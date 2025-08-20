SOOBIN có gì ngoài vẻ đẹp trai?

Sự kiện âm nhạc quốc tế 8Wonder 2025 đang tạo sức nóng với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ lớn đến từ Âu - Á. Trong dàn line-up quy tụ những tên tuổi đình đám từ Âu sang Á, cái tên SOOBIN chắc chắn là điểm nhấn đặc biệt với khán giả Việt Nam. Lần trở lại này, không chỉ là một sân khấu biểu diễn, mà còn là lời khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ toàn diện nhất Vpop trên một sân khấu mang chuẩn mực quốc tế.

SOOBIN quay trở lại sân khấu của 8Wonder 2025

Nếu nhìn lại, SOOBIN từng được nhắc đến nhiều nhất với loạt hit ballad gắn liền cùng thế hệ khán giả trẻ như Phía Sau Một Cô Gái, Đi Để Trở Về, Xin Đừng Lặng Im... Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở một hình tượng "hoàng tử ballad", SOOBIN liên tục thay đổi màu sắc, thử nghiệm với R&B, hip-hop, EDM và pop hiện đại. Những sản phẩm trong album Bật Nó Lên đã chứng minh SOOBIN có thể bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm chỗ đứng mới mẻ và hợp thời trong Vpop.

Trong 2 năm gần đây, SOOBIN duy trì độ phủ sóng với nhiều hoạt động khác nhau. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm âm nhạc, SOOBIN còn để lại dấu ấn đậm nét khi trở thành quán quân của chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Xuyên suốt chương trình, anh không chỉ thể hiện khả năng trình diễn mà còn góp phần truyền tải giá trị văn hóa dân tộc vào âm nhạc.

SOOBIN giữ sức nóng cho tên tuổi, thậm chí là ngày càng bùng nổ trong 2 năm trở lại đây

Mỗi khi đứng trên sân khấu, SOOBIN luôn chiếm spotlight với visual và thần thái cuốn hút, khả năng làm chủ không gian và khán giả. Những màn trình diễn live của SOOBIN luôn được fan chờ đợi không chỉ bởi giọng hát, mà còn bởi khoảnh khắc bùng nổ từ visual đến phong cách thời trang cá tính, vũ đạo chuyên nghiệp.

Bên cạnh visual và thần thái sân khấu, điểm khiến SOOBIN giữ được sức hút lâu dài chính là tư duy âm nhạc và khả năng biến hóa qua từng giai đoạn. SOOBIN là một trong số ít ca sĩ Vpop vừa có thế mạnh sáng tác, vừa có khả năng biểu diễn live ổn định. Dù là hoàng tử ballad hay ông hoàng perfomance thì không thể phủ nhận, SOOBIN còn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi cân bằng giữa nghe và nhìn. Với khán giả có yêu cầu cao về một nghệ sĩ toàn năng thì hiện nay SOOBIN là cái tên hiếm hoi đáp ứng được các tiêu chuẩn. Không chỉ nhờ vẻ điển trai, cuốn hút, mà khán giả tìm đến SOOBIN còn được thỏa mãn về cả giọng ca, những màn live khó có thể tìm thấy điểm chê.

Chính sự linh hoạt này khiến SOOBIN trở thành gương mặt đáng chú ý tại 8Wonder. Nhiều khán giả chờ đợi việc nam ca sĩ sẽ mang đến phiên bản nào của mình.

Những khoảnh khắc bùng cháy của SOOBIN trên sân khấu

Khi SOOBIN trình diễn thì khán giả khó rời mắt nổi

Một trong những lợi thế lớn của SOOBIN chính là có cộng đồng người hâm mộ trung thành, đông đảo và hoạt động rất năng nổ. Fanclub của nam ca sĩ thường xuyên tổ chức các sự kiện offline, project cổ vũ và thậm chí còn đồng hành cùng thần tượng trong nhiều chương trình lớn. Chính vì vậy, mỗi lần SOOBIN xuất hiện trên sân khấu, khán giả dễ dàng nhận ra sức nóng lan tỏa từ hàng nghìn lightstick, slogan và sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ fandom.

Đặc biệt, fan của SOOBIN cũng nổi tiếng là "chịu chi" và "chịu chơi". Họ không chỉ dừng lại ở việc theo dõi online, mà còn sẵn sàng mua vé, bay show và đồng hành cùng thần tượng trong nhiều sự kiện. Ở những festival hay concert lớn, sự hiện diện của FC SOOBIN luôn là một trong những điểm nhấn, góp phần tạo bầu không khí cuồng nhiệt.

Về phía SOOBIN, mỗi dịp sinh nhật, nam ca sĩ đều có cách để đáp lại tình cảm của fan. SOOBIN từng tổ chức minishow để thổi nến sinh nhật đón tuổi mới cùng fan. Hay có lần SOOBIN tổ chức buổi tiệc cho hội fan ruột, tự tay nấu nướng rồi đàn hát phục vụ cho người hâm mộ. Mức độ chiều fan của SOOBIN là khỏi bàn cãi.

SOOBIN có fandom trung thành, chịu chơi và chịu chi có tiếng của Vbiz. Và để giữ chân người hâm mộ, SOOBIN luôn biết cách chiều fan, tạo ra những điều đặc biệt và cống hiến hết mình bằng những sản phẩm chất lượng

Không chỉ vậy, SOOBIN còn là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam có khả năng bán vé nhờ chính tên tuổi của mình. Minh chứng rõ ràng nhất là concert All Rounder diễn ra hồi tháng 5 vừa qua. Ngay từ khi mở bán, vé đã nhanh chóng được săn đón, nhiều hạng vé rơi vào tình trạng "sold-out" chỉ trong thời gian ngắn. 2 đêm diễn với hàng nghìn khán giả mỗi đêm - điều này cho thấy sức hút của SOOBIN không chỉ dừng lại ở âm nhạc trực tuyến, mà còn đủ lực kéo khán giả đến sân khấu để thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn live - nơi không phải nghệ sĩ nào cũng có khả năng kéo khán giả đến sân khấu chỉ bằng vẻ điển trai.

Với nền tảng fanclub mạnh, cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng sân khấu, SOOBIN được kỳ vọng sẽ không chỉ bùng nổ tại 8Wonder, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh nghệ sĩ Việt trên sân khấu tầm cỡ quốc tế.

SOOBIN là một trong những cái tên có khả năng bán vé cực chạy ở Vbiz

SOOBIN sinh năm 1992 tại Hà Nội. Năm 2014, SOOBIN đạt ngôi vị Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mới, mang phong cách Việt Nam - Hàn Quốc mang tên Ngôi Sao Việt. Năm 2016, SOOBIN đã vụt sáng thành sao sau khi có hành trình ấn tượng tại The Remix.

SOOBIN hiện là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất Vbiz. Kể từ sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sức hút của anh không ngừng tăng lên, minh chứng là độ phủ sóng ngày càng mạnh mẽ và fandom ngày càng mở rộng.

Và sắp tới, SOOBIN cùng với làn line-up cực xịn sẽ đổ bộ siêu nhạc hội 8WONDER - Moments Of Wonder, dự kiến diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội). 8WONDER hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc sôi động, hiện đại, hòa quyện tinh thần và xu hướng mới nhất của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới.