Không ai ngờ: Bích Phương chính thức xác nhận "danh phận" cho Tăng Duy Tân!

Trong Em Xinh Say Hi, ngoài việc gây chú ý bởi loạt tiết mục đầu tư công phú, Bích Phương còn nhận được sự quan tâm khi thường xuyên bị Trấn Thành và dàn Em Xinh thi nhau "dí" chuyện yêu đương. Trong thời gian gần đây, cư dân mạng đã phát hiện nhiều hint hẹn hò của cô và Tăng Duy Tân, thậm chí còn soi được bằng chứng cả hai đang sống chung nhà. Mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân còn trở thành chủ đề để hội chị em trêu ghẹo.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn đã đăng clip đội Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời đến nhà riêng của Bích Phương để cùng nhau xem lại chương trình và reaction. Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Mỹ Mỹ, Lamoon còn lầy lội cùng nhau diện áo dài theo phong cách hội phụ huynh để "tạo content". Tuy nhiên, trùm cuối là màn xuất hiện gây bất ngờ của Tăng Duy Tân. Khi dàn sao tìm kiếm Bích Phương thì Tăng Duy Tân xuất hiện như một người "thế thân", anh đội tóc giả, lẵng lặng ngồi phía sau chăm chú xem. Quỳnh Anh Shyn còn xác nhận "danh phận" của Tăng Duy Tân là chú "kiến" thứ 6 của đội. Việc Tăng Duy Tân bất thình lình xuất hiện ở nhà Bích Phương, lại được chọn là người thay thế khi nữ ca sĩ vắng mặt càng khiến netizen cho rằng chuyện yêu đương của cả hai không dừng lại ở mức tin đồn.

Các thành viên đội Bích Phương xuất hiện lầy lội cùng với 1 người che kín mặt mà ai cũng đoán được danh tính

Tăng Duy Tân đích thị là "bạn trai khổ nhất thế giới"

Tăng Duy Tân ngồi 1 góc reaction cùng dàn Em Xinh khi Bích Phương vắng mặt

Quỳnh Anh Shyn công khai luôn Tăng Duy Tân là thành viên thứ 6

Không dừng lại tại đó, mới đây, Bích Phương đăng clip lộ rõ mặt Tăng Duy Tân và Nam Phùng - bạn trai Quỳnh Anh Shyn cùng nhau chơi vật tay ở nhà cô. Trong khi Quỳnh Anh Shyn đứng về phía Nam Phùng thì Bích Phương cũng liên tục vỗ tay, nhún nhảy để cổ vũ bên phía Tăng Duy Tân. Bích Phương còn đăng lại clip này trên trang cá nhân và hào hứng nói "Anh ơi cố lên". Đây cũng là lần hiếm hoi Bích Phương xác nhận "danh phận", công khai Tăng Duy Tân một cách thoải mái trên MXH như thế này.

1 triệu người hào hứng xem clip Bích Phương công khai cổ vũ Tăng Duy Tân

Cư dân mạng hài hước bình luận ai đứng ở rìa là cổ vũ bồ ở phía đó

Khi Tăng Duy Tân xuất hiện trong Em Xinh Say Hi với tư cách khách mời thì cả hai bị Trấn Thành và dàn sao "dí" hết mức. Theo đó, Trấn Thành hỏi cảm xúc của Tăng Duy Tân khi tham gia Em Xinh Say Hi. Nam ca sĩ chia sẻ thấy vừa mới mẻ vừa háo hức khi đứng chung với 4 cô gái xinh đẹp. Bắt được tín hiệu, Trấn Thành liền "thả câu" Tăng Duy Tân: "Em nghĩ như thế nào về các Em Xinh trong đội, đặc biệt là Bích Phương?". Khi Trấn Thành vừa hỏi xong, Tăng Duy Tân liền có nụ cười ngượng ngùng, trong khi đó tất cả khách mời lẫn Em Xinh còn lại đều hú hét theo.

Sau một hồi, Tăng Duy Tân chia sẻ: "Nếu được chọn lại thì em vẫn sẽ chọn 4 cô gái này, đặc biệt là em cảm thấy may mắn khi vào đội của Phương". Trấn Thành tiếp tục dí Tăng Duy Tân, khi thì hỏi: "Tại sao em may mắn khi vào Phương?", rồi đến câu: "Em và Phương từng làm gì trước đó?". Cảm thấy tình hình không ổn, Bích Phương liền đứng ra giải vây khi tiết lộ cả hai đã từng hợp tác trong âm nhạc. Lúc này, Trấn Thành liền bắt lấy Bích Phương, chất vấn tại sao nữ ca sĩ phải đứng ra giải thích. Giọng ca Bùa Yêu vừa ấp úng vừa ẩn ý trả lời: "Em sợ không kịp, nhỡ có gì ra thì em nói trước cho nhanh".

Tăng Duy Tân từng có màn xuất hiện gây sốt ở Em Xinh Say Hi

Trước đó netizen "đào" lại đoạn clip Tăng Duy Tân lái xe mô tô. Và trùng hợp, trên trang cá nhân của bố Bích Phương, ông cũng từng check-in với chiếc mô tô có kiểu dáng tương tự. Bên dưới bài đăng của bố Bích Phương, khi có người quen hỏi có phải xe của con rể không thì ông trả lời "hỏi khó, bỏ qua". Theo một vài thông tin được lan truyền, Tăng Duy Tân đã về quê nhà Bích Phương để ra mắt gia đình. Với loạt hint dồn dập như thế này, cư dân mạng nghi vấn ngày cả hai "chốt đơn" chỉ là chuyện sớm muộn.