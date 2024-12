Nóng nhất Weibo: Kim Soo Hyun cặp kè mỹ nhân Kpop đi concert, tiện xin luôn số của gái lạ

Vào tối ngày 11/12, trên Weibo bỗng xuất hiện tin đồn Kim Soo Hyun xin số gái lạ ở lễ hội nhạc EDM hồi tháng 6/2024. 1 cô gái Trung Quốc kể rằng cô và bạn đã đến lễ hội này, rồi tình cờ gặp Kim Soo Hyun ở khu VIP. Lúc chương trình sắp kết thúc thì Kim Soo Hyun bảo quản lý ra xin phương thức liên lạc của cô bạn. Cô gái này không có tài khoản KakaoTalk lẫn Instagram, chỉ có tài khoản WeChat. Người quản lý đã ngay lập tức tạo tài khoản WeChat để kết bạn với cô gái này. Đi cùng Kim Soo Hyun còn có 1 nữ idol.

Ngay lập tức, thông tin này leo thẳng lên vị trí top 1 tin nóng mạng xã hội Weibo. Rất nhiều netizen xứ Trung đã bàn tán về tính xác thực của câu chuyện này. Nhiều người cho rằng bằng chứng chưa đủ thuyết phục, song cũng có người ngược dòng thời gian lại tháng 6 thì phát hiện Kim Soo Hyun cũng tham dự đêm nhạc với 1 nữ idol, nên rất có thể thông tin này là chính xác.

Bức ảnh Kim Soo Hyun tham dự lễ hội âm nhạc vào tháng 6 được đưa ra làm bằng chứng

Cụ thể vào tháng 6, quả nhiên nam diễn viên được bắt gặp đến lễ hội Ultra Music Festival Korea với nữ idol Lim Nayoung (cựu thành viên I.O.I/Pristin). Tại đây, Kim Soo Hyun cúi đầu ghé sát nói chuyện với nữ idol sinh năm 1995 đầy thân thiết, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Công ty quản lý của tài tử nhanh chóng lên tiếng: "Đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ". Được biết nhà tài trợ của lễ hội Ultra Music Festival Korea đồng thời là nhà tài trợ của Queen Of Tears nên đã mời Kim Soo Hyun tham dự. Kim Soo Hyun và Lim Nayoung trông có vẻ tình tứ, nhưng thực tế là họ phải ghé sát vào nhau mới nói chuyện được vì xung quanh quá ồn ào.

Kim Soo Hyun đi cùng Lim Nayoung đến lễ hội âm nhạc vào tháng 6, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò

Hiện tại công ty quản lý của Kim Soo Hyun chưa lên tiếng về tin đồn xin số gái lạ này. Sau thành công của Queen Of Tears, tài tử sinh năm 1988 xác nhận xuất hiện trong phim mới Knock Off. Kim Soo Hyun là tài tử có cát xê cao nhất Hàn Quốc, lên đến khoảng 500 triệu won (8,8 tỷ đồng)/tập. Khi tham gia Queen Of Tears, Kim Soo Hyun đã chủ động giảm cát xê xuống còn 300 triệu won (5,3 tỷ đồng)/tập do có mối quan hệ thân thiết với biên kịch Park Ji Eun.

Trong năm 2024, Kim Soo Hyun "đại thắng" nhờ siêu phẩm Queen Of Tears, đóng cặp cùng Kim Ji Won

Nguồn: Weibo