Trương Gia Nghê sinh năm 1987, được mệnh danh là 1 trong những "Phi tần đẹp nhất" màn ảnh Trung Quốc. Cô nổi tiếng khắp châu Á, trở thành "mỹ nữ vạn người mê" sau vai diễn Thuận tần trong Diên Hi Công Lược. Xinh đẹp, dịu dàng trước ống kính nhưng tính cách thật ngoài đời của Trương Gia Nghệ lại khiến mọi người "phát hãi". Năm 2018, nữ diễn viên bị tố có thái độ hành xử "giang hồ", kiếm chuyện vô cớ để hành hung người khác. Vụ việc gây chấn động showbiz Trung Quốc. Nạn nhân bị Trương Gia Nghê hành hung là 1 thư ký trường quay.

Trương Gia Nghê mặt xinh, dáng đẹp nhưng có tính cách khiến ai nấy ngán ngẩm.

Nạn nhân cho biết vụ việc xảy ra vào năm 2012, khi Trương Gia Nghê đang đóng phim Tinh Trung Nhạc Phi. Trong quá trình làm việc, cô và nữ diễn viên nổi tiếng đã xảy ra xích mích nhỏ. Mâu thuẫn không có gì nghiêm trọng, nhưng Trương Gia Nghê lại để bụng "ghim thù", thường xuyên kiếm chuyện để có cớ chửi mắng nữ thư ký. Khi thấy đối phương không có phản ứng đáp trả, Trương Gia Nghê liền chuyển sang tấn công, đánh đập nữ nhân viên này tới 3 lần. Không dừng lại ở đó, người đẹp Diên Hi Công Lược còn gọi các trợ lý của mình vào đánh hội đồng cô gái ngay trên trường quay. Là người ra tay hành hung và gây thương tích cho người khác, nhưng Trương Gia Nghê lại bắt ép nữ thư ký phải xin lỗi cô trước mặt cả đoàn phim. Không thể chịu nổi tính khí ngang ngược và bạo lực của Trương Gia Nghê, cô gái đã nộp đơn xin nghỉ việc trong uất ức. Sau 6 năm, khi Trương Gia Nghê nổi tiếng với Diên Hi Công Lược, bài tố này mới được công chúng chú ý.

"Cô ta và trợ lý hùa nhau đánh tôi trước, lại còn bắt tôi phải xin lỗi nếu không sẽ không chịu quay phim. Tôi biết cô ta đã suy tính cả rồi mới ra tay trả thù. Nếu tôi làm lớn chuyện, cô ta dù là người sai song vì là diễn viên không thế thay thế, ekip vẫn sẽ chọn sa thải tôi. Tôi chủ động ra đi không phải vì công việc có khó khăn gì. Tôi nghỉ vì có loại người không biết xấu hổ, mặt dày ở đó", nữ thư ký bày tỏ sự căm phẫn với Trương Gia Nghê trên trang cá nhân.

Trương Gia Nghê bị nữ thư ký trường quay đăng đàn tố gọi người đánh hội đồng cô.

Đáng nói, nam diễn viên hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Trương Triệu Huy cũng bình luận dưới bài viết của nữ thư ký trường quay và bày tỏ việc đứng về phía cô: "Em gái, hãy vui lên đi. Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. Gặp những kẻ như thế sẽ khiến em trở nên kiên cường hơn".

Sau khi dính phải scandal hành hung hội đồng người khác nghiêm trọng, Trương Gia Nghê "mất hút", không lên tiếng làm rõ hay thanh minh cho bản thân 1 lời. Sự im lặng của nữ diễn viên khiến công chúng tin rằng lời tố cáo của nữ thư ký trường quay là thật.

Tài tử Trương Triệu Huy công khai đứng về phía nữ thư ký trường quay.

Thực tế, đó không phải lần đầu tiên Trương Gia Nghê bị chỉ trích về thái độ của mình. Ngay từ khi mới bước chân vào giới giải trí, nữ diễn viên đã có tiếng chảnh choẹ, kiêu căng, "EQ thấp" và thiếu chuyên nghiệp trong công việc. Khi tham gia bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Một Thoáng Mộng Mơ của cố nhà văn Quỳnh Dao, nam diễn viên Phương Trung Tín từng lên mặt báo chỉ trích Trương Gia Nghê khiến anh khó chịu, mệt mỏi vì cô luôn có thái độ bất hợp tác.

Theo tìm hiểu của tờ Sina, Trương Gia Nghê là nữ chính của tác phẩm nhưng không nhớ được thoại, luôn diễn xuất hời hợt trước ống kính khiến Phương Trung Tín nhiều lần tức giận đến mức muốn bỏ phim. Không chỉ vậy, dù được Quỳnh Dao chọn mặt gửi vàng, nhưng vài năm sau khi được hỏi về quá trình quay Một Thoáng Mộng Mơ, Trương Gia Nghệ ráo hoảnh tuyên bố quay phim vừa không vui, vừa không học được gì.

Phương Trung Tín chẳng ngại than thở mệt mỏi khi làm việc với người bất hợp tác như Trương Gia Nghê

Khi tham gia show truyền hình Hành Trình Lãng Mạn Của Người Vợ (2019), Trương Gia Nghê cũng gây bức xúc khi vô cớ tỏ thái độ khó chịu ra mặt với phóng viên trong họp báo, dù cô chẳng hề bị hỏi câu nào quá nhạy cảm. Thậm chí, nữ diễn viên lớn tiếng trách cứ "Sao nhiều câu hỏi vậy", "Còn mấy câu nữa?" với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn rồi trả lời cho có lệ để nhanh ra về.

Ngoài ra, các netizen còn phát hiện ra "Hoàng hậu" Tần Lam, người đã hợp tác với Trương Gia Nghê trong Một Thoáng Mộng Mơ và Diên Hi Công Lược, từng nhấn like bài đăng mắng chửi và bóc trần tính xấu của người đồng nghiệp trên MXH. Mặc dù đã nhiều lần hợp tác nhưng quan hệ giữa 2 mỹ nhân này lại như người xa lạ khi gặp nhau ở các sự kiện. Do đó, cư dân mạng cho rằng Trương Gia Nghê và Tần Lam cũng gặp vấn đề trong lúc hợp tác. Vì không chịu nổi tính khí của Trương Gia Nghê nên Tần Lam mới có động thái "tố cáo và xả tức" bằng nút like trên mạng.

Tần Lam và Trương Gia Nghê đã hợp tác nhiều lần. Tuy nhiên, "Phú Sát Hoàng hậu" lại like bài viết chỉ trích Trương Gia Nghê xấu tính xấu nết

Loạt phốt ứng xử bị khui liên hoàn khiến Trương Gia Nghê từ "mỹ nữ vạn người mê" trở thành "mỹ nữ vạn người chê" ở showbiz Trung Quốc. Đến năm 2023, cô bị cấm sóng ngầm sau khi đi xem buổi biểu diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) tại quán bar thoát y. Vào ngày 1/11 vừa qua, Trương Gia Nghê được gỡ "phong sát". Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, cô vẫn chưa tái xuất trong bất kỳ hoạt động giải trí nào ở showbiz Hoa ngữ. Theo tờ Sohu, sự nghiệp của Trương Gia Nghê đã bị hủy hoại hoàn toàn sau vụ bị cấm sóng, khó có thể vực dậy trong thời gian ngắn.

Trương Gia Nghê bị cấm sóng ngầm vào năm 2023 sau khi đi xem show diễn của Lisa ở quán bar thoát y. Vụ việc khiến tên tuổi của cô bị hủy hoại.

Nguồn: Sina, Sohu