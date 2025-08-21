Không phải ai cũng là Triệu Lệ Dĩnh!

Châu Tinh Trì, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Bảo Cường được coi là tấm gương nỗ lực vượt khó trong làng giải trí Hoa ngữ vì họ đã vươn lên từ những diễn viên quần chúng vô danh trở thành ngôi sao top đầu, khiến netizen vô cùng nể phục. Thế nhưng, muốn làm được điều này chẳng hề dễ dàng chút nào, bằng chứng là tại phim trường Hoành Điếm, vô số diễn viên quần chúng đang phải chật vật kiếm sống, mãi chưa tìm được hi vọng đổi đời.

Thị hậu Triệu Lệ Dĩnh, Ảnh đế Vương Bảo Cường đều vươn lên từ diễn viên quần chúng.

Trang QQ cho biết, ở Hoành Điếm hiện có hơn 200.000 diễn viên quần chúng đã đăng ký chứng chỉ và bình quân mỗi ngày có khoảng 650 gương mặt mới đến đây để theo đuổi giấc mơ.

Với nguồn nhân lực dồi dào như vậy, hiển nhiên, mức thù lao mà họ nhận được vô cùng bèo bọt. Đặc biệt, từ cuối năm 2024, cát-xê cho các diễn viên quần chúng đã có sự thay đổi, điều chỉnh từ 120 NDT (441.000 đồng) cho 8 giờ làm việc thành 135 NDT (496.000 đồng) cho 10 giờ làm việc. Như vậy, mức lương của họ thực tế bị giảm 1,5 NDT/giờ (5.500 đồng), trong khi áp lực công việc tăng gấp bội.

Chưa kể, các diễn viên quần chúng còn phải trích ra 10% tiền lương để nộp phí môi giới, khiến nhiều người phải thở ngắn than dài: "Đóng vai thi thể cả ngày còn chưa đủ tiền mua ly trà sữa".

Rất nhiều người đến với phim trường Hoành Điếm để theo đuổi ước mơ nhưng sau mới bẽ bàng phát hiện cuộc sống không chỉ toàn màu hồng.

Điều đáng nói là công việc của các diễn viên quần chúng không hề có khung giờ cố định như việc làm hành chính. Họ thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, mặc những bộ đồ cổ trang vừa dày vừa nóng giữa cái nắng chói chang của mùa hè, đôi lúc lại trang phục phong phanh giữa mùa đông. Dĩ nhiên, họ không có phòng nghỉ riêng như những diễn viên có tên tuổi, thường phải vạ vật khắp phim trường.

Thậm chí, nữ diễn viên Đái Kiều Thiến từng chia sẻ: "Việc chỉ được ngủ 3 tiếng/ngày là chuyện thường như cơm bữa. Đôi khi ở phim trường còn nghe được thông tin có người đột tử vì quá vất vả".

Những bữa cơm tạm bợ tại phim trường.

Các diễn viên quần chúng vạ vật khắp nơi, cố nắm bắt thời gian để nghỉ ngơi.

Thế nhưng, theo 163, các diễn viên quần chúng mất phần lớn thời gian để chầu chực, chờ đợi từ lúc đoàn phim khởi quay đến khi kết thúc để được gọi tên tham gia diễn xuất. Còn thực tế thì một diễn viên quần chúng phải may mắn lắm mới có thể kiếm đủ suất diễn, được làm việc 20 ngày mỗi tháng để nhận về mức thù lao ít ỏi 2.700 NDT (9,9 triệu đồng).

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ, tiền thuê nhà từ 800-1.200 NDT/tháng (2,9 - 4,4 triệu đồng), tiền cơm ít nhất 600 NDT (2,2 triệu đồng) và các chi phí khác khoảng 300 NDT (1,1 triệu đồng) mỗi tháng.

Chính vì thế, việc 6-7 diễn viên quần chúng thuê chung một căn nhà mười mấy mét vuông là điều không hề hiếm gặp. Thậm chí đôi khi nam, nữ còn phải cắn răng chấp nhận ghép chung dưới một mái nhà, dùng mành ngăn để có được sự riêng tư.

Tại Hoành Điếm, còn nhiều người thảm thương hơn khi cả ngày chẳng nhận được suất diễn nào, phải ngủ vòm cầu, bữa đói bữa no, nhặt phế liệu để kiếm sống.

Các diễn viên quần chúng khổ đủ mọi bề.

Có nguồn tin cho biết, trong giới diễn viên quần chúng cũng phân thành các tầng lớp khác nhau với mức cát-xê khác nhau, có người chỉ phụ trách làm phông nền, có người thì được lộ mặt trước ống kính và đãi ngộ tốt nhất thì sẽ có 1-2 lời thoại.

Thế nhưng, để được hưởng ưu ái và có cơ hội bật lên thì hội diễn viên quần chúng cũng có sự đấu đá với nhau rất khốc liệt. Nhiều cô gái xinh đẹp cũng vì thế mà sa vào "quy tắc ngầm" vì mong nắm được cơ hội đổi đời.

Nhiều cô gái trẻ sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận "quy tắc ngầm" vì mong được nổi tiếng.

Dù phải đối mặt với quá nhiều khó khăn nhưng nhiều người vẫn cố bám trụ lấy phim trường Hoành Điếm, ôm giấc mơ phim ảnh mong có ngày gặp được "quý nhân phù trợ", có cơ hội "lên tiên" như Triệu Lệ Dĩnh, Vương Bảo Cường, Châu Tinh Trì, Lưu Mẫn Đào...

Thế nhưng rõ ràng, xác suất để được thành công như những ngôi sao này quá đỗi nhỏ nhoi, chẳng khác nào trúng vé số cả. Càng nhiều là những người bị bào mòn ước mơ rồi lẳng lặng bỏ nghề sau nhiều năm lãng phí thanh xuân.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành diễn viên quần chúng lại càng phải đối mặt với nhiều khó khăn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo. Nhiều đoàn phim đã sử dụng kỹ xảo, hiệu ứng thay cho con người để giảm bớt chi phí. Năm 2024, nhiều đạo diễn đã tuyên bố rằng trong 3 năm tới, Cbiz sẽ giảm bớt số diễn viên quần chúng trên diện rộng và để cho kỹ thuật số lên ngôi.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật khiến cơ hội của diễn viên quần chúng có nguy cơ bị thu hẹp.

Bù lại, sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim ngắn được coi là cơ hội mở ra đối với các diễn viên quần chúng khi mỗi ngày, Cbiz cho ra mắt tới hơn 200 bộ phim. Tuy nhiên, trang 163 cho rằng, dù có nhiều cơ hội công việc hơn nhưng mức thù lao cho diễn viên quần chúng không hề tăng. Họ phải đối mặt với sự cạnh tranh càng thêm kịch liệt và khó tìm được "cơ duyên" để tiến xa hơn trong làng giải trí.

Nguồn: QQ, 163