Cặp đôi người mẫu - diễn viên Vbiz vừa lộ chuyện kết hôn nay thông báo có con đầu lòng

Đầu tháng 8/2025, Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn thông báo tin vui đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại nhà thờ, có sự tham gia của những người thân thiết.

Sáng 20/8, Lê Thu Trang "đánh úp" chia sẻ thông tin gia đình có thêm thành viên mới trên trang cá nhân. Cô đăng tải clip lên kế hoạch để gây bất ngờ với ông xã. Lê Thu Trang viết dòng chú thích thể hiện rõ sự hạnh phúc khi được lên chức: "Mọi người ơi, Trang làm mẹ rồi".

Dưới phần bình luận, đông đảo Sao Việt như siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Quỳnh Anh, Mâu Thuỷ… đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Quán quân The New Mentor 2023 còn hài hước tiết lộ phải "chạy kpi" có con vì thầy nói năm nay đẹp.

Lê Thu Trang thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng

Cô đã giấu kín chuyện này với ông xã và quyết định làm nửa kia bất ngờ

Khi biết thông tin, diễn viên Quang Sơn không giấu được vẻ mặt hạnh phúc

Dàn sao Việt đã gửi lời chúc mừng dưới phần bình luận tới cặp đôi

Trước khi kết hôn, cả hai đã có 5 năm gắn bó bên nhau. Cả hai bắt đầu trò chuyện khi Quang Sơn đối mặt ung thư tuyến giáp và mất giọng sau phẫu thuật liệt dây thanh quản. Ban đầu, cả hai chỉ dự định làm bạn, tuy nhiên sau hơn 1 tháng trò chuyện, cặp đôi quyết định hẹn hò.

Chia sẻ về việc kết hôn sau nửa thập kỷ, cả hai hạnh phúc chia sẻ: "Thu Trang và Quang Sơn đều có cho mình những cột mốc sự nghiệp đáng nhớ. Ngay khoảnh khắc anh cầu hôn trên sân khấu Chung kết Miss Cosmo, không chỉ đánh dấu sự kiện trọng đại trong cuộc đời 2 đứa, mà còn là kỷ niệm khi Trang đã hoàn thành được ước mơ đầu tiên trên chặng đường sự nghiệp đào tạo của mình.

Sau tất cả, bọn mình đều đồng ý với nhau rằng, đã đến lúc gọi nhau bằng một danh xưng khác, để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới. Với Trang và anh Sơn, không cần ồn ào, chỉ cần bình yên và bền lâu là đủ".

Trước khi kết hôn, cặp người mẫu - diễn viên này đã có 5 năm gắn bó bên nhau

Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn tổ chức hôn lễ tại nhà thờ

Lê Thu Trang được khán giả biết tới khi vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2017 và 2019. Sau cuộc thi, cô hoạt động vai trò là người mẫu, huấn luyện viên catwalk, mở lớp đào tạo hoa hậu và người mẫu. Năm 2023, Lê Thu Trang tham gia The New Mentor và giành giải Quán quân.

Quang Sơn, sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và từng đăng quang cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2019. Anh từng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về hành trình kiên cường đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp.