Phim ngắn "Dream" lộ ảnh hậu trường, Lisa (BLACKPINK) nhận nhiều chỉ trích

(Ảnh: Instagram/lalalalisa_m)

Trong loạt ảnh được chia sẻ, hai nghệ sĩ có những tương tác thân mật, khiến một số người hâm mộ tại Nhật Bản bày tỏ sự không hài lòng. Tuy nhiên, cộng đồng fan của Lisa nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng, khẳng định các tương tác trong ảnh nằm trong bối cảnh quay phim và mang tính nghệ thuật. Họ nhấn mạnh việc thể hiện cảm xúc giữa hai diễn viên là cần thiết để truyền tải nội dung tác phẩm, không có dấu hiệu vi phạm hay hành vi vượt chuẩn mực.

Phim ngắn Dream là dự án đánh dấu bước chuyển mình của Lisa sang lĩnh vực diễn xuất, với sự tham gia của Kentaro Sakaguchi trong vai nam chính. Tác phẩm khai thác chủ đề tình yêu và ký ức, được đánh giá cao về hình ảnh và cảm xúc.

Fan của Kentaro Sakaguchi cáo buộc Lisa về hành vi “quấy rối tình dục”

Một bức ảnh hậu trường được Lisa chia sẻ trên Instagram trong quá trình quay phim ngắn Dream đang lan truyền, trong đó Lisa cắn nhẹ vào cánh tay Kentaro Sakaguchi khi cả hai không xuất hiện trong cảnh quay. Một số người hâm mộ Nhật Bản của nam diễn viên cho rằng hành động này chưa phù hợp và thể hiện sự không hài lòng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại cho đây chỉ là khoảnh khắc trêu đùa nhau trong hậu trường.

Bức ảnh gây tranh cãi. (Ảnh: Instagram/lalalalisa_m)

Lisa (BLACKPINK) đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng Nhật Bản

Sau khi bức ảnh lan truyền, Lisa trở thành tâm điểm chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ Nhật Bản. Ban đầu, cuộc tranh luận chỉ tập trung vào hành động trong bức ảnh, nhưng sau đó nhanh chóng căng thẳng hơn khi một số cư dân mạng bắt đầu chia sẻ lại các video cũ của nữ thần tượng, kèm theo những bình luận tiêu cực.

Đáng chú ý, những đoạn clip này không liên quan gì đến dự án Dream nhưng vẫn bị mang ra để công kích Lisa, khiến nhiều người lo ngại về mức độ lan rộng và tính chất có chủ đích của làn sóng tấn công.

Hai luồng ý kiến trái chiều

Trước làn sóng tranh luận, nhiều người hâm mộ kêu gọi cách nhìn nhận khách quan và công bằng hơn. Theo họ, cả Lisa và Kentaro đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp, hoạt động trong môi trường sáng tạo đòi hỏi sự cởi mở về cảm xúc và khả năng thể hiện đa dạng trong nghệ thuật. Sự thân mật giữa hai diễn viên là điều thường thấy trong ngành giải trí, đặc biệt khi họ hợp tác trong một dự án như Dream.

"Dream" – Phim ngắn mở đầu cho dự án solo của Lisa

Dream là phim ngắn dài 5 phút, phát hành ngày 13/8/2025, nằm trong dự án âm nhạc solo của Lisa (BLACKPINK). Tác phẩm do đạo diễn Ojun Kwon thực hiện, mang phong cách nghệ thuật và chất thơ.

Phim kể về người phụ nữ sống trong nỗi đau mất đi người bạn đời (do Kentaro Sakaguchi thủ vai). Qua những khoảnh khắc đời thường, nhân vật chính lưu giữ ký ức và cảm xúc, tạo nên không gian lặng lẽ nhưng đầy chiều sâu.