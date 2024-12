Khối tài sản đáng ngưỡng mộ của nam thần Gong Yoo

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, nam thần Gong Yoo vẫn là một trong những diễn viên có sức hút lớn tại Hàn Quốc. Được người hâm mộ và các nhà phê bình coi là một trong những diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, Gong Yoo đã góp mặt trong một loạt các bộ phim và chương trình truyền hình ăn khách như Coffee Prince (2007), Silenced (2011), The Age of Shadows (2016), Goblin (2016), The Silent Sea (2021) và Squid Game mùa 1 (2021).

Theo hãng truyền thông Kdramastars, Gong Yoo có khối tài sản ròng là 7 triệu USD vào năm 2021. Đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của nam diễn viên đã tăng lên khoảng 14 triệu USD. Phần lớn thu nhập của anh đến từ việc tham gia các bộ phim và chương trình truyền hình. Ngoài ra, thu nhập của Gong Yoo đến từ các hợp đồng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng và sở hữu các dự án bất động sản.

Gong Yoo hóa thân thành nhiều dạng vai xuất hiện trong nhiều bộ phim gây tiếng vang lớn như Train to Busan hay Coffee Prince. Train to Busan đã trở thành bộ phim kinh dị đầu tiên của Hàn Quốc đạt được thành công lớn về doanh thu khi thu về 5,76 triệu USD vào ngày công chiếu đầu tiên 20/7/2016. Theo Box Office Mojo, Train to Busan đạt doanh thu hơn 92,7 triệu USD, trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, Coffee Prince, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lee Sun-mi, là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Tập cuối của bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem là 27,7%.

Bộ phim ăn khách Squid Game phần 1, ghi nhận hơn 1,65 tỷ giờ xem trong 28 ngày đầu tiên phát hành, có sự góp mặt của tài tử Gong Yoo. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên Netflix. Theo các nguồn tin, nam diễn viên kiếm được khoảng 700.000 USD cho mỗi tập phim cho vai diễn của mình trong Squid Game phần 1.

Gong Yoo có khối tài sản ròng khoảng 14 triệu USD

Bên cạnh việc đóng phim, Gong Yoo là một gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang. Các hợp đồng quảng cáo và hợp đồng đại sứ thương hiệu tạo nên nguồn doanh thu lớn cho nam diễn viên. Trong nhiều năm qua, anh đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu và nội địa như Louis Vuitton, Tom Ford Beauty, Chanel, New Balance, Lotus, SK Enmove, Denps, Kanu, Terra, Discovery Expedition và Fresh. Nam diễn viên cũng đã xuất hiện trên nhiều tạp chí như Elle, GQ, Vogue, Esquire, Marie Claire Korea, Arena, W Korea, Magazine M, High Cut, Harper's Bazaar và Gadgets.

Gong Yoo cũng có nguồn doanh thu với các hoạt động trên mạng xã hội. Với hơn 4,4 triệu người theo dõi trên Instagram, anh kiếm được khoảng 10.000 - 100.000 USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này.

Bên cạnh các dự án diễn xuất và hợp đồng quảng cáo, đầu tư bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng giúp củng cố khối tài sản của Gong Yoo. Anh sở hữu một căn hộ trị giá 8 triệu USD tại Afer Hangang, Yongsan, Seoul. Khu phố này cũng là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ như J-hope và Kim Go-eun. Ngoài ra, Gong Yoo còn có một ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá 537.000 USD. Nam thần Gong Yoo là một người đam mê ô tô và sở hữu một số loại xe sang như Porsche 911, Mercedes-Benz S-Class và K7 Hybrid Kia Cadenza.