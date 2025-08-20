"Tóm gọn" thành viên xấu nhất F4 Vườn Sao Băng hẹn hò gái lạ sau scandal gây "5 tội lớn" với thiên kim tỷ phú

Ngô Kiến Hào là 1 trong những thành viên thuộc F4 Vườn Sao Băng xứ Đài. Mới đây, nam diễn viên đã bị bắt gặp tay trong tay tình tứ đi dạo trung tâm thương mại ở Indonesia với 1 cô gái lạ. 1 số nguồn tin cho biết đây là bạn gái mới của Ngô Kiến Hào. Nửa kia của tài tử có gương mặt na ná ca sĩ Melody Liu, khoảng 27-28 tuổi. Ngô Kiến Hào đã đưa bạn gái về ra mắt mẹ. Gần đây, anh còn đưa đối phương đi dự đám cưới người quen cùng gia đình mình.

Hình ảnh hẹn hò của Ngô Kiến Hào nhận được sự chú ý lớn. 7 năm kể từ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thị phi với thiên kim tiểu thư Thạch Trinh Thiện, Ngô Kiến Hào mới được trông thấy thân mật với đối tượng khác giới ở nơi công cộng. Những năm qua, anh vô cùng kín tiếng đời tư.

Ngô Kiến Hào vụt sáng, trở thành 1 trong những ngôi sao hot nhất châu Á sau thành công của bộ phim Vườn Sao Băng (2000), đóng cùng Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên. Nếu so kè với các thành viên khác trong F4, Ngô Kiến Hào bị công chúng coi là người xấu trai, kém sắc nhất.

Về đời tư, Ngô Kiến Hào từng được xem là "tay sát gái", khiến nhiều bóng hồng phải xiêu lòng. Ngoài cuộc tình ồn ào với Từ Nhược Tuyên, nam diễn viên còn khiến báo giới phải tiêu tốn giấy mực vì mối quan hệ của anh với Thạch Trinh Thiện. Theo tờ Sina, Thạch Trinh Thiện là con gái của 1 tỷ phú gốc Hoa sống ở Singapore. Gia tộc họ Thạch là thế lực lớn trong ngành truyền thông tại đảo quốc sư tử. Sau nhiều tan hợp, năm 2013, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện kết hôn, tổ chức đám cưới xa hoa tại Los Angeles (Mỹ).

Nhưng chỉ sau 9 tháng cưới, cặp đôi tan vỡ. Thạch Trinh Thiện đăng đàn chỉ trích Ngô Kiến Hào là kẻ đốn mạt, chỉ quan tâm đến tiền bạc và bạo lực lạnh trong hôn nhân. Theo thiên kim tỷ phú này, Ngô Kiến Hào đã gây ra "5 tội lớn" khiến hôn nhân tan tành: Dịp lễ tết quan trọng không trở về nhà; Thói trăng hoa không bỏ, thường xuyên qua lại với những cô gái khác; Vợ phải tự chi trả tiền máy bay khi muốn theo chồng đi công tác; Cãi nhau không bao giờ nhận sai; Trước truyền thông nói sai sự thật mối quan hệ vợ chồng.

Ngô Kiến Hào ra sức phủ nhận những lời cáo buộc nói trên, song anh vẫn bị gắn mác gã đàn ông tồi tệ trong mắt công chúng. Tới tận năm 2018, cặp đôi mới hoàn tất thủ tục ly hôn sau 5 năm dùng dằng và đấu tố. Theo luật pháp Singapore, các cặp vợ chồng phải sống ly thân, tách biệt nhau liên tục ít nhất 3 năm thì mới được xem xét việc ly hôn. Ngôi sao Vườn Sao Băng được cho biết có đến 3 lần đệ đơn chấm dứt hôn nhân với Thạch Trinh Thiện, nhưng phải đến lần thứ 3, tiểu thư con tỷ phú mới đặt bút ký và quyết định buông tay.

Nguồn: ETtoday, Weibo