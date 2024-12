Dàn Anh Trai đổ bộ 8Wonder Winter: Đỉnh lưu hội tụ, "hoàng tử" SOOBIN - "thái tử" HIEUTHUHAI chính thức chạm trán!

Chưa đầy 1 tuần nữa, khán giả Việt sẽ được sống trong không khí tưng bừng của siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter 2024. Sự kiện sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 8/12 và dự thu hút hàng nghìn người hâm mộ tham gia. Khán giả sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đặc biệt nhất chính là màn trình diễn của nhóm nhạc đình đám thế giới Imagine Dragons.

Tạo nên "Kỳ quan Giáng sinh" 8Wonder Winter 2024 còn phải kể đến dàn line-up Vbiz cực xịn xò và điểm nhấn chính là cuộc "chạm trán" của Anh Tài - Anh Trai trên cùng sân khấu. Theo đó, 8Wonder Winter 2024 sẽ chứng kiến màn đổ bộ của Binz, SOOBIN, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD. Đây đều là những cái tên tạo nên mùa hè 2024 rực rỡ và khó quên cho khán giả thông qua 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi. Màn hội ngộ của dàn Anh Trai khiến cho sân khấu 8Wonder Winter 2024 càng trở nên hot hơn bao giờ hết.

Dàn line-up xịn xò sẽ đổ bộ siêu nhạc hội 8Wonder Winter 2024

Với danh sách bài hát triệu view, không ngoa khi Binz được khán giả ưu ái gọi là "cỗ máy tạo hit" ở Vbiz. Chất giọng trầm ấm và quyến rũ, cách đi flow đặc trưng cùng thứ âm nhạc catchy, Binz luôn là cái tên được chào đón ở các lễ hội âm nhạc. Cộng thêm hiệu ứng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì tin chắc rằng "Xuân Đan" sẽ mang đến cho khán giả đêm diễn bùng nổ.

Là 1 trong 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đổ bộ 8Wonder Winter 2024, SOOBIN hứa hẹn sẽ khiến không khí tại đêm nhạc được "nổ tung" bởi loạt bản hit của mình. Chỉn chu, hoành tráng và bất ngờ chính là những cảm xúc mà SOOBIN luôn mang đến cho khán giả trong những lần xuất hiện trên sân khấu. Và với độ hoành tráng đẳng cấp quốc tế như 8Wonder Winter 2024 thì SOOBIN dự sẽ "như cá gặp nước" và mang đến những sân khấu bùng nổ nhất. Bên cạnh đó, được ngắm visual "hàng thật giá thật" của SOOBIN tại siêu nhạc hội cũng là "benefit" đặc biệt với hội fan girl!

Và cuộc chiến visual sẽ càng trở nên căng thẳng khi HIEUTHUHAI cũng sẽ đổ bộ sân khấu 8Wonder Winter 2024. Đây là nhạc hội hiếm hoi chứng kiến màn hội ngộ giữa 2 "hoàng tử" Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và "thái tử" Anh Trai Say Hi. So với lượng fan của SOOBIN thì HIEUTHUHAI không kém, điều đó chứng minh qua những show diễn đông nghẹt khán giả. Còn mặt visual chắc chắn giữa cả hai sẽ là cuộc "so kè" đầy hấp dẫn.

Ngoài những yếu tố trên, HIEUTHUHAI cũng như SOOBIN là một nghệ sĩ trình diễn máu lửa và luôn đầu tư cho những lần lên sân khấu. Với sức nóng tên tuổi hiện tại cùng với sự hỗ trợ của tổ đội GERDNANG thì stage của HIEUTHUHAI được khán giả háo hức chờ đợi không thua gì set-list của Imagine Dragons.

Nhắc đến tổ đội GERDNANG thì 8Wonder Winter 2024 sẽ chào đón sự xuất hiện của HURRYKNG. Sau Anh Trai Say Hi, HURRYKNG trở thành cái tên được khán giả chào đón nồng nhiệt. Nhìn tần suất nam rapper đi show hiện tại cũng phần nào nói lên sức nóng của HURRYKNG với công chúng. Mỗi khi đứng trên sân khấu, "thánh visual thế hệ mới" luôn là phiên bản năng lượng, hết mình để mang tới không khí bùng nổ tới khán giả.

Bên cạnh đó, 8Wonder Winter sẽ là sân khấu hội ngộ của tổ đội GERDNANG, bởi lẽ ngoài HIEUTHUHAI và HURRYKNG thì còn có màn đổ bộ của MANBO. Sau Rap Việt, tên tuổi của MANBO được biết đến nhiều hơn và luôn mang đến nguồn năng lượng sôi động mỗi khi trình diễn.

Cuối cùng trong danh sách dàn Anh Trai tham gia 8Wonder Winter 2024 chính là Quang Hùng MasterD. Sở hữu danh sách bản hit kéo dài, tin rằng Quang Hùng MasterD chính là màu sắc đặc biệt khiến bữa tiệc âm nhạc sắp tới thêm hoành tráng. Cùng với sân khấu đẳng cấp quốc tế như 8Wonder Winter 2024 sẽ giúp Quang Hùng MasterD trình làng những bản nhạc đã làm nên tên tuổi của mình.

Ngoài cuộc "chạm trán" đầy thú vị giữa Anh Tài - Anh Trai, 8Wonder Winter 2024 còn chứng kiến màn đổ bộ của Chi Pu, DJ Mie. Với dàn line-up xịn xò, 8Wonder Winter 2024 hứa hẹn sẽ khiến khán giả có đêm nhạc "sướng mắt, đã tai".