Ne-Yo được xác nhận là ngôi sao quốc tế biểu diễn tại sự kiện 8WONDER Moon Festival được diễn ra tại Hà Nội tháng 9 năm nay. Đây là cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam được thưởng thức trực tiếp những bản hit đình đám của anh, đồng thời là dịp để Ne-Yo tiếp cận với khán giả châu Á, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu.



Với sự nghiệp đồ sộ kéo dài gần 20 năm, Ne-Yo đã chứng minh được tài năng, sự bền bỉ và khả năng thích nghi với những thay đổi trong ngành công nghiệp âm nhạc. Từ một nhạc sĩ quen với việc hậu trường đến ngôi sao R&B hàng đầu, Ne-Yo chứng minh vị thế của một trong những nghệ sĩ đa tài và có ảnh hưởng nhất của thế hệ mình.

Ne-Yo, tên thật là Shaffer Chimere Smith, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1979 tại Camden, Arkansas, Hoa Kỳ. Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên nổi tiếng, được mệnh danh là một trong những biểu tượng của dòng nhạc R&B đương đại. Với sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ, Ne-Yo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc quốc tế.

Ne-Yo bộc lộ tài năng âm nhạc từ rất sớm. Anh bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 16 tuổi và nhanh chóng gây chú ý trong giới âm nhạc. Trước khi ra mắt với tư cách ca sĩ, Ne-Yo đã xây dựng danh tiếng vững chắc như một nhạc sĩ tài năng. Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ne-Yo khi anh phát hành album đầu tay In My Own Words. Album này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, bán được hơn 301,000 bản trong tuần đầu tiên cũng như mang về cho Ne-Yo đề cử Grammy đầu tiên cho Best Contemporary R&B Album. Single So Sick từ album này đã trở thành hit quốc tế, đứng đầu Billboard Hot 100 và nhiều bảng xếp hạng khác trên thế giới.

Ne-Yo là một trong nhữn tượng đài r&b của thế giới.

Trong suốt sự nghiệp, Ne-Yo đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể, đáng kể nhất là 3 giải Grammy với tổng cộng 17 đề cử. Anh cũng đã bán được hơn 20 triệu album trên toàn cầu. 8 album phòng thu của Ne-Yo cũng ghi dấu ấn với 3 album đứng đầu Billboard 200, 27 bài hát lọt top 10 trên các bảng xếp hạng Billboard cũng như 2 tỷ lượt stream trên Spotify tính đến hiện tại.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Ne-Yo còn là một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc được đánh giá cao. Anh đã sáng tác và sản xuất nhạc cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu: Rihanna - Take a Bow; Beyoncé - Irreplaceable; Jennifer Hudson - Spotlight; Celine Dion - I Got Nothin' Left; Whitney Houston - I Didn't Know My Own Strength. Ne-Yo cũng đã cộng tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế như BoA, Se7en và SHINee từ Hàn Quốc.

Ne-Yo cùng với các tượng đài: Beyoncé, Jay-Z, Kanye West.

Ne-Yo nổi tiếng với phong cách âm nhạc R&B pha trộn pop và hip-hop. Giọng hát đặc trưng, falsetto mượt mà cùng khả năng sáng tác xuất sắc đã giúp anh tạo nên một dấu ấn riêng trong làng nhạc quốc tế. Ne-Yo được coi là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến dòng nhạc R&B trong thập niên 2000 và 2010. Anh không chỉ là một ca sĩ thành công mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Tài năng đa dạng và sự nghiệp lâu dài của Ne-Yo đã củng cố vị trí của anh như một biểu tượng trong nền âm nhạc đương đại.

Nhắc đến Ne-Yo thời gian gần đây chắc chắn phải kể đến việc nam nghệ sĩ kì cựu dự thi The Masked Singer mùa 10, phiên bản Mỹ lên sóng vào cuối năm 2023. Tại The Masked Singer US, Ne-Yo hóa thân thành mascot có biệt danh “Cow” (“Bò”), đặc biệt hơn lại là một cô bò cái tinh nghịch nên việc lộ diện của anh lại càng gây sốc. Vượt qua rất nhiều đối thủ, với khả năng biến hóa trong giọng hát, Ne-Yo với mascot “Cow” đã xuất sắc giành vị trí Quán quân mùa 10 The Masked Singer US. Đáng chú ý, chỉ cách đó 2 năm, Ne-Yo đã từng tham dự mùa 2 The Masked Singer phiên bản của Anh. Anh hóa thân thành mascot “Badger” và xuất sắc đi đến vị trí Á quân, càng khiến ngôi vị Quán quân của anh 2 năm sau càng thêm ấn tượng.

Badger giành vị trí Á quân The Masked Singer UK.

Ne-Yo sau đó giành vị trí Quán quân với mascot "Cow" tại The Masked Singer.