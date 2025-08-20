Tứ đại mỹ nhân Hàn hiện tại: Song Hye Kyo vẫn độc thân, Jeon Ji Hyun đi làm nuôi chồng

Hàn Quốc không thiếu những nhan sắc nổi bật nhưng khi nhắc đến "tứ đại mỹ nhân", công chúng thường nghĩ ngay đến Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun và Son Ye Jin. Họ không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật mà còn có sự nghiệp rực rỡ, trải dài hơn 20 năm trên màn ảnh. Nhưng sau hơn 2 thập kỷ "làm mưa làm gió", cuộc sống hiện tại của từng người lại khác nhau với niềm vui, khó khăn và những lựa chọn riêng.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là mỹ nhân nổi tiếng sớm nhất trong danh sách này, được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Trái Tim Mùa Thu, Hậu Duệ Mặt Trời. Sự nghiệp của nữ diễn viên 8x này từng ở đỉnh cao nhưng đường tình duyên lại nhiều trắc trở. Sau vài mối tình không thành, Song Hye Kyo kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017 nhưng rồi chỉ vỏn vẹn 2 năm sau đó, họ đã đường ai nấy đi.

Quãng thời gian sau ly hôn của Song Hye Kyo không mấy êm đềm. Cô giữ im lặng trước ồn ào nhưng vẫn vướng tin đồn ngoại tình và đôi khi xuất hiện với nét u sầu trên gương mặt. Sự nghiệp cũng gặp trắc trở, ít dự án nổi bật và phải đến năm 2023, Song Hye Kyo mới có những dấu hiệu hồi sinh, trở lại với phim ảnh và các dự án thương mại. Hiện tại, cô tập trung vào công việc và vẫn giữ cuộc sống độc thân, không còn mặn mà với chuyện hôn nhân.

Kim Tae Hee

Khác với Song Hye Kyo, Kim Tae Hee có cuộc sống gần như hoàn hảo. Sinh ra trong gia đình giàu có, xinh đẹp và học giỏi, cô sớm nổi tiếng nhờ nhan sắc và khả năng diễn xuất. Trong hơn 20 năm hoạt động, Kim Tae Hee luôn tránh xa scandal và duy trì hình ảnh sạch sẽ.

Năm 2017, cô kết hôn với Bi Rain, một trong những nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Kể từ sau khi yên bề gia thất và đón 2 con gái chào đời, nàng mỹ nhân Chuyện Tình Harvard tập trung chăm sóc gia đình, tần suất xuất hiện trên màn ảnh giảm đáng kể. Cuộc sống hiện tại của Kim Tae Hee khá bình yên, vừa làm mẹ vừa giữ hình ảnh thanh lịch, đúng với những gì công chúng kỳ vọng ở một nữ diễn viên mẫu mực.

Jeon Ji Hyun

Jeon Ji Hyun khác biệt với 3 mỹ nhân còn lại bởi cô khởi đầu sự nghiệp bằng điện ảnh thay vì truyền hình. Vẻ đẹp cá tính, sang chảnh cùng khả năng diễn xuất giúp cô trở thành "nữ hoàng phòng vé" và được khán giả quốc tế biết đến. Ngay cả khi đóng phim truyền hình, Jeon Ji Hyun vẫn gặt hái thành công vang dội.

Về đời tư, Jeon Ji Hyun lại khá kín tiếng. Năm 2012, nữ diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới kết hôn với thiếu gia Choi Joon Hyuk, cuộc sống hôn nhân tưởng viên mãn. Thế nhưng năm nay, chồng của Jeon Ji Hyun gặp khó khăn tài chính và gánh khoản nợ lớn, buộc cô phải "nai lưng" làm việc để hỗ trợ anh. Jeon Ji Hyun tham gia các sự kiện dày đặc, vừa giữ tên tuổi vừa đóng góp tài chính cho gia đình, cho thấy nỗ lực và trách nhiệm của một người vợ giữa biến cố.

Son Ye Jin

Son Ye Jin là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất đạt thành tích "Tam đại Ảnh hậu" tại Hàn Quốc, đồng thời hoạt động song song giữa điện ảnh và truyền hình. Sự nghiệp của Son Ye Jin khá ổn định những năm qua, tuy không bùng nổ như 3 người kia nhưng vẫn rất đáng nể.

Được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" được nhiều người theo đuổi nhưng tình sử của Son Ye Jin lại không dày đặc. Cô gặp "mối tình đầu" Hyun Bin khi hợp tác bộ phim The Negotiation, sau đó họ hẹn hò và kết hôn năm 2022. Giống Kim Tae Hee, Son Ye Jin có cuộc sống gia đình viên mãn, thường chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu về đời sống cá nhân. Hôn nhân của nàng mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh chính là hình mẫu lý tưởng về sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.