Sao phim "The Trunk" - Gong Yoo không sợ già

Trong một cuộc phỏng vấn tại một quán cà phê ở Seoul vào ngày 5 tháng 12, Gong Yoo đã thảo luận về dự án mới nhất của mình, loạt phim The Trunk của Netflix. Bộ phim khám phá một cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa hai cá nhân, lấy bối cảnh là một chiếc rương nổi bí ẩn làm sáng tỏ một dịch vụ mai mối bí mật.

Trong loạt phim, Gong Yoo vào vai Han Jeong Won, một người đàn ông kết hôn nhưng lại trở nên vô cùng cô đơn. Bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân theo hợp đồng do người vợ cũ Lee Seo Yeon (do Jeong Yoon Ha thủ vai), Han phải đối mặt với sự phức tạp của tình yêu và các mối quan hệ.

Gong Yoo chia sẻ rằng anh bị thu hút bởi loạt phim này vì sự khám phá đầy sắc thái về tình yêu, anh nói: "Tôi tin rằng ngay cả trong các mối quan hệ lãng mạn, cũng có những khía cạnh đen tối hơn. Nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh miêu tả tình yêu theo cách tươi sáng, được tôn vinh, nhưng tôi muốn đi sâu vào những góc khuất của nó".

(Ảnh: Netlix)

"Tôi muốn khám phá khía cạnh đó của các mối quan hệ và thể hiện những cảm xúc đó" - Gong Yoo nói tiếp - "Tôi tò mò tại sao nhân vật Jeong Won lại đau khổ đến vậy".

Tình yêu là sự hiện sinh, không phải sự chiếm hữu

Trong khi quay The Trunk, Gong Yoo nói anh đã suy ngẫm sâu sắc về bản chất của tình yêu, mô tả nó là "tình yêu hiện sinh" hoặc "tình yêu chiếm hữu". Anh nói: "Tình yêu chiếm hữu có thể phá hủy các mối quan hệ. Dưới danh nghĩa tình yêu, nó có thể gây hại cho cả bản thân và những người xung quanh bạn. Khi bạn thực sự yêu ai đó, bạn liên tục đấu tranh với những cảm xúc nhỏ nhặt. Bình tĩnh và tìm thấy sức mạnh chỉ đơn giản là ở sự hiện diện của người kia. Đó là những gì tôi nghĩ về tình yêu hiện sinh".

Nữ diễn viên Seo Hyun Jin đóng cùng Gong Yoo trong vai No In Ji, một người phụ nữ thấy mình bị cô lập bởi sự nghiệp mai mối của mình.

Vào vai người chồng thứ năm của Jeong Won, Gong Yoo bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Seo Hyun Jin, anh nói rằng, "Tôi không thể tưởng tượng ra bất kỳ ai khác có thể vào vai No In Ji. Ngay cả sau khi quá trình quay phim kết thúc, tôi vẫn nghĩ "Nếu không phải Seo Hyun Jin, thì ai có thể làm được điều đó?"".

Gong Yoo mô tả cô là một diễn viên chăm chỉ và tỉ mỉ, đồng thời nói thêm: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy không tăng cân - cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Thật vui khi được xem cô ấy biểu diễn trên phim trường".

Gong Yoo nhấn mạnh rằng The Trunk không phải là câu chuyện có hai nhân vật chính, mà là câu chuyện tập trung nhiều hơn vào hành trình của No In Ji.

(Ảnh: Netflix)

Khi suy ngẫm về những ưu tiên đang thay đổi của mình, anh cho biết: "Trước đây, tôi có thể muốn trở thành vai chính, nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng đó không phải là điều quan trọng. Sau khi trải nghiệm vai chính, giờ đây tôi tập trung vào việc liệu câu chuyện có thực sự hấp dẫn tôi hay không. Nếu tôi không tò mò về câu chuyện, thì việc trở thành vai chính chẳng có ý nghĩa gì".

Chấp nhận thời gian và nếp nhăn

Quan điểm thực tế của Gong mở rộng đến quan điểm cá nhân của anh về tuổi già. Anh nói mình không sợ nếp nhăn và bản thân tìm thấy sự quyến rũ trong quá trình tiến triển tự nhiên của cuộc sống.

"Tôi thích những nếp nhăn trên khuôn mặt mình. Chúng có thể trở thành một phần trong bối cảnh của tôi với tư cách là một diễn viên. Tôi không ghét sự lão hóa" - anh nói.

Tuy nhiên, Gong Yoo thừa nhận rằng anh đã từng ngạc nhiên trong giây lát trước những thay đổi, như việc xuất hiện đôi mắt hai mí khi lớn tuổi: "Lúc đầu, tôi thấy lạ lẫm - một sự thay đổi bất ngờ khi già đi. Tôi thích đôi mắt không có hai mí, vì vậy lúc đầu tôi thấy ngượng ngùng, nhưng không phải vì tôi không thích già đi".

Ra mắt vào ngày 29 tháng 11, The Trunk mời người xem vào thế giới bí ẩn của những câu chuyện tình yêu phi truyền thống. Và với vai diễn trong bộ phim nay, Gong Yoo có thêm một màn trình diễn khơi gợi suy nghĩ vào sự nghiệp lừng lẫy của mình.