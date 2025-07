Đâu là thời điểm khó khăn nhất của BTS?

Ảnh: Allkpop

Khi được hỏi về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, J-Hope không ngần ngại nhắc đến năm 2018, thời điểm BTS vừa bùng nổ trên thị trường quốc tế nhưng cũng chịu áp lực lớn về mặt tinh thần. "Dù rất mệt mỏi, chúng tôi đã vượt qua bằng cách tự nhắc nhở về thông điệp của nhóm: Yêu bản thân mình. Thông điệp đó không chỉ dành cho người hâm mộ, mà còn dành cho chính chúng tôi. Khi thực sự chấp nhận điều đó, chúng tôi tìm thấy được sức mạnh bên trong" anh nói.

J-Hope cũng cho biết, quá trình sáng tác những ca khúc mang thông điệp tích cực đã trở thành một hình thức chữa lành cho các thành viên. "Chúng tôi vừa truyền tải thông điệp, vừa lắng nghe chính mình. Việc viết nhạc giúp chúng tôi trưởng thành và phát triển về mặt cảm xúc".

J-Hope trong buổi phỏng vấn trên truyền hình (Ảnh: Allkpop)

Bên cạnh những hồi ức, J-Hope cũng đề cập đến kế hoạch tương lai của BTS sau thời gian tạm ngưng hoạt động nhóm vì nghĩa vụ quân sự. Anh thừa nhận việc tái hợp không hề đơn giản sau quãng thời gian dài xa cách. "Giờ đây khi tất cả đã hoàn thành nghĩa vụ, chúng tôi đang chuẩn bị cho sự trở lại. Nhưng đã ba đến bốn năm rồi, chúng tôi chưa đứng cùng nhau với tư cách là một nhóm. Tôi liên tục nghĩ về cách phối hợp tốt nhất với các thành viên. Đã lâu quá, nên tôi muốn mọi thứ thật nhịp nhàng".

Sau khi phát hành Yet to Come vào năm 2022, sản phẩm nhóm cuối cùng trước khi tạm dừng hoạt động, các thành viên BTS lần lượt nhập ngũ. J-Hope là người thứ hai hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 10/2023, sau Jin. Tính đến tháng 6/2025, toàn bộ 7 thành viên đã xuất ngũ. Trước đó, BTS đã xác nhận trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng nhóm sẽ tái hợp vào mùa xuân năm 2026, đánh dấu hoạt động chính thức đầu tiên với đội hình đầy đủ kể từ năm 2022. Cuộc hội ngộ được kỳ vọng sẽ mở ra chương tiếp theo trong hành trình của nhóm nhạc Kpop có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.