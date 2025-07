Nữ diễn viên "Sex and the City" được yêu thích nhất trên mạng xã hội

(Ảnh: HBO)

Sau gần 3 thập kỷ kể từ khi bộ phim xuất hiện lần đầu tiên thì đến nay, người hâm mộ vẫn yêu thích Sex and the City. Trong loạt phim đình đám này, nhân vật Carrie Bradshaw của nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã nhờ đến những người bạn thân nhất của mình là Miranda (Cynthia Nixon thủ vai), Charlotte (Kristin Davis thể hiện) và Samantha (Kim Cattrall thủ diễn) để xin lời khuyên khi cô trải nghiệm tình yêu và danh vọng của mình ở Thành phố New York.

Sex and the City đã phát sóng trên HBO trong sáu mùa từ năm 1998 đến năm 2004. Cả bốn cô gái sau đó đã quay trở lại với hai bộ phim, được phát hành vào năm 2008 và 2010. Sau đó, vào năm 2021, Sarah Jessica, Cynthia và Kristin đã trở lại với loạt phim ngoại truyện And Just Like That của HBO Max.

Bây giờ And Just Like That đã trở lại với mùa thứ ba và chúng ta hãy cùng xem nữ diễn viên nào trong loạt phim gốc có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram. Và dưới đây là danh sách được xếp lần lượt từ thấp đến cao.

4. Kim Cattrall

Kim Cattrall có 1,603 triệu người theo dõi trên Instagram.

3. Kristin Davis

Kristin Davis có 1,757 triệu người theo dõi trên Instagram.

2. Cynthia Nixon

Cynthia Nixon có 1,764 triệu người theo dõi trên Instagram.

1. Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker có 9,94 triệu người theo dõi trên Instagram.