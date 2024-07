Vào ngày 21/7, trên mạng xã hội Việt Nam rầm rộ tin đồn Kim Soo Hyun đã cầu hôn Kim Ji Won tại Thụy Sĩ. Tin đồn này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận được lượng tương tác cực khủng.

Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng. Thông tin này không hề xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào của xứ Hàn, cũng như không xuất hiện ở các trang mạng xã hội nào khác như Twitter, Instagram. Đến nay, tin đồn này chỉ xuất hiện ở Facebook Việt Nam. Có thể thấy đây chỉ là tin đồn không có căn cứ do người hâm mộ vì quá yêu mến cặp đôi nên đã phát tán.

Rầm rộ tin đồn Kim Soo Hyun cầu hôn Kim Ji Won tại Thụy Sĩ nhưng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ

Năm nay, Kim Soo Hyun liên tục vướng tin đồn hẹn hò Kim Ji Won sau màn hợp tác ăn ý trong Queen of Tears. Vài tháng qua, cặp đôi tin đồn chiếm sóng truyền thông với loạt bằng chứng tình cảm, khiến cộng đồng mạng phát sốt. Hồi giữa tháng 4, Kim Ji Won đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, Kim Soo Hyun cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc "sống ảo" y hệt Kim Ji Won. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng bằng chứng "lovestagram" này chưa đủ sức thuyết phục do 2 nghệ sĩ cùng quay phim ở 1 địa điểm.

Tới hôm 15/5, "thánh soi" phát hiện 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won. Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5 để tiện chăm sóc người đẹp.

2 ngôi sao khiến netizen náo loạn khi lộ bằng chứng lovestagram hồi tháng 4

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào 1 vệ sĩ hộ tống Kim Ji Won trong lần trở lại Hàn Quốc vào hôm 15/5. Người này trước đó đã đi theo hỗ trợ Kim Soo Hyun khi tài tử tới Indonesia dự sự kiện. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đặt nghi vấn nam diễn viên cử vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ bạn gái tin đồn Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Hồi tháng 5 năm ngoái, trợ lý đi theo Kim Soo Hyun ra nước ngoài dự sự kiện. Và vào hôm 15/5 năm nay, trợ lý của Kim Soo Hyun (đeo khẩu trang trắng) đã lọt vào cùng khung hình với Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Mới đây nhất, cặp đôi gây ồn ào khi cùng đăng tải những hình ảnh giống nhau trên Instagram. Trong ảnh, cả 2 ngôi sao đều mặc trang phục màu đen và tạo dáng giống nhau. Việc Kim Soo Hyun nhanh tay xóa ảnh càng khiến nhiều người thêm bán tín bán nghi về mối quan hệ của anh với Kim Ji Won.

Các trang tin Hàn Quốc sau đó đã liên hệ với công ty quản lý của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Theo Sports DongA, Gold Medalist và HighZium Studio tuyên bố họ sẽ không phản hồi tin đồn hẹn hò mỗi khi nó được khơi lại nữa. 2 công ty cũng ám chỉ chuyện lovestagram là sai sự thật.

Kim Soo Hyun đăng tải loạt ảnh giống Kim Ji Won