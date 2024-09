8WONDER Moon Festival dời lịch sự kiện vì siêu bão YAGI đổ bộ, tiết lộ sẽ có dàn line-up mới!

Chiều 5/9, siêu nhạc hội 8WONDER Moon Festival đã chính thức công bố ngày tổ chức sự kiện sau khi thông báo buộc dời lịch do cơn bão số 3 YAGI đổ bộ vào khu vực miền Bắc. Để có thể bảo đảm an toàn cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả và nghệ sĩ, sự kiện 8WONDER Moon Festival sẽ được tổ chức vào 3 ngày 13-15/9/2024. Trong đó, siêu nhạc hội quốc tế mùa thu lớn nhất trong năm sẽ diễn ra vào ngày 14/9 tới đây.



Siêu nhạc hội 8WONDER Moon Festival 2024 được dời lịch và diễn ra vào ngày 13-15/9/2024

Không chỉ công bố ngày dời lịch sự kiện, 8WONDER Moon Festival còn khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tiết lộ sẽ có dàn line-up mới toanh đổ bộ siêu nhạc hội năm nay. Thông tin này khiến giới trẻ thủ đô không khỏi phấn khích bởi trước đó, dàn line-up được công bố bao gồm Ne-Yo, B.I, Chi Pu, HIEUTHUHAI, GERDNANG, Low G đã gây sốt MXH. Chính vì vậy, việc sẽ có những nghệ sĩ mới xuất hiện trong dàn line-up hứa hẹn sẽ còn mang đến rất nhiều điều thú vị và chắc chắn gây bùng nổ ngay khi được công bố.

Ne-Yo và B.I là hai nghệ sĩ quốc tế được 8WONDER Moon Festival công bố trước đó

Siêu lễ hội 8WONDER Moon Festival sẽ được tổ chức tại Ocean City - “Thành phố điểm đến mới” phía đông Hà Nội vào ngày 14/9/2024, trở thành sự kiện âm nhạc đầu tiên của Đông Nam Á quy tụ cùng lúc hai ngôi sao đình đám US-UK và KPOP: NE-YO - chủ nhân của 3 giải thưởng GRAMMY® danh giá và rapper nổi tiếng Hàn Quốc B.I. cùng các nghệ sĩ hàng đầu VPOP: CHI PU, HIEUTHUHAI, MANBO, HURRYKNG, NEGAV, LOW G

Bên cạnh âm nhạc và các màn trình diễn đẳng cấp thế giới, 8WONDER Moon Festival 2024 còn mang đến lễ hội mùa thu quốc tế kéo dài xuyên suốt 3 ngày từ 13 - 15/09/2024. Du khách được trải nghiệm mùa thu vàng Châu Âu với thông qua lễ hội ẩm thực mùa thu Italia, lễ hội Beer Land, EDM Orchestra Fest kết hợp trình diễn thời trang, trình diễn nghệ thuật đường phố cùng lễ hội mùa thu Hà Nội và các nước châu Á cũng được tái hiện trọn vẹn thông qua lễ hội ẩm thực và nhiều hoạt động khác mang trải nghiệm đa tầng cảm xúc dành cho du khách tại Ocean City tháng 9 này.

Còn chờ gì nữa hãy cùng MB tận hưởng vô vàn ưu đãi để thưởng thức Siêu lễ hội 8WONDER Moon Festival trọn vẹn cùng bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection độc đáo, cá nhân hóa đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi Green, Hi Slay-dy!

Xin trân trọng cảm ơn đơn vị đồng tổ chức: Vinhomes; nhà tài trợ chính: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và thương hiệu XanhSM; đơn vị tài trợ di chuyển chính thức: VinFast; các đơn vị hợp tác tài trợ: Heineken, Trà tự nhiên TH true TEA; đơn vị tài trợ bảo hiểm chính thức: bảo hiểm Bảo Việt cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông: BEAT Network, Kenh14, Adsponsor đã đồng hành cùng chương trình.