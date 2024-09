8WONDER Moon Festival ủng hộ toàn bộ doanh thu bán vé cho công tác khắc phục hậu quả siêu bão YAGI

Siêu lễ hội 8WONDER Moon Festival sẽ được tổ chức tại Ocean City - "Thành phố điểm đến mới" phía đông Hà Nội vào ngày 14/9/2024, với sự hiện diện của rapper nổi tiếng Hàn Quốc B.I cùng các nghệ sĩ hàng đầu VPOP: BINZ, CHI PU, ORANGE, LOW G.

Bên cạnh âm nhạc và các màn trình diễn đẳng cấp thế giới, 8WONDER Moon Festival 2024 còn mang đến lễ hội mùa thu quốc tế kéo dài xuyên suốt 3 ngày từ 13 - 15/09/2024. Du khách được trải nghiệm mùa thu vàng Châu Âu với thông qua lễ hội ẩm thực mùa thu Italia, lễ hội Beer Land, EDM Orchestra Fest kết hợp trình diễn thời trang, trình diễn nghệ thuật đường phố cùng lễ hội mùa thu Hà Nội và các nước châu Á cũng được tái hiện trọn vẹn thông qua lễ hội ẩm thực và nhiều hoạt động khác mang trải nghiệm đa tầng cảm xúc dành cho du khách tại Ocean City tháng 9 này.

Còn chờ gì nữa hãy cùng MB tận hưởng vô vàn ưu đãi để thưởng thức Siêu lễ hội 8WONDER Moon Festival trọn vẹn cùng bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection độc đáo, cá nhân hóa đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi Green, Hi Slay-dy!

Xin trân trọng cảm ơn đơn vị đồng tổ chức: Vinhomes; nhà tài trợ chính: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và thương hiệu XanhSM; đơn vị tài trợ di chuyển chính thức: VinFast; các đơn vị hợp tác tài trợ: Heineken, Trà tự nhiên TH true TEA; đơn vị tài trợ bảo hiểm chính thức: bảo hiểm Bảo Việt cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông: BEAT Network, Kenh14, Adsponsor đã đồng hành cùng chương trình.