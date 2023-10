Động thái đầu tiên của nhà Justin Timberlake sau tự truyện của Britney: Hai vợ chồng ra nước ngoài, khóa bình luận MXH

Ngày 30/10, nguồn tin của Daily Mail cho biết Justin Timberlake mới đến Mexico nghỉ dưỡng giữa những ồn ào sau khi cuốn hồi ký The Woman in Me của Britney Spears lên kệ và tiết lộ nhiều điều gây sốc về anh. Các thợ săn ảnh bắt được khoảnh khắc nam ca sĩ hạ cánh xuống sân bay thành phố Cabo San Lucas cùng vợ Jessica Biel và các con.

Justin Timberlake đến Mexico cùng gia đình bằng máy bay riêng.

Đây cũng là lần đầu tiên gia đình Justin Timberlake xuất hiện trước công chúng sau khi hồi ký của tình cũ được phát hành. Suốt những ngày qua, gia đình anh trở thành tâm điểm thu hút những sự chỉ trích từ các netizen. Trong cuốn hồi ký, Britney Spears tiết lộ Justin từng khuyên cô phá thai năm 19 tuổi vì cả hai còn quá trẻ. Nữ ca sĩ cũng khẳng định bạn trai cũ ngoại tình với một sao nữ khác trong thời gian hai người hẹn hò. Đồng thời, Justin cũng bị mất điểm khi chia tay Britney qua tin nhắn cụt lủn "It's over" (Mọi chuyện kết thúc rồi).

Đến nay, Justin Timberlake vẫn giữ im lặng trước làn sóng chỉ trích, đòi tẩy chay ngày một gay gắt. Những ngày qua, người hâm mộ Britney Spears đã đổ xô vào trang cá nhân của hai vợ chồng anh để đòi lại công lý cho thần tượng của mình. Trước những hành động này, Jessica Biel cũng phải tắt hoàn toàn tính năng bình luận trên Instagram để tránh những bình luận công kích nhắm đến gia đình mình.

Vợ chồng Justin Timberlake nghỉ dưỡng tại resort cùng bạn bè ở Mexico.

Nguồn tin của Entertainment Tonight cho biết Justin Timberlake chỉ muốn tập trung vào gia đình mình và cố gắng bỏ ngoài tai những ồn ào bên ngoài. Về Britney, dù chia tay đã lâu, nam ca sĩ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ cô. Điều Justin Timberlake và Jessica Biel mong muốn nhất lúc này là khép lại quá khứ và hướng tới tương lai. Một nguồn tin khác của Daily Mail cho biết hai vợ chồng nam ca sĩ không hài lòng với hành động từ phía Britney, đặc biệt khi cô cho ra mắt sách gần thời điểm họ kỷ niệm ngày cưới (19/10).