“Đường Tăng” tán gia bại sản để chữa ung thư cũng quyết không ngửa tay xin vợ 1 xu

Nói tới La Gia Anh, khán giả Việt thường nghĩ ngay tới nhân vật Đường Tăng do ông thể hiện trong siêu phẩm Đại Thoại Tây Du. Cách đây không lâu, nam diễn viên gạo cội này khiến người hâm mộ phải ngã ngửa khi tiết lộ mình mắc bệnh ung thư lần 4, chỉ còn sống được khoảng 9 năm nữa. Hiện tại, ông đang tiêm hormone nữ để giảm hormone nam và ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển quá nhanh.

Cư dân mạng đã đặt cho nam diễn viên Đại Thoại Tây Du danh hiệu "dũng sĩ chống ung thư" vì hành trình 28 năm chống chọi với căn bệnh quái ác. Để làm được điều này, La Gia Anh đã phải chi ra số tiền không hề nhỏ để chữa bệnh trong suốt những năm qua với loại thuốc đặc trị nhập khẩu từ Mỹ có giá lên tới 200.000 HKD/mũi tiêm (675 triệu đồng) . Loại hormone mà ông tiêm mỗi ngày cũng "ngốn" của La Gia Anh tới 30.000 HKD/tháng (101 triệu đồng).

Điều đáng nói là La Gia Anh từng tuyên bố: "Chi phí chữa bệnh tôi tự mình lo hết, không lấy của vợ một đồng nào. Chúng tôi trước giờ luôn độc lập về kinh tế, từ việc ăn cơm cũng phải phân chia tài chính rạch ròi. Tiền mừng tiệc cưới cũng phải để riêng hết".

La Gia Anh - "Đường Tăng" của Đại Thoại Tây Du.

Ông cho biết, vợ chồng mình trước nay luôn rạch ròi về mặt kinh tế, tiền ai người ấy tiêu.

Theo trang 163, vào năm 2004, La Gia Anh cần phải phẫu thuật để điều trị ung thư gan nhưng tiền không đủ. Nam diễn viên đã giấu vợ, đem bán bộ trang phục biểu diễn hý kịch vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm do thầy của ông tặng trước đó để lấy 80.000 HKD (270 triệu đồng). Bản thân La Gia Anh chia sẻ: "Tôi không muốn nợ ân tình của ai cả, cho dù là vợ chồng cũng vậy".

Thậm chí cho tới bây giờ, dù đã ở tuổi 78, "Đường Tăng" La Gia Anh vẫn miệt mài với công việc, tham gia hơn 60 buổi biểu diễn trên toàn quốc để lấy tiền chữa bệnh. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, nam diễn viên chỉ cười và nói: "Tôi không cần vợ giúp đâu!".

Không ít người cho rằng vợ chồng La Gia Anh – Uông Minh Thuyên có cách sống chung rất kỳ lạ, dường như thiếu sự kết nối, sẻ chia với nhau. Bởi lẽ, khi La Gia Anh chẩn đoán mắc bệnh ung thứ lần 4, ông không hề kể rõ bệnh tình với bà xã. Đến khi đọc báo, "chị đại TVB" Uông Minh Thuyên mới biết được tình hình sức khỏe của chồng.

Nghe vậy, cánh phóng viên cũng phải ngỡ ngàng: "Hai người cùng ở với nhau dưới một mái nhà mà còn phải nhờ giới truyền thông truyền lời hộ hay sao?". La Gia Anh cho biết: "Ngày thường chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau để tránh cãi vã". Điều này từng làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người hoài nghi cặp đôi có thực sự hạnh phúc hay không.

Uông Minh Thuyên phải đọc báo chí, xem phỏng vấn mới nắm rõ được tình hình bệnh tật của chồng.

Thực tế thì La Gia Anh – Uông Minh Thuyên vẫn ngầm quan tâm nhau qua những chi tiết nhỏ. Netizen từng hiểu lầm rằng Uông Minh Thuyên là kẻ "máu lạnh", chẳng quan tâm đến người chồng đang đau ốm. Thế nhưng thực chất, ngay khi La Gia Anh lần đầu mắc bệnh ung thư vào năm 2004, nữ nghệ sĩ đã lặng lẽ chuyển 1,2 triệu HKD (4 tỷ đồng) nộp tiền viện phí cho chồng, lại còn thanh toán chi phí điều trị phóng xạ 3,8 triệu HKD (12,8 tỷ đồng). Mỗi khi La Gia Anh có buổi biểu diễn hý kịch, Uông Minh Thuyên luôn tỏ tiền túi, bao ba hàng ghế đầu tiên để ủng hộ cho ông xã.

La Gia Anh chưa bao giờ đòi hỏi về tiền bạc nhưng Uông Minh Thuyên vẫn lén giúp chồng thanh toán vài khoản viện phí.

Còn về phía La Gia Anh, nam diễn viên gạo cội của đài TVB đã mua tầng 12 của tòa cao ốc nơi Uông Minh Thuyên thường luyện tập thanh nhạc và để vợ là người thụ hưởng bảo hiểm duy nhất của bất động sản này. Mặt khác, ông còn mua sẵn hai khu mộ gần sát nhau và tuyên bố: "Khi nào tôi chết, cô ấy muốn tảo mộ cũng tiện hơn". Hay như về vấn đề thừa kế tài sản của vợ, La Gia Anh chẳng hề tham một đồng mà chỉ mong có sự dàn xếp hợp lý nhất cho Uông Minh Thuyên.

Vợ chồng La Gia Anh – Uông Minh Thuyên không có con cái nên "chị đại TVB" muốn quyên tặng toàn bộ già tài hơn 100 triệu HKD (332 tỷ đồng) làm từ thiện. Tuy nhiên, La Gia Anh lại băn khoăn đến việc bà xã còn 2 người cháu trai ruột thịt và cho rằng nên để con cháu được hưởng thừa kế, tránh những mâu thuẫn không nên có trong nội bộ nhà vợ.

La Gia Anh ít nói những lời mật ngọt, đôi khi còn cợt nhả, trêu chọc vợ nhưng lúc nào cũng nghĩ cho Uông Minh Thuyên.

Phóng viên giải trí đình đám xứ Cảng Chu Bì cho biết: "La Gia Anh suốt ngày kêu nghèo nhưng ông ấy cứng đầu lắm, không muốn lấy đồng nào của vợ đâu. Những nghệ sĩ thế hệ trước đã chứng kiến nhiều cảnh mâu thuẫn gay gắt vì tiền bạc nên họ chấp nhận phân chia tài chính rạch ròi để giữ thể diện cho nhau".

Trang 163 cho biết, trong làng giải trí xứ Cảng có nhiều trường hợp tương tự, chẳng hạn như vợ chồng Lưu Gia Linh – Lương Triều Vỹ mỗi khi tặng quà nhau đều giữ lại hóa đơn để phòng trường hợp "chia tay đòi quà". Hay như cặp đôi Trịnh Tú Văn – Hứa Chí An có hợp đồng rõ ràng rằng nếu ly hôn thì người mắc lỗi sẽ phải ra đi tay trắng.

Dĩ nhiên, dù quyết định tiền ai người ấy tiêu nhưng bản thân Uông Minh Thuyên cũng chia sẻ rằng: "Nếu có ngày ông ấy thực sự không còn xu nào để điều trị thì tôi sao mặc kệ được".

La Gia Anh là "lá xanh" đình đám của đài TVB, được người người nhà nhà biết đến nhờ góp mặt trong hàng loạt những bộ phim như Mỹ Vị Thiên Vương, Đại Nội Mật Thám, Quốc Sản 007, Vua Bịp, Tổ Trọng Án…

Năm 1987, La Gia Anh quen biết với Uông Minh Thuyên sau 1 lần hợp tác và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Sau gần 20 lần cầu hôn, "Đường Tăng" màn ảnh mới nhận được cái gật đầu từ nữ minh tinh đình đám và chính thức về chung một nhà vào năm 2009.

Thật trớ trêu là bà xã La Gia Anh cũng 2 lần bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cặp đôi Cbiz trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, dù đã ở độ tuổi U80, La Gia Anh – Uông Minh Thuyên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và được coi là cặp vợ chồng mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ.

Hình ảnh của cặp đôi Cbiz thời trẻ.

Nguồn: QQ