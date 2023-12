Tóc Tiên "đu idol" Maroon 5 thành công, được nhóm nhạc tặng "món quà" đặc biệt ở hậu trường 8Wonder!

Mới đây, Tóc Tiên đã chia sẻ một đoạn clip hậu trường rất đặc biệt bên lề "siêu nhạc hội" 8Wonder Winter Festival. Vào tối qua (16/12), Tóc Tiên đã có phần trình diễn cực kì bùng nổ tại 8Wonder Winter Festival với loạt các hit được phối lại theo phong cách Rock ấn tượng: Big Girls Don't Cry, Ngày Mai, 906090,... Tiết mục của cô được xem là phần "đinh" của dàn sao Vbiz trước khi đến với set diễn 75 phút của Maroon 5.

Theo đoạn clip Tóc Tiên chia sẻ, sau phần trình diễn của mình, cô đã chờ sẵn ở hậu trường sân khấu để chờ các thành viên Maroon 5 di chuyển lên sân khấu. Tóc Tiên qua đó quyết tâm chờ được Adam Levine - thủ lĩnh của Maroon 5 - để xin chữ kí.

Tóc Tiên chờ đợi để xin chữ kí của Adam Levine

Tóc Tiên cho biết khi gặp Adam Levine, cô đã "lấy hết tất cả can đảm" để có thể xin chữ kí của anh. Có thể thấy Adam Levine lập tức vui vẻ nhận lời, đồng thời nói chuyện ngắn với Tóc Tiên, không quên tặng chữ kí cho nữ ca sĩ.

Sau đó, nữ ca sĩ hào hứng cho biết các thành viên của Maroon 5 khi đi ngang cô đã dành cho Tóc Tiên lời khen về màn trình diễn trước đó: "Great job" (Rất tuyệt vời). Có thể thấy, Maroon 5 đã quan sát phần trình diễn của Tóc Tiên và có ấn tượng với nghệ sĩ Vpop. Sau đó, cô lên khán đài VIP và tiếp tục theo dõi trọn vẹn set diễn của Maroon 5 với loạt bản hit như Moves Like Jagger, She Will Be Loved, Payphone,...

Tóc Tiên lấy hết can đảm để xin chữ kí của Adam Levine