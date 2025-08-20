"Hoàng tử tạo hit với Justin Bieber" đổ bộ Nội Bài, bay cùng chuyến với 1 sao Việt cực đặc biệt!

Vào đêm muộn ngày 19/8, The Kid LAROI đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, trở thành nghệ sĩ đầu tiên trình diễn tại 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder đổ bộ Việt Nam. Nghệ sĩ trẻ sinh năm 2003 diện đồ đơn giản nhưng đầy phong cách trong lần đầu đến Việt Nam biểu diễn.

Tại sân bay, The Kid LAROI đã có khoảng thời gian vui vẻ trêu đùa quản lý, tay bắt mặt mừng, chụp ảnh cùng fan. Thậm chí, anh còn hào hứng ảnh fan này lên trang cá nhân 4,3 triệu người theo dõi. Chưa dừng lại tại đây, rapper Double2T vỡ òa khoe bay chung chuyến với The Kid LAROI. Rapper đình đám Vbiz hớn hở trong ảnh chụp chung cùng chủ nhân bản hit Stay: "Tôi không thể tin được mình đã gặp và bắt tay với cậu ấy... ôi điên quá. OMG".

The Kid LAROI là nghệ sĩ đầu tiên trình diễn tại 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder đổ bộ Việt Nam

"Hoàng tử bé" lên đồ đơn giản, năng động trong lần đầu đến Việt Nam biểu diễn

Trải qua chuyến bay dài, The Kid LAROI vẫn giữ nguyên năng lượng

Ngôi sao trẻ sinh năm 2003 bước đi đầy phong cách tại sân bay

Anh tranh thủ trêu chọc người quản lý

Không để lộ mặt vẫn thần thái ngôi sao "tràn màn hình"

Chủ nhân bản hit Stay tay bắt mặt mừng với fanboy không quản ngại đường xa trời khuya đến đón

Anh ôm lấy fanboy đặc biệt này...

... và vui vẻ chụp ảnh chung

The Kid LAROI thân thiện xứng đáng điểm 10

Fanboy may mắn nhất trái đất là đây, được thần tượng trực tiếp chụp ảnh rồi khoe cho cả thế giới

Rapper đình đám Double2T vỡ òa khoe bay chung chuyến và chụp ảnh chung với The Kid LAROI

The Kid LAROI tên thật là Charlton Howard, sinh ngày 17/8/2003 tại Úc. Nghệ danh LAROI xuất phát từ dòng máu Kamilaroi, như một cách anh tự hào về nguồn gốc của mình. Tuổi thơ của LAROI không hề dễ dàng. Sinh ra trong gia đình nghèo, anh phải chuyển nhà liên tục và chứng kiến nhiều mất mát, trong đó có cái chết thương tâm của người chú.

Chính những trải nghiệm này đã thôi thúc LAROI tìm đến rap như một phương tiện giải tỏa cảm xúc. Từ nhỏ, mẹ của anh đã cho cậu tiếp xúc với âm nhạc của Fugees, Erykah Badu hay Tupac, mở ra nền tảng cho con đường nghệ thuật sau này. Tài năng của LAROI được DJ Ziggy tình cờ phát hiện trong các buổi biểu diễn địa phương và nhanh chóng ký hợp đồng với anh. EP đầu tay 14 With A Dream ra mắt năm 2018 đánh dấu bước chân chính thức vào làng nhạc, cùng việc lọt vào chung kết cuộc thi âm nhạc của Triple J Unearthed, mở ra cơ hội lớn cho sự nghiệp.

Năm 2021 là năm đột phá của The Kid LAROI. Nhất là khi anh chàng ra mắt bản hit Stay, hợp tác cùng Justin Bieber. Bài hát không mất quá lâu để viral. Thời điểm ấy, Stay đứng #1 Billboard Hot 100 suốt 7 tuần liên tiếp, MV đạt tỷ view trên YouTube và từng trở thành ca khúc đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify nhanh nhất lịch sử chỉ trong 118 ngày.

The Kid LAROI bên Justin Bieber

Mixtape Fck Love* của The Kid LAROI cũng đứng #1 ARIA Albums Chart tại Úc và Billboard 200 tại Mỹ, biến LAROI trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất Úc đạt #1 ARIA. Ca khúc Without You phối lại cùng Miley Cyrus lọt top 10 Billboard Hot 100. Tháng 10/2023, LAROI ra mắt MV Too Much hợp tác cùng Jung Kook (BTS) và Central Cee, lập tức đạt #1 iTunes tại nhiều quốc gia, thu về 54 triệu view và gây sốt TikTok nhờ giai điệu bắt tai. Đây là màn collab được fan săn đón, khi hiện tượng nhạc pop trẻ tuổi kết hợp cùng em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu, tạo nên “cặp bài trùng” cực hút người hâm mộ.

Anh cũng từng hợp tác với Jungkook

Ngoài tài năng âm nhạc, The Kid LAROI còn gây ấn tượng nhờ visual chuẩn “hoàng tử bé”, mái tóc vàng, đôi mắt xanh sáng, phong cách thời trang sành điệu dễ dàng chiếm trọn trái tim fan girl.

The Kid LAROI có visual chuẩn "hoàng tử bé"



