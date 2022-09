Kim Go Eun: Nàng thơ Lee Min Ho đối xử đặc biệt, sao nữ hiếm hoi có tin đồn yêu Gong Yoo

Trong số những diễn viên đình đám của showbiz Hàn, Kim Go Eun là 1 cái tên đặc biệt. Mới đây, cái tên này gây bão toàn châu Á với tác phẩm truyền hình hiện tượng Little woman. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1991 này khiến đông đảo công chúng phải trầm trồ, thậm chí là sởn da gà.

Bên cạnh tài năng diễn xuất đã được kiểm chứng, Kim Go Eun còn gây chú ý nhờ vẻ đẹp lệch chuẩn nhưng lại cuốn hút khó cưỡng. Đời tư "cô dâu của Yêu tinh" cũng là đề tài được bàn tán bởi dù có tình sử kín tiếng nhưng nữ diễn viên này lại trở thành "nàng thơ" đặc biệt được Lee Min Ho ưu ái và cũng như từng vướng tin đồn hẹn hò với nam tài tử quyến rũ nhất nhì Kbiz Gong Yoo.

Kim Go Eun là "nàng thơ" đặc biệt của showbiz Hàn

Sự nghiệp sáng chói bắt đầu từ bộ phim 18 , nhan sắc lệch chuẩn thu hút lạ của showbiz Hàn

Bắt đầu sự nghiệp từ vai diễn táo bạo trong bộ phim 18 Nàng thơ vào năm 2012, Kim Go Eun dần vươn lên như một hiện tượng với hàng loạt tác phẩm nổi bật từ điện ảnh sang truyền hình như Cheese In The Trap, Coin Locker Girl, Yêu tinh, Quân vương bất diệt... Phải nói rằng, Kim Go Eun cứ tham gia tác phẩm truyền hình nào là tác phẩm đó đều gây bão toàn châu Á. Các chuyên gia trong ngành cũng phải công nhận con mắt chọn tác phẩm của nữ diễn viên trẻ này cùng khả năng vào vai đáng ngạc nhiên cùng độ ăn ý đặc biệt giữa cô với các tài tử danh tiếng như Gong Yoo, Lee Min Ho, Park Bo Gum...

Dù từng có thời gian gây tranh cãi vì vai diễn đầu tay nhưng Kim Go Eun dần chứng tỏ khả năng với khả năng nhập vai xuất thần. Hàng loạt giải thưởng danh giá đã góp phần kiểm chứng năng lực của nữ minh tinh này trong làng điện ảnh Hàn. Đến nay, cô nàng đã có chỗ đứng vững chắc trong giới và được khán giả tin tưởng sau nhiều năm nỗ lực. Mới nhất, Kim Go Eun đang gây sốt cộng đồng mê phim Hàn với bộ phim Little women, một lần nữa khẳng định tài năng thuyết phục.

Kim Go Eun ra mắt năm 2012 với bộ phim 18 gây nhiều tranh cãi Nàng thơ. Sau vai diễn đầu tay, Kim Go Eun liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn thành công, giành được thiện cảm từ công chúng

Khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, nhan sắc của Kim Go Eun từng gây ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Không ít người cho rằng vẻ ngoài của nữ diễn viên sinh năm 1991 lệch chuẩn và không nổi bật. Tuy vậy, với nhiều khán giả, Kim Go Eun sở hữu ngoại hình thu hút đặc biệt, cô xinh đẹp theo cách riêng và tạo nên luồng gió mới mẻ trên màn ảnh Hàn.

Quả thật, tuy sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng gương mặt Kim Go Eun lại vô cùng hài hòa và dễ tạo thiện cảm cho người hâm mộ. Lúc thì trong sáng, yêu kiều lúc lại mang nét bí ẩn, quyến rũ khó tả, Kim Go Eun có thể biến hóa theo bất cứ tạo hình, phong cách nào. Với nhan sắc lạ và phong cách thanh lịch, sang trọng, nữ diễn viên trở thành cái tên được nhiều đạo diễn, tạp chí, thương hiệu lớn săn đón. Thậm chí, Chanel còn chọn lựa Kim Go Eun là đại sứ thương hiệu tại khu vực Hàn Quốc bên cạnh 2 ngôi sao toàn cầu nhà YG là Jennie (BLACKPINK) và G-Dragon (BIGBANG).

Gương mặt của Kim Go Eun vô cùng hài hòa với những đường nét thuần Hàn, nổi bật nhất là đôi mắt một mí đặc trưng. Tuy không phải mỹ nhân tuyệt sắc nhưng nhan sắc của Kim Go Eun cuốn hút đến lạ

Vai diễn cô dâu của Yêu tinh trong Goblin đã đưa tên tuổi Kim Go Eun lên tầm cao mới. Nụ cười tỏa nắng của Kim Go Eun trong bộ phim cũng khiến biết bao khán giả rung động

Vẻ đẹp tự nhiên, khí chất thanh lịch giúp Kim Go Eun trở thành nàng thơ đẹp lạ của màn ảnh Hàn

Nàng thơ đặc biệt của Lee Min Ho, sao nữ hiếm hoi dính tin đồn với Gong Yoo và mối tình với đàn anh hơn 17 tuổi

Kim Go Eun từng đóng cặp với vô số nam thần nổi tiếng, có thể kể sơ sơ vài cái tên nổi bật như Lee Min Ho, Gong Yoo, Jung Hae In, Park Bo Gum... Trong số đó, Kim Go Eun đã từng dính tin đồn hẹn hò với Lee Min Ho và cả "anh chú" Gong Yoo. Đáng ngờ nhất chính là nghi án "phim giả tình thật" cùng cả loạt bằng chứng nghe vô cùng thuyết phục với nam thần Lee Min Ho.

Đằng sau những cảnh phim tình cảm trong Quân vương bất diệt, 2 diễn viên tương tác cực tự nhiên sau hậu trường và không khỏi khiến fan nghi ngờ. Đặc biệt nhất, Kim Go Eun còn là cô gái duy nhất Lee Min Ho đăng ảnh chụp chung trên MXH ngoài mẹ ruột. Đến cả 2 bạn gái cũ của anh là Suzy và Park Min Young còn chưa từng được Lee Min Ho thể hiện tình cảm lộ liễu thế này.

Chưa dừng lại ở đó, nam tài tử còn dán cả ảnh chụp chung với Kim Go Eun ngay trong phòng và để hình nền điện thoại là cô. Trong bữa tiệc sinh nhật của Kim Go Eun, netizen cũng tinh mắt soi được nam thần họ Lee đã có mặt để chúc mừng "người tình màn ảnh".



Lee Min Ho và Kim Go Eun tương tác vô cùng tình cảm sau hậu trường. "Phản ứng hóa học" bên ngoài máy quay của cặp đôi còn được nhận xét là lãng mạn hơn cả trên phim

Kim Go Eun và Lee Min Ho có hàng loạt bằng chứng hẹn hò lộ liễu. Ngoài việc mặc đồ đôi hay Lee Min Ho dán ảnh Kim Go Eun trong phòng và để ảnh cô làm hình nền...

... anh còn thoải mái đăng ảnh Kim Go Eun lên trang cá nhân

Điều này cũng khiến mỹ nhân họ Kim trở thành cô gái duy nhất từng được Lee Min Ho đăng ảnh thân mật lên Instagram cá nhân, ngoài mẹ ruột của anh chàng

Dù lộ cả loạt bằng chứng lộ liễu như vậy nhưng cả 2 phía đều không hề lên tiếng, để mặc fan "bán tín bán nghi"

Nghi án hẹn hò với Lee Min Ho chưa là gì bởi trước đó, Kim Go Eun từng khiến cõi mạng xôn xao với tin đồn tình ái với "anh chú" Gong Yoo. Sau màn nên đôi quá thành công trong siêu phẩm Yêu tinh, cặp đôi liên tục bị đồn đoán đang yêu nhau mặc cho việc cả 2 phía đều lên tiếng phủ nhận.



Phức tạp hơn, tin đồn yêu đương với Gong Yoo lại có liên quan đến bạn trai công khai duy nhất của Kim Go Eun, nam tài tử Shin Ha Kyun. Khác hẳn với dàn bạn trai nam thần trẻ trung trên màn ảnh, gu bạn trai của Kim Go Eun ngoài đời là những người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

Vào tháng 8/2017, nữ diễn viên gây choáng khi công khai mối quan hệ tình cảm với Shin Ha Kyun - nam tài tử sinh năm 1974, lớn hơn cô 17 tuổi. Cặp đôi vốn là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết do cùng chung công ty quản lý và cùng là thành viên của câu lạc bộ lặn biển.

Nam diễn viên nổi tiếng Shin Ha Kyun là bạn trai duy nhất đến thời điểm này Kim Go Eun từng công khai yêu đương

Sau 8 tháng bên nhau, cặp đôi chú - cháu chính thức "đường ai nấy đi" với lý do muôn thuở là lịch trình bận rộn. Đến lúc này, khán giả lại nghi ngờ chính mối quan hệ thân thiết của Kim Go Eun với Gong Yoo là nguyên nhân dẫn tới tan vỡ.

Theo tờ Seoul Econ, Kim Go Eun đã chia tay Shin Ha Kyun để tiện đường đến với Gong Yoo. Cô đã xóa bức ảnh du lịch cùng bạn trai tài tử trên Instagram cá nhân và giữ lại tấm hình tay trong tay cực hạnh phúc bên Gong Yoo. Đến nay, vẫn chẳng ai rõ thực hư về tin đồn năm ấy và mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng.

Kim Go Eun từng xóa bức ảnh đi lặn biển có bạn trai cũ Shin Ha Kyun...

... và giữ lại hình ảnh tình tứ bên Gong Yoo

Tuy vậy, Kim Go Eun và Gong Yoo đều phủ nhận tin đồn hẹn hò nên mọi thứ cuối cùng đã trôi vào dĩ vãng

Tình bạn đặc biệt chớm nở chỉ từ 1 lần gặp với Rosé (BLACKPINK)

Trong dàn bạn thân của Kim Go Eun, ngoài những nữ diễn viên xinh đẹp như Han Hyo Joo, Han Ji Min, Lee Sung Kyung... còn có cả 1 cái tên vô cùng bất ngờ. Đó chính "đóa hồng nước Úc" Rosé (BLACKPINK). Nữ idol nhà YG nổi tiếng là rất thích kết bạn cùng những mỹ nhân xinh đẹp và có tài ngoại giao rất giỏi nên khi vừa mới gặp Kim Go Eun trong chương trình The Sea Of Hope, Rosé đã lập tức tiến đến xin số điện thoại để làm quen với đàn chị.

Kết thúc buổi quay chương trình, cả hai tiếp tục giữ liên lạc và ngày càng thân thiết hơn. Bộ đôi mỹ nhân thường xuyên hẹn gặp mặc cho lịch trình bận rộn và lĩnh vực hoạt động chẳng mấy liên quan. Rosé từng làm các fan phấn khích không thôi khi khoe ảnh đi "hẹn hò" làm bánh với Kim Go Eun. Giọng ca chính BLACKPINK còn tinh tế tặng đàn chị chiếc vòng siêu đáng yêu và được chính Kim Go Eun khoe trên Instagram.

Rosé chủ động làm quen với Kim Go Eun sau khi gặp đàn chị trong chương trình The Sea Of Hope

Rosé và Kim Go Eun từng gây bất ngờ khi khoe ảnh cùng nhau làm bánh cực thân thiết

Hai chị em còn vui vẻ hẹn hò ăn uống tại gia bên mỹ nhân Penthouse Lee Ji Ah

Kim Go Eun ngọt ngào khoe vòng cổ và xe tải cà phê Rosé tặng trên trang cá nhân. Đây quả là tình bạn bất ngờ và đáng yêu nhất nhì giữa giới idol - diễn viên Hàn

