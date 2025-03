Trọn chùm ảnh nét căng B.I cực điển trai đổ bộ Việt Nam, sẵn sàng "đốt cháy" sân khấu 8Wonder!

Vào trưa ngày 14/3, nam rapper đình đám B.I (cựu thành viên iKON) đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Sau lần lỡ hẹn với 8WONDER Moon Festival, giọng ca đình đám xứ Hàn sẽ có set diễn 45 phút tại Road to 8Wonder vào tối mai tại Hải Phòng.

Đây là lần thứ 3 B.I đến Việt Nam nhưng lại là lần đầu tiên trở lại đất nước hình chữ S với vai trò nghệ sĩ solo. Hạ cánh sau chuyến bay dài, B.I vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ visual tươi tắn và sự thân thiện dễ mến. Cựu thủ lĩnh iKON được chào đón trong vòng tay nồng nhiệt của fan, sau đó là lên xe để đến Hải Phòng, chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai.

B.I hạ cánh tại Nội Bài, trong vòng tay nồng nhiệt của fan

Đây là lần thứ 3 B.I đến Việt Nam nhưng lại là lần đầu tiên trở lại đất nước hình chữ S với vai trò nghệ sĩ solo

Hạ cánh sau chuyến bay dài, B.I vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ visual tươi tắn và sự thân thiện dễ mến

Cận cảnh visual sáng bừng của rapper sinh năm 1996

Sau lần lỡ hẹn với 8WONDER Moon Festival, giọng ca đình đám xứ Hàn sẽ có set diễn 45 phút tại Road to 8Wonder vào tối mai tại Hải Phòng.

Đã có khá đông fan đến sân bay để đón thần tượng

Nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê với âm nhạc của B.I

Rapper đình đám lên xe, di chuyển về Hải Phòng để chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai

B.I với miếng sticker trái tim trên má khiến fan không thể rời mắt

Cận cảnh dàn xe đưa đón B.I

Road to 8Wonder - The Next Icon hứa hẹn khuấy động sân khấu Vũ Yên, mang đến màn trình diễn bùng nổ cùng những giọng ca trẻ tài năng được yêu thích bậc nhất Việt Nam. Một đêm hội tụ những cá tính âm nhạc mới, những ngôi sao đang lên, và những biểu tượng tiếp theo của nền giải trí Việt như Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz. Và đặc biệt là sự xuất hiện của B.I - nghệ sĩ hiphop toàn cầu, rapper xuất sắc nhất 2023. Road to 8Wonder - The Next Icon không chỉ là một đại nhạc hội hoành tráng mà còn là sự kiện hội tụ những trải nghiệm giải trí, văn hóa và ẩm thực đặc sắc hàng đầu.