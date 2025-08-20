Võ Hạ Trâm "bất lực toàn tập" ngày quý tử ăn dặm, áp lực vì con khóc thét mỗi lần đến giờ ăn

Ca sĩ Võ Hạ Trâm chào đón con trai thứ hai vào ngày 9/10/2024. Bé được đặt tên là Chaudhary An Quốc, tên gọi ở nhà là Milo. Đến nay, bé Milo đã gần một tuổi, đang ở trong quãng thời gian ăn dặm. Trong một chương trình mới đây, giọng ca 8X trải lòng về hành trình ăn dặm "đầy chông gai" của con.

Võ Hạ Trâm và con trai - bé Milo.

Võ Hạ Trâm trải lòng: "Moon là một em bé rất thích ăn còn Milo thì trời ơi, quá là chông gai. Trời ơi, Trâm áp lực đến mức cứ đến giờ ăn của con là Trâm phải đi chỗ khác. Con nó không chịu ăn. Mình đưa cái muỗng đến là tay nó đẩy đầu nó lắc.

Nữ ca sĩ áp lực mỗi lần cho con ăn dặm. (Ảnh Bestie)

Mình đọc rất nhiều tài liệu dành cho mẹ bỉm và đã thử tất cả các loại kiểu ăn dặm truyền thống, ăn dặm kiểu Nhật, đủ kiểu. Mình cũng cho con ăn dặm tự chỉ huy mà con quăng đồ quá trời, mình bất lực. Lúc này, Trâm lực bất tòng tâm là Trâm phải giao con cho bà".

Nữ ca sĩ bất lực vì con khóc nhiều, không chịu ăn.

Nữ ca sĩ kể khi con ăn, cô và chồng thường phải đi chỗ khác. "Nó khóc dữ lắm, nó nhìn ba mẹ với ánh mắt cầu cứu. Ba mẹ xót lắm mà phải giao con cho bà thôi. Milo vẫn thích sữa mẹ lắm. Nhưng mà đến lúc ăn dặm là nó "đoạn trường" vậy đó", Võ Hạ Trâm kể.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, bé Milo đã ăn dặm ngoan hơn. Nữ ca sĩ đã chủ động giảm lượng sữa của con. Vì vậy, cậu bé tỏ ra hứng thú hơn với mỗi bữa ăn dặm. "Bây giờ, Milo ăn vui vẻ hơn rồi. Con ăn ngon lành tất cả các thể loại từ trái cây, bánh, cháo, bột" , cô kể.

Bà mẹ 2 con cho biết đã tập cho con ăn chay từ "trong bụng mẹ". "Mình đã tìm ra phương pháp để cho con ăn thuần chay từ trong bụng mẹ. Đến giờ con được gần 1 tuổi và các chỉ số của con vẫn bình thường. Chiều cao của con còn cao hơn bé 1 tuổi", Võ Hạ Trâm chia sẻ thêm.

2 con của Võ Hạ Trâm được nhận xét là "bản sao" của bố.

Cô cho biết bản thân chính là "minh chứng sống" của việc ăn chay nhưng vẫn cung cấp cho cơ thể đủ chất. Moon và Milo - 2 con của Võ Hạ Trâm càng lớn càng mang nhiều nét Ấn Độ rõ rệt. Cả hai bé gây ấn tượng với đôi mắt to hai mí và làn da ngăm khỏe khoắn. Võ Hạ Trâm từng thừa nhận mình chỉ như "người đẻ thuê" khi cả hai con trai đều giống hệt bố – doanh nhân Vikas. Nữ ca sĩ còn dí dỏm nói: "Thắng đời 3-0. Đẻ mướn siêu hạng… ba mặt như một mặt. Một Việt Nam đẻ hai Ấn Độ!"

Hôn nhân của Võ Hạ Trâm và ông xã ngày càng viên mãn.

Trong một lần khác, giọng ca Hoa cỏ mùa xuân cũng bộc bạch đầy hài hước lẫn ngậm ngùi về việc các con quá giống bố: "Mẹ đẻ con khéo quá! Đẻ mà chẳng có nét nào dính mẹ, ngay cả mái tóc. Mẹ đẻ tuyệt vời!".

Cuộc hôn nhân của Võ Hạ Trâm và doanh nhân Ấn Độ Vikas Chaudhary ngày càng hạnh phúc, viên mãn. Sau khi có đủ "nếp tẻ", tổ ấm nhỏ của cả hai thêm trọn vẹn và ngập tràn tiếng cười. Trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ: "Tổng kết 5 năm ngày cưới, từ 2 thành 4, đủ nếp đủ tẻ, gia đình vui vẻ".