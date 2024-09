Kim Soo Hyun cố tình làm điều này đúng sinh nhật Kim Ji Won để công khai tỏ tình?

Kể từ màn hợp tác bùng nổ trong Queen of Tears, Kim Soo Hyun luôn được "đẩy thuyền" nhiệt tình với Kim Ji Won. Cả hai bị soi ra loạt bằng chứng hẹn hò bí mật, từ nghi vấn du lịch Thuỵ Sĩ, có chung vệ sĩ cả đến tin đồn đã kết hôn. Tuy nhiên như Sports DongA đưa tin, 2 công ty đại diện Gold Medalist và HighZium Studio đều tuyên bố không phản hồi tin đồn hẹn hò trong tương lai, ám chỉ mọi chi tiết trên chỉ dừng lại ở suy đoán.

Dù có động thái mạnh mẽ gạt bỏ nghi vấn tình cảm, bản thân tài tử họ Kim lại vẫn thắp sáng hi vọng cho fan couple với động thái mới đây nhất. Theo Koreaboo, vào ngày 13/9, công ty chủ quản đã công bố lịch trình fan meeting tiếp theo trong khuôn khổ tour EYES ON YOU châu Á của Kim Soo Hyun. Đáng nói, sự kiện đầy ý nghĩa này lại được nam tài tử sắp xếp vào đúng ngày 19/10, trùng sinh nhật 32 tuổi của Kim Ji Won. Đây cũng là fan meeting của nam diễn viên ở Hàn Quốc (cụ thể tại SVĐ Hwajung thuộc Đại học Hàn Quốc). Các "thánh soi" suy đoán rằng, Kim Soo Hyun chọn ngày đặc biệt này để về lại Hàn Quốc dự sinh nhật bạn gái màn ảnh.

Kim Soo Hyun lại khiến con tim của các fan phải rung động và phấn khích vì tổ chức buổi fan meeting duy nhất tại Hàn Quốc trong khuôn khổ tour châu Á đúng vào ngày sinh nhật Kim Ji Won

Các fan hiện đang đứng ngồi không yên, ngóng chờ ngày sự kiện này diễn ra. Đặc biệt, nghi vấn Kim Soo Hyun chọn đúng ngày sinh nhật của Kim Ji Won để chuẩn bị tỏ tình công khai với ca khúc Way Home - nhạc phim Queen of Tears cũng rộ lên trên mạng xã hội. Bởi trước đó, nam diễn viên đã chuẩn bị sân khấu tương tự trong các buổi fan meeting ở các nước khác. Chỉ có điều là lần này màn thể hiện được mong chờ mang ý nghĩa đặc biệt hơn mà thôi. Song nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn chỉ là suy đoán và nghi vấn của công chúng.

Năm nay, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won liên tục chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông với loạt bằng chứng tình cảm. Hồi giữa tháng 4, Kim couple cùng đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài kèm loạt khoảnh khắc đáng nhớ với nhau trong quá trình quay Queen of Tears. 1 tháng sau đó, "thánh soi" phát hiện 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện, làm dấy lên nghi vấn nam tài tử sinh năm 1988 cử vệ sĩ thân tín đi theo bảo vệ Kim Ji Won. Ngày 11/5, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay để tiện chăm sóc người đẹp.

Những bằng chứng tình cảm của cặp đôi Kim từng khiến mạng xã hội dậy sóng. Tuy nhiên, đại diện của 2 bên nghệ sĩ đều đã lên tiếng ám chỉ nghi vấn vẫn dừng lại ở nghi vấn mà thôi

Nguồn: Koreaboo