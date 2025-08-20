Hòa Minzy "lên trình"!

Nếu nhìn lại chặng đường hơn 10 năm ca hát của Hòa Minzy, khán giả dễ dàng nhận thấy một sự chuyển mình rõ rệt, từ một giọng ca trẻ mộc mạc đến nghệ sĩ trưởng thành với màu sắc âm nhạc riêng biệt. Năm 2014, khi trở thành Quán quân Học viện Ngôi sao, cô gây ấn tượng bởi giọng hát khỏe khoắn, giàu cảm xúc. Trong vài năm đầu sự nghiệp, Hòa Minzy thử sức với nhiều thể loại nhưng chưa thực sự tạo được màu sắc riêng.

Hoà Minzy có hơn 1 thập kỷ hoạt động, vượt qua nhiều thăng trầm để khẳng định vị thế

Những năm gần đây, Hoà Minzy tự "phá kén" và vươn lên xây dựng những vị thế mới trong showbiz Việt. Và điều làm nên sự khác biệt rõ rệt nhất của Hòa Minzy trong giai đoạn hiện tại chính là màu sắc âm nhạc dân gian đương đại mà cô kiên định theo đuổi. Không chỉ đơn thuần là những ca khúc mang âm hưởng truyền thống, Hòa đã biết cách thổi vào đó hơi thở hiện đại, cách phối khí tinh tế, ca từ gần gũi hơn với người trẻ, kết hợp sân khấu trình diễn giàu cảm xúc và giàu tính thị giác. Sự giao thoa giữa xưa và nay ấy giúp dân ca không còn gói gọn trong không gian hoài niệm, mà trở thành chất liệu nghệ thuật sống động, có thể làm khán giả thuộc nhiều thế hệ đồng cảm và yêu thích.

Ca khúc Bắc Bling ra mắt hồi tháng 3/2025 chính là ví dụ rõ ràng nhất, đó một sự kết hợp táo bạo giữa quan họ Bắc Ninh và âm nhạc hiện đại. Bắc Bling được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt, viral trên nhiều nền tảng. Giai điệu quen thuộc của dân ca quan họ được đặt trong không khí âm nhạc đương đại, vừa giữ được cái hồn truyền thống, vừa khiến người trẻ cảm thấy gần gũi.

Bắc Bling khiến sự nghiệp của Hoà Minzy có thêm cột mốc vàng son mới

Sản phẩm này không chỉ được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, âm nhạc mà còn mang giá trị truyền tải văn hoá, tinh thần dân tộc rõ rệt. Chỉ trong vòng 28 ngày, Bắc Bling chạm mốc 100 triệu lượt xem, trở thành một trong những MV có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Vpop trong năm 2025. Đáng chú ý, Hòa Minzy chia sẻ rằng cô tự bỏ chi phí sản xuất, không đặt nặng vấn đề thương mại, mà chỉ hy vọng đây là "một món quà văn hóa" gửi đến người dân Bắc Ninh và khán giả cả nước.

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn văn hóa, Bắc Bling còn là cú hích để Hòa Minzy thực hiện hàng loạt hoạt động ý nghĩa gắn liền với cộng đồng và quê hương. Ngay trong ngày ra mắt MV, nữ ca sĩ đã tổ chức buổi họp báo đặc biệt ngay tại quê nhà Bắc Ninh, nơi cô sinh ra và lớn lên. Khác với những buổi họp báo thông thường của showbiz, sự kiện này mang màu sắc một lễ hội làng – gần 300 người dân tham dự, 100 mâm cỗ được chuẩn bị, và Hòa Minzy gọi đó là "bữa tiệc tri ân" dành cho những người thân thương tại quê hương cũng như những vị khách đến thăm Bắc Ninh.

Thành công nghệ thuật là tiền đề, nhưng sự lan tỏa của Bắc Bling đã đưa Hòa Minzy vượt khỏi phạm vi showbiz để bước vào không gian văn hóa – chính luận, nơi sự hiện diện của một nghệ sĩ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là niềm tự hào. Bước đi của Hòa Minzy sau Bắc Bling có thể sẽ mở ra một hướng đi mới cho nghệ sĩ Việt: không chỉ nghệ thuật vì khán giả, mà còn là nghệ thuật vì đất nước, vì bản sắc dân tộc.

MV Bắc Bling ra mắt hồi tháng 3/2025 của Hoà Minzy đã tạo nên cơn sốt

Hoà Minzy được khen ngợi khi kết hợp âm nhạc dân gian và đương đại

Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt những ca khúc, chọn lựa bài hát thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc, Hòa Minzy còn biến mỗi sân khấu thành một hành trình trải nghiệm văn hóa. Hay khi hát nhạc dân gian trong các sự kiện lớn, Hòa Minzy biết cách kết hợp sân khấu mang đậm chất Việt, trống, đàn, hình ảnh áo dài… Tất cả hòa quyện để khán giả không chỉ nghe một bài hát, mà thực sự bước vào không gian văn hóa. Cách làm này vừa khiến dân ca không bị cũ kỹ, vừa giúp khán giả trẻ cảm nhận được sự tự hào về di sản. Trong mắt khán giả, cô luôn xuất hiện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoành tráng từ phần nghe đến phần nhìn. Sự chỉn chu ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng khán giả, mà còn chứng minh Hòa nghiêm túc với con đường nghệ thuật mình chọn.

Hoà Minzy luôn có sự đầu tư chuyên nghiệp, chỉn chu ở mỗi sân khấu cô xuất hiện

Việc lựa chọn trang phục cũng thể hiện sự tinh tế, lan toả thông điệp khéo léo của Hoà Minzy

Hòa Minzy không chỉ hát về tình yêu hay cảm xúc cá nhân, mà ngày càng gắn âm nhạc của mình với thông điệp cộng đồng. Trong nhiều sự kiện lớn, cô góp mặt với những tiết mục mang tinh thần dân tộc: hát quan họ trong các chương trình quảng bá văn hóa Bắc Ninh, thể hiện ca khúc dân gian trong sự kiện quốc gia, tham gia chiến dịch truyền thông về lòng yêu nước… Không ít lần, Hòa khiến khán giả xúc động khi trình diễn những ca khúc ca ngợi đất nước với cách xử lý trẻ trung nhưng vẫn trang nghiêm. Hình ảnh Hòa Minzy trong tà áo dài, ngân nga giai điệu truyền thống trên sân khấu lớn, đã trở thành biểu tượng đẹp về sự giao thoa giữa nghệ sĩ trẻ và cội nguồn dân tộc.

Nữ ca sĩ là gương mặt được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều sự kiện lớn

Các tiết mục của nữ ca sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt cho người nghe

Hoà Minzy còn lấn sân phim ảnh, góp vai nhỏ trong phim điện ảnh Mưa Đỏ - dự án đặc biệt hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Hoà Minzy còn đảm nhận thể hiện OST Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của bộ phim.Với những giai điệu da diết về câu chuyện của những người hậu phương luôn canh cánh trong lòng nỗi đau mất chồng, mất con để đất nước có được độc lập, tự do, hạnh phúc, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình hứa hẹn sẽ là ca khúc ấn tượng khi ra mắt. Hoà Minzy chia sẻ về Mưa Đỏ: "Chắc mọi người đã có những phút giây lắng đọng và xúc động với bộ phim Mưa Đỏ đúng không ạ. Hòa may mắn được đóng một phân đoạn dù nhỏ, lời thoại chỉ có hai câu thôi. Nhưng ngày hôm nay Hòa xem Hòa mới hiểu được lời thoại của Hòa nằm trong giai đoạn cực kỳ quan trọng. Đó là khi câu nói của Hòa - 'Trận Thành cổ Quảng Trị vẫn giữ vững, vẫn đứng vững', câu nói khiến cuộc đàm phán được diễn ra suôn sẻ về phía ta nhiều hơn.

Hòa xin cảm ơn điện ảnh quân đội rất nhiều khi giao cho Hòa một câu nói quan trọng như thế. Và đặc biệt là cho con được hát ca khúc nhạc phim. Một bài hát để ca ngợi những anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì độc lập tự do của dân tộc. Đặc biệt là những người mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ Việt Nam hùng đã hy sinh hạnh phúc riêng để chồng, để con ra mặt trận nhưng không thể trở về được nữa. Ngày hôm nay quá xúc động và Hòa chúc cho đoàn phim Mưa Đỏ sẽ thành công vang dội".

Hoà Minzy hát nhạc phim cho Mưa Đỏ

Không chỉ đóng góp trong âm nhạc, Hòa Minzy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ việc hỗ trợ người dân miền Trung mùa lũ, đến những chương trình gây quỹ cho trẻ em nghèo, cô cho thấy trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ. Điều này càng củng cố hình ảnh Hòa Minzy như một nghệ sĩ không chỉ hát để nổi tiếng, mà hát để đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Hoà Minzy nhận bằng khen Thanh Niên Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác

Hoà Minzy còn gây ấn tượng khi góp mặt trong chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ

Nữ ca sĩ còn ghi điểm bởi việc dạy dỗ, hướng nhóc tỳ phải biết ơn, tự hào về những giá trị truyền thống của người Việt Nam

Nhìn chung, từ một cô gái Bắc Ninh nhút nhát ngày nào, Hòa Minzy giờ đây đã thực sự chạm đến một "trình" khác. Cô không còn chỉ là ca sĩ với những bản hit thị trường, mà là nghệ sĩ có bản sắc riêng, có sứ mệnh gắn âm nhạc với văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Hòa Minzy nổi bật như một gương mặt xứng đáng đồng hành cùng những đại nhạc hội, sự kiện âm nhạc lớn. Sự xuất hiện của Hòa Minzy tại những sân khấu này không chỉ đơn thuần là một tiết mục âm nhạc, mà còn là thông điệp tiếp nối, thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay vẫn biết cách gìn giữ, làm mới và lan tỏa giá trị truyền thống.

Hoà Minzy là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong siêu nhạc hội 8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hoà sẽ tạo nên 1 sân khấu Bắc Bling rất đặc biệt tại đây, nhớ tới cổ vũ và hát lớn cùng Hoà nha".

Hoà Minzy thật sự đã chạm đến những bứt phá mới trong sự nghiệp