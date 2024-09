7 điều thú vị về "G-Dragon thứ 2" B.I sắp đổ bộ Việt Nam tại siêu nhạc hội 8WONDER Moon Festival

Sau khi dời lịch do cơn bão số 3 YAGI đổ bộ vào khu vực miền Bắc, siêu nhạc hội 8WONDER Moon Festival sẽ chính thức trở lại vào ngày 14/9 tới đây. Siêu nhạc hội quốc tế mùa thu lớn nhất trong năm sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng cháy với siêu sao BINZ, CHI PU, ORANGE, LOW G và đặc biệt là B.I. Bên cạnh sự nghiệp thành công cùng visual cuốn hút, nam ca sĩ sinh năm 1996 này còn có cả tá những điều cực kỳ thú vị khiến fan nào cũng mê mẩn.

Là đơn vị tài trợ chính của 8WONDER Moon Festival, MB đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho giới trẻ thông qua bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection hết sức độc đáo, mang tính cá nhân hóa và đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi Green, Hi Slay-dy... và gần đây nhất là bộ sưu tập Bethesky - bộ thẻ đầu tiên tại Việt Nam kết hợp với thần tượng Sơn Tùng M-TP. Khi sở hữu thẻ MB Hi Colllection, khách hàng có thể tận hưởng vô vàn các ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu lớn. Ngoài ra, năm 2024 còn là một năm đặc biệt khi MB đón chào tuổi 30 với những thử thách lớn hơn và giấc mơ lớn hơn với thông điệp Move for Big - Tiến bước vững vàng. Theo đó, MB đặt ra các mục tiêu cụ thể là: Top 3 ngân hàng về hiệu quả và an toàn, phấn đấu lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt 30 nghìn tỷ đồng, chinh phục cột mốc 30 triệu khách hàng.

Siêu lễ hội 8WONDER Moon Festival sẽ được tổ chức tại Ocean City - “Thành phố điểm đến mới” phía đông Hà Nội vào ngày 14/9/2024, với sự hiện diện của rapper nổi tiếng Hàn Quốc B.I cùng các nghệ sĩ hàng đầu VPOP: BINZ, CHI PU, ORANGE, LOW G. Bên cạnh âm nhạc và các màn trình diễn đẳng cấp thế giới, 8WONDER Moon Festival 2024 còn mang đến lễ hội mùa thu quốc tế kéo dài xuyên suốt 3 ngày từ 13 - 15/09/2024. Du khách được trải nghiệm mùa thu vàng Châu Âu với thông qua lễ hội ẩm thực mùa thu Italia, lễ hội Beer Land, EDM Orchestra Fest kết hợp trình diễn thời trang, trình diễn nghệ thuật đường phố cùng lễ hội mùa thu Hà Nội và các nước châu Á cũng được tái hiện trọn vẹn thông qua lễ hội ẩm thực và nhiều hoạt động khác mang trải nghiệm đa tầng cảm xúc dành cho du khách tại Ocean City tháng 9 này. Còn chờ gì nữa hãy cùng MB tận hưởng vô vàn ưu đãi để thưởng thức Siêu lễ hội 8WONDER Moon Festival trọn vẹn cùng bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection độc đáo, cá nhân hóa đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi Green, Hi Slay-dy! Xin trân trọng cảm ơn đơn vị đồng tổ chức: Vinhomes; nhà tài trợ chính: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và thương hiệu XanhSM; đơn vị tài trợ di chuyển chính thức: VinFast; các đơn vị hợp tác tài trợ: Heineken, Trà tự nhiên TH true TEA; đơn vị tài trợ bảo hiểm chính thức: bảo hiểm Bảo Việt cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông: BEAT Network, Kenh14, Adsponsor đã đồng hành cùng chương trình.