trong khi đó, Justin Timberlake và Jessica Biel kỷ niệm 11 năm ngày cưới vào ngày 19/10.

"Chuyện tình của Justin - Britney không phải chủ đề chính của cuốn sách, nhưng mọi người đều tập trung bàn tán về điều đó. Justin và Jessica đã nói về chuyện đó. Đáng lẽ thời gian này họ dành cho lễ kỷ niệm ngập tràn tình yêu nhưng chuyện với Britney đã gây ra chút căng thẳng" - Yahoo News trích dẫn nguồn tin thân cận với nam ca sĩ.

Trong khi đó, Entertainment Tonight đưa tin Justin Timberlake đang tập trung vào gia đình nhỏ của mình và cố không quan tâm đến cuốn hồi ký của Britney Spears. Những năm gần đây, nam ca sĩ luôn cố gắng ủng hộ Britney Spears từ xa trong cuộc chiến chống lại quyền giám hộ. Họ chia tay đã lâu nhưng anh vẫn dành sự tôn trọng cho Britney Spears. Justin Timberlake - Jessica Biel mong mọi người khép lại quá khứ và tập trung cho hiện tại.

Cuốn hồi ký của Britney Spears làm ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm ngày cưới của Justin Timberlake và Jessica Biel

Nguồn: Yahoo News