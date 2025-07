Lộ tin nhắn cãi vã giữa Gong Yoo và "nữ hoàng rating xứ Hàn", Song Hye Kyo còn "thêm dầu vào lửa"

"Thần chết" Gong Yoo và Seo Hyun Jin - nữ hoàng rating màn ảnh Hàn với loạt tác phẩm thành công lớn về mặt tỷ suất người xem như Người Thầy Y Đức, The King's Daughter Soo Baek Hyang, The King's Doctor... - từng hợp tác với nhau trong bộ phim Truk vào năm 2024. Mới đây, Seo Hyun Jin và đoàn phim Truk đã quyết định gửi xe cafe ủng hộ Gong Yoo và dự án mới Slow and Intense mà anh hợp tác cùng Song Hye Kyo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Won, Lee Honey. Những tưởng Gong Yoo sẽ vui vẻ nhận tấm lòng của Seo Hyun Jin, ai ngờ anh "dội gáo nước lạnh", kiên quyết từ chối đàn em. Thái độ của Gong Yoo khiến anh và Seo Hyun Jin "lời qua tiếng lại".

Trong tin nhắn rò rỉ trên MXH, Gong Yoo cảnh cáo Seo Hyun Jin: "Đừng có gửi xe cafe nghe chưa. Có gửi cũng không nhận đâu...". Trước sự cự tuyệt của đàn anh, nữ diễn viên sinh năm 1985 trả lời: "Không thích nghe theo đấy". Đối mặt với độ "lỳ" của cô bạn diễn cũ, Gong Yoo nhấn mạnh 1 lần nữa anh sẽ tuyệt đối không nhận quà của Seo Hyun Jin. Đáp lại, Seo Hyun Jin cho biết cô vẫn cứ gửi xe cafe tới chỗ đoàn phim của Gong Yoo, đồng thời tuyên bố: "Không thích thì anh đừng có mà ăn uống nhé!".

Gong Yoo và Seo Hyun Jin "lời qua tiếng lại" vì chuyện tặng quà. Chú "thần chết" không muốn nhận xe cafe ủng hộ phim mới của bạn diễn cũ

Quá bất lực vì nói nhưng Seo Hyun Jin không nghe, Gong Yoo đã đăng cả đoạn chat với "nữ hoàng rating" lên trang cá nhân, rồi bày tỏ sự miễn cưỡng nhận quà: "Thôi thì cảm ơn nha...". Màn cãi vã qua lại vì chuyện tặng quà, nhận quà của Gong Yoo và Seo Hyun Jin khiến dân tình không khỏi thích thú. Cư dân mạng hài hước cho rằng chắc mỗi Seo Hyun Jin mới có thể khiến Gong Yoo chịu thua.

Màn cãi nhau hài hước của Gong Yoo và Seo Hyun Jin khiến dân tình thích thú. Cuối cùng, Gong Yoo cũng chịu thua và phải nhận xe cafe của "nữ hoàng rating xứ Hàn"

Sau đó không lâu, Song Hye Kyo đã đăng ảnh chụp bánh quy có dán hình của Gong Yoo lên trang cá nhân, kèm với dòng trạng thái Dongbaraki (1 cách chơi chữ, mang ý nghĩa fan cuồng của Gong Yoo) và tag thẳng tài khoản Instagram của nam diễn viên vào. Động thái trêu chọc Gong Yoo được "fan cuồng" Seo Hyun Jin tặng quà, như "thêm dầu vào lửa" của Song Hye Kyo khiến dân tình phải bật cười. Đúng như lời đã nói, Seo Hyun Jin đã gửi xe cafe đến đoàn phim Slow and Intense, Song Hye Kyo cũng đã nhận được bánh. Do đó, dân tình tranh thủ nhờ Song Hye Kyo cập nhật xem Gong Yoo có ăn bánh, uống cafe của Seo Hyun Jin tặng không sau khi anh nhất quyết từ chối nhận tấm lòng của đàn em.