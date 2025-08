Giai thoại “mỹ nhân hao trai” của Song Hye Kyo bắt nguồn như thế nào?

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên quyền lực và được săn đón nhất làng giải trí Hàn Quốc. Với nhan sắc "quốc bảo" không tuổi và khả năng diễn xuất biến hóa, cô đã xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trên màn ảnh, đời tư của cô cũng trở thành chủ đề nóng hổi của truyền thông và công chúng bởi một biệt danh không thể gây chú ý hơn "mỹ nhân sát trai". Dù chỉ có 3 mối tình chính thức được công khai, nhưng việc chúng đều bắt nguồn từ chính các bạn diễn nam đã tạo nên một hình tượng sai lệch, biến Song Hye Kyo trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích thái quá và thiếu căn cứ.

3 chuy ện tình đẹp nảy nở sau máy quay

3 mối tình công khai của Song Hye Kyo đều bắt đầu từ phim trường, nhưng mỗi cuộc tình lại có một câu chuyện và kết cục khác nhau. Mối tình công khai đầu tiên của Song Hye Kyo là Lee Byung Hun đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2004. Cặp đôi quen nhau khi đóng chung trong bộ phim All In .

Lúc bấy giờ, Lee Byung Hun đã là tên tuổi lớn, còn Song Hye Kyo là nữ diễn viên đang lên. Tình yêu của họ được công chúng hết mực ủng hộ. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm và kết thúc, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sự đổ vỡ này được cho là một cú sốc lớn đối với Song Hye Kyo, khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

Lee Byung Hun là mối tình công khai đầu tiên của Song Hye Kyo

Sau 5 năm im ắng, Song Hye Kyo lại một lần nữa yêu bạn diễn của mình, nam diễn viên Hyun Bin. Tình cảm của cả hai nảy nở trong quá trình quay Thế Giới Họ Đang Sống . Họ công khai hẹn hò vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành "cặp đôi vàng" được yêu mến. Mặc dù rất đẹp đôi, mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài khoảng 2 năm. Trước khi Hyun Bin nhập ngũ vào đầu năm 2011, họ đã tuyên bố chia tay một cách văn minh và tôn trọng, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Hyun Bin - Song Hye Kyo từng là "cặp đôi vàng"

Cuộc hôn nhân "cổ tích" để rồi tan vỡ với Song Joong Ki là câu chuyện ồn ào và tốn nhiều giấy mực nhất về Song Hye Kyo. Song Hye Kyo - Song Joong Ki đã tạo nên "cơn sốt" toàn cầu với bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời . Sau một thời gian dài hẹn hò bí mật, họ bất ngờ tuyên bố kết hôn vào tháng 7/2017.

Lễ cưới của họ được ví như một sự kiện cổ tích, thu hút sự chú ý của toàn bộ châu Á. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Vào tháng 6/2019, Song Joong Ki bất ngờ đệ đơn ly hôn. Vụ ly hôn này không chỉ gây sốc mà còn kéo theo hàng loạt tin đồn vô căn cứ như ngoại tình, bạo hành gia đình, hay mâu thuẫn giữa hai bên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cả 2.

Cuộc hôn nhân cổ tích của Song Song chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm

Những tin đồn "phim giả tình thật" vô căn cứ bủa vây Song Hye Kyo

Ngoài ba mối tình chính thức, Song Hye Kyo còn vướng vào vô số tin đồn hẹn hò với các bạn diễn khác, mặc dù chưa từng có bằng chứng xác thực nào. Dường như mọi hành động, cử chỉ đơn giản nhất của cô với bạn diễn đều bị thổi phồng.

Song Hye Kyo từng vướng tin đồn hẹn hò Won Bin từ năm 2000. Sau khi bộ phim thành công vang dội, dù không có bất kỳ bằng chứng nào, công chúng đã tự gán ghép họ thành một cặp đôi ngoài đời thực chỉ vì sự ăn ý trên phim. Tiếp đến, thành công của Ngôi Nhà Hạnh Phúc khiến Song Hye Kyo - Bi Rain trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích và "đẩy thuyền". Tin đồn hẹn hò giữa Song Hye Kyo và Rain đã lan truyền mạnh mẽ trong nhiều năm, nhưng cuối cùng đều được dập tắt khi cả hai đều kết hôn với người khác.

Danh sách "người tình màn ảnh" nghi tình thật của Song Hye Kyo còn có Won Bin...

... và cả Bi Rain

Kang Dong Won cũng là 1 trong những mỹ nam vướng tin đồn "phim giả tình thật" với đại mỹ nhân xứ Hàn. Họ đóng chung phim My Brilliant Life và thực hiện nhiều bộ ảnh tạp chí. Những bức ảnh thân mật này đã khiến nhiều người tin rằng họ đang hẹn hò, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở tin đồn.

Song Hye Kyo - Kang Dong Won cũng từng vướng tin hẹn hò

Đến năm 2021, tin đồn "phim giả tình thật" vẫn chưa buông tha Song Hye Kyo. Cô được cho là hẹn hò với bạn diễn Jang Ki Yong của phim Now We Are Breaking Up . Mặc dù có khoảng cách tuổi tác khá lớn và Jang Ki Yong sắp nhập ngũ, nhưng chỉ cần những hình ảnh thân mật trên phim và sự tương tác gần gũi trong các buổi quảng bá, công chúng đã lại tiếp tục "đẩy thuyền" và tin rằng họ đang hẹn hò.

Jang Ki Yong - Song Hye Kyo dù có khoảng cách tuổi tác chênh lệch nhưng vẫn vướng tin hẹn hò

Gần đây nhất, mỹ nhân sinh năm 1981 lại bị réo gọi trong tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Son Ho Young (nhóm g.o.d). Son Ho Young chỉ nói 1 câu "Vụ bê bối đầu tiên của tôi là với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Báo chí gọi đó là 'tình bạn màu hồng' và tôi vẫn còn nhớ" trong teaser chương trình Radio Star.

Rất nhanh chóng, câu nói của Son Ho Young đã khiến dân tình dậy sóng. Nhiều người hóng chờ chi tiết tin đồn hẹn hò của nam ca sĩ này và "tường thành nhan sắc" của màn ảnh xứ Hàn. Tuy nhiên cũng có 1 bộ phận fan tỏ ra khó chịu khi Song Hye Kyo đang yên đang lành thì bỗng dưng bị nhắc đến trong 1 tin đồn tình cảm chưa rõ thực hư.

Son Ho Young úp mở kể tin đồn hẹn hò Song Hye Kyo

Sự bất công của biệt danh "sát trai" đối với Song Hye Kyo

Tin đồn "phim giả tình thật" liên tục nổ ra, khiến Song Hye Kyo bị ảnh hưởng không ít. Nhiều antifan liên tục công kích cô trong suốt sự nghiệp, fan nhiều nam diễn viên tỏ ra nghi ngại khi thần tượng mình hợp tác với Song Hye Kyo. Cái danh "sát trai" đã bám theo Song Hye Kyo suốt sự nghiệp, nhưng liệu nó có thực sự công bằng?

Đầu tiên, cần phải nói rằng "Phim giả tình thật" là điều bình thường trong nghề diễn. Việc các diễn viên nảy sinh tình cảm khi đóng phim không phải là chuyện hiếm, mà là một điều rất tự nhiên. Họ dành hàng tháng trời làm việc cùng nhau, chia sẻ những cảm xúc sâu sắc của nhân vật, vì vậy việc họ yêu nhau là điều dễ hiểu. Nhiều nam diễn viên cũng hẹn hò với bạn diễn của mình, nhưng ít khi bị gán cho những biệt danh tiêu cực tương tự.

Song Hye Kyo chịu nhiều điều tiếng từ những tin đồn hẹn hò

Mọi cử chỉ, mọi tương tác của Song Hye Kyo với bạn diễn đều bị truyền thông và công chúng soi xét kỹ lưỡng, được diễn giải thành tình yêu. Điều này tạo ra một áp lực vô hình, khiến cô không thể thoải mái thể hiện sự thân thiết với đồng nghiệp của mình, thậm chí ảnh hưởng đến việc nhận vai diễn.

Ở tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo là một nữ diễn viên độc thân, thành công và độc lập. Cô có quyền được lựa chọn đối tượng hẹn hò và sống một cuộc sống cá nhân theo cách mình muốn, thay vì bị phán xét bởi những tiêu chuẩn khắt khe từ công chúng. Hàng loạt tin đồn chỉ cho thấy sự quan tâm thái quá và mong muốn được gán ghép cô của dư luận, chứ không phải là bằng chứng cho việc cô là một người "sát trai".

Song Hye Kyo là 1 trong số ít những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc dám công khai chuyện tình cảm của mình. 3 mối tình chính thức của cô là có thật, nhưng số lượng tin đồn thì nhiều hơn rất nhiều và chúng đã tạo ra một cái nhìn phiến diện về cuộc sống của cô. Biệt danh "sát trai" không chỉ thiếu công bằng mà còn cho thấy sự áp đặt của dư luận lên một nữ diễn viên thành công. Thay vì tập trung vào chuyện tình cảm của cô, công chúng nên trân trọng tài năng và những cống hiến mà Song Hye Kyo đã mang lại cho nền điện ảnh Hàn Quốc.