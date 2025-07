Diễn biến khó lường vụ "trùm cuối" Squid Game hầu tòa vì quấy rối tình dục

Vào ngày 1/7, Dispatch đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Oh Young Soo chuẩn bị tiếp tục hầu tòa với cáo buộc quấy rối tình dục. Tòa án Hình sự 6-1 thuộc Tòa Phúc thẩm Quận Suwon, do Thẩm phán Kwak Hyung Seop chủ trì sẽ tổ chức phiên điều trần tiếp theo cho đơn kháng cáo của Oh Young Soo vào ngày 12/8. Ban đầu, phiên điều trần kháng cáo được lên lịch vào ngày 3/6 nhưng bị hoãn đến 10/6 do trùng với cuộc bầu cử tổng thống. Cuối cùng, ngày điều trần được quyết định là 12/8.

"Trùm cuối" Squid Game bị cáo buộc ôm ghì nạn nhân "A" trên 1 con đường mòn đi bộ vào tháng 8/2017 và nói: "Hãy để anh ôm em 1 lần". Oh Young Soo cũng bị cáo buộc hôn má A 2 lần khi chưa được phép trước nhà riêng của cô vào tháng 9 cùng năm. Cả 2 vụ việc đều diễn ra tại thành phố Daegu, khi Oh Young Soo đến đây diễn kịch. Nạn nhân đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tháng 12/2021. Mặc dù ban đầu vụ án bị bác bỏ, nhưng nạn nhân đã nộp đơn kháng cáo, thúc đẩy các công tố viên mở lại cuộc điều tra. Diễn viên 81 tuổi sau đó đã bị truy tố không bị giam giữ vào năm 2022.

Phiên điều trần kháng cáo của Oh Young Soo được hoãn đến ngày 12/8

Diễn viên kỳ cựu này thừa nhận đã đi bộ trên đường mòn và đến thăm nơi A ở, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Vào tháng 3/2023, tòa án xét xử mở phiên xét xử đầu tiên, tuyên Oh Young Soo có tội và ra mức án 8 tháng tù giam, hoãn thi hành án trong 2 năm. Tòa tuyên bố: "Nạn nhân đưa ra lời khai tương đối nhất quán, phù hợp với nội dung nhật ký cô viết vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nạn nhân đã thông báo cho những người xung quanh về vụ việc, và vì phong trào #MeToo đang lan rộng trong cộng đồng sân khấu vào thời điểm đó, cô đã đến xem vở kịch Snow vào tháng 3 để nhận được lời xin lỗi. Lời khai cũng khớp với các buổi thẩm vấn, chứa những chi tiết chỉ có người từng trải qua vụ việc mới có thể mô tả được".

Phía luật sư của Oh Young Soo trong nỗ lực kháng cáo đã phủ nhận điều này, tố nạn nhân lợi dụng cơn sốt Squid Game để "ăn vạ": "Khi Squid Game trở nên nổi tiếng, nạn nhân đột nhiên yêu cầu lời xin lỗi, khiến bị cáo bất ngờ. Để không tổn hại đến các diễn viên và nhà sản xuất, bị cáo đã đưa ra lời xin lỗi chính thức. Bị cáo đã sống đến 80 năm mà không phạm bất kỳ tội nào. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sân khấu, nơi ông coi đó là nguồn cội. Ông có thể mất tất cả vì vụ án này, nhưng chúng tôi xin được khoan hồng để ông có thể khôi phục lại danh dự và kết thúc đời mình trên sân khấu". Diễn viên 81 tuổi cũng không thừa nhận sai lầm và kiên quyết kháng cáo: "Ở độ tuổi của tôi, thật đáng xấu hổ khi phải ra tòa. Ngay cả bây giờ, tôi tin rằng hành động và lời nói của mình vào thời điểm đó không được coi là quấy rối".

Phía luật sư của Oh Young Soo cho rằng nạn nhân lợi dụng cơn sốt Squid Game để "ăn vạ"

Nam diễn viên Oh Young Soo có tên thật là Oh Se Kang, ông sinh năm 1944 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Vì gia đình khó khăn, cha mất sớm nên Oh Young Soo phải bỏ học, đi lao động kiếm sống. Đến năm 25 tuổi, ông tình cờ gia nhập 1 đoàn kịch và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Ông đóng hơn 200 bộ phim trong suốt sự nghiệp, nổi tiếng nhất là Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân và Squid Game. Với vai diễn trùm cuối mưu mô Oh Il Nam trong Squid Game, Oh Young Soo đi vào lịch sử điện ảnh khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả Cầu Vàng danh giá. Tuy nhiên, ánh hào quang này nhanh chóng vụt tắt khi Oh Young Soo phải hầu tòa vì cáo buộc quấy rối tình dục.

Oh Young Soo đi vào lịch sử điện ảnh khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả Cầu Vàng danh giá

Nguồn: Dispatch