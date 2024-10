Tài tử Sex and the City dạy con: Thẳng thắn nói về tình dục và giới tính khi con bước vào tuổi dậy thì

Nhắc đến 1 trong những khách mời nam quyến rũ nhất Sex and the City, ngoài Chris Noth, Bradley Cooper... công chúng sẽ nghĩ ngay tới Matthew McConaughey. Nam tài tử xuất hiện ở tập 13 trong mùa thứ 3 của Sex and the City.

Mỗi khi lên phim, Matthew McConaughey thường đảm nhận dạng nhân vật là những tay chơi, "sát gái", nhưng ngoài đời thực, nam tài tử lại là mẫu người của gia đình. Matthew McConaughey hẹn hò với người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang Camila Alves từ năm 2006 và chính thức kết hôn vào năm 2012. Tính tới nay cả hai đã có với nhau 3 mặt con.

Matthew McConaughey xuất hiện với cương vị khách mời trong 1 tập của Sex and the City

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với E! News cách đây 1 thời gian, Matthew McConaughey đã có những chia sẻ về triết lý nuôi dạy con cái. Giống như bao bậc phụ huynh khác có con đang bước vào độ tuổi vị thành niên luôn lo lắng về vấn đề giới tính, tình dục, Matthew McConaughey cũng không ngoại lệ.



Thời điểm 3 nhóc tì nhà Matthew McConaughey bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, nam tài tử và vợ đã chuẩn bị những cuộc trò chuyện xung quanh vấn đề này. Nam tài tử 54 tuổi cho biết, anh khá hồi hộp, bối rối với vấn đề này nên đã đi hỏi và xin tư vấn từ những người bạn là các ông bố bà mẹ cũng ở giai đoạn tương tự.

Sau những cuộc trò chuyện, Matthew McConaughey nhận ra rằng, việc tạo không gian an toàn, thú vị để bắt đầu những cuộc trò chuyện với các con về vấn đề nhạy cảm như: Tình dục, cơ thể, sự hấp dẫn rồi cả nụ hôn đầu... là rất cần thiết.

Matthew McConaughey và vợ chủ động thảo luận với các con về vấn đề giới tính, tình dục

Chia sẻ về phong cách chăm con, Matthew McConaughey nói, thay vì theo kiểu "helicopter parent" (ý chỉ những phụ huynh nuông chiều và quan tâm con cái thái quá), vợ chồng anh để các con có không gian riêng.

Tài tử 54 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng duy trì chuyện tiếp cận suy nghĩ cũng như cuộc sống của các con. Mọi đứa trẻ đều cần điều đó. Chúng cần một cuốn nhật ký riêng, nơi có thể tin tưởng. Bố mẹ sẽ không thay con trải qua những điều đó, đó là ý kiến của tôi. Các con không cần chia sẻ mọi thứ với chúng tôi".

Bằng cách cho phép con cái có những bí mật và khoảnh khắc riêng tư, vợ chồng Matthew McConaughey nghĩ rằng, điều đó sẽ khuyến khích các con chủ động tiếp cận với bố mẹ để nói ra những vấn đề mà chúng muốn nói.

Sinh năm 1969, Matthew McConaughey là tài tử đình đám nhất nhì Hollywood. Anh được công chúng biết tới qua nhiều tác phẩm kinh điển như: Yêu em không quá 10 ngày, Hội chứng sợ lấy vợ, Người tổ chức tiệc cưới, Interstellar...