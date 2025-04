Sao phim "Sex and the city" khoe ảnh chụp trên giường, nhan sắc tuổi U70 khiến fan trầm trồ

Mới đây, sao phim “Sex and the city” Kim Cattrall chia sẻ một bộ ảnh mới, khiến fan trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp trẻ trung gợi cảm của bà.

Kim Cattrall (sinh ngày 21 tháng 8 năm 1956) là một nữ diễn viên người Anh và Canada. Bà trở nên nổi tiếng qua vai diễn Samantha Jones trong loạt phim “Sex and the city” của HBO (1998–2004). Vai diễn này đã mang về cho Kim năm đề cử Giải Primetime Emmy và bốn đề cử Giải Quả cầu vàng, trong đó có một chiến thắng tại Quả cầu vàng năm 2002 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Kim Cattrall trong phim “Sex and the city”.

Dù “Sex and the City” đã kết thúc hơn 20 năm, nhưng đến nay, dàn sao phim vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Riêng với Kim Cattrall, bà có tới 1,5 triệu người theo dõi trên tài khoản Instagram, với nhiều bức ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Mới đây, sao phim “Sex and the city” đăng tải một bộ ảnh chụp trên giường, thu hút 224.000 lượt thích và hơn 2.700 bình luận. Trong bộ ảnh này, Kim mặc một chiếc váy ngủ màu be hồng cổ khoét sâu, khoác khăn lông mềm mại. Tóc xõa ngang vai, nữ diễn viên 68 tuổi trang điểm nhẹ với tông màu hồng cam, khiến nhiều người dùng mạng phải trầm trồ trước vẻ đẹp ‘hack tuổi’ của bà.

Sao phim "Sex and the city" trong bộ ảnh mới.

Bộ ảnh mới của Kim thu hút hơn 224.000 lượt thả tim.

Một người dùng Instagram viết: “Nữ hoàng Cattrall”.

Người khác bình luận: “Tôi thích tất cả những điều này, bạn thật đẹp và quyến rũ”.

Người thứ ba nhận xét: “Bạn là một biểu tượng cho vẻ đẹp nữ hoàng”.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của sao phim “Sex and the city”

Không phải tự nhiên mà Kim Cattrall có được nhan sắc như hiện tại. Bà từng chia sẻ về thói quen chăm sóc da, tập thể dục và ăn uống của mình để có được sức khỏe tốt cũng như bề ngoài trẻ trung năng động.

Đầu tiên, Kim cho biết bà luôn đặt yếu tố dưỡng ẩm lên hàng đầu trong chu trình làm đẹp hằng ngày.

Theo Kim, một loại kem dưỡng ẩm chất lượng đặc biệt quan trọng khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa. Sản phẩm này giúp giữ nước cho da, mang lại vẻ căng bóng và mịn màng. Ngược lại, làn da thiếu độ ẩm dễ trở nên khô ráp, xỉn màu và làm nổi bật các nếp nhăn.

Người dùng mạng gọi nữ diễn viên là "Nữ hoàng Cattrall”.

Ngoài dưỡng ẩm, nữ diễn viên phim “Sex and the city” còn chú trọng việc tẩy tế bào chết định kỳ, đồng thời sử dụng các sản phẩm trang điểm tích hợp khả năng chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Vì sở hữu làn da nhạy cảm, Kim cho biết bà thường xuyên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng bản thân luôn ưu tiên lối chăm sóc da đơn giản, ít dùng mỹ phẩm trong sinh hoạt thường ngày nhằm giúp làn da được "thở" và nghỉ ngơi.

Bên cạnh việc chăm sóc da, vận động thể chất đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Kim. Bà duy trì thói quen tập luyện đều đặn ba đến bốn lần mỗi tuần, trong đó chủ yếu là các bài tập cardio nhằm nâng cao sức khỏe tim mạch. Do từng gặp chấn thương, sao phim “Sex and the city” kết hợp thêm "yoga trị liệu" – hình thức luyện tập pha trộn giữa yoga và vật lý trị liệu – để phục hồi và duy trì độ linh hoạt cho cơ thể. Kim cũng thừa nhận rằng càng lớn tuổi, bà càng có xu hướng chọn các bài tập nhẹ nhàng hơn, ví dụ như đi bộ dài, thay vì những hoạt động cường độ cao như chạy bộ.

Nữ diễn viên rất chú trọng dưỡng ẩm cho da.

Không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài và thể lực, Kim cũng chú ý tới chế độ dinh dưỡng. Sao phim “Sex and the city” luôn theo dõi thực phẩm mình ăn hằng ngày.

"Tôi nói đùa rằng tôi đã ăn kiêng từ năm 1974, điều này về cơ bản là đúng. Tôi thích ăn uống và cơ thể của tôi không tự nhiên gầy như vậy - đặc biệt là ở độ tuổi này", Kim tiết lộ.

Mặc dù chú ý đến chế độ ăn, Kim không bị ám ảnh với điều đó. Thi thoảng, bà vẫn ăn đồ ngọt tráng miệng. Việc hạn chế đồ ngọt có thể giúp giảm lượng đường và calo tiêu thụ.

(Theo Instagram nhân vật, Women and Home)