Tài tử Squid Game lâm nguy sau scandal đăng ảnh JAV 18+

Mới đây nhất, nữ diễn viên The Glory Cha Joo Young đã tham gia chương trình Yoo Quiz On The Block. Khi cô nói về bộ phim The Glory, netizen tinh mắt phát hiện ảnh minh họa dàn diễn viên chỉ có Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun và Jung Sung Il. Vai phản diện đình đám Park Sung Hoon đã bị xóa khỏi khung hình.

Trước đây, Park Sung Hoon thậm chí còn tham gia riêng 1 tập của Yoo Quiz On The Block. Trong phim The Glory, vai diễn của anh thuộc tuyến chính và rất nổi bật. Chính vì vậy, rất khó có khả năng ekip chương trình vô tình bỏ quên diễn viên này. Netizen suy đoán rằng đài tvN đã loại bỏ hình ảnh của Park Sung Hoon sau vụ scandal đăng ảnh JAV 18+ lên trang cá nhân.

Hình ảnh Park Sung Hoon bị loại bỏ trong dàn diễn viên The Glory

Trước đây, thậm chí Park Sung Hoon còn tham gia riêng 1 tập của Yoo Quiz On The Block. Khán giả cho rằng tvN chủ động xóa ảnh tài tử chứ không phải vô tình bỏ quên

Mặc dù còn quá sớm để nói rằng Park Sung Hoon bị tvN cấm sóng, nhưng việc bị xóa ảnh cho thấy anh không còn là gương mặt được nhà đài ưa chuộng. Trong hoàn cảnh hiện tại, điều này càng khiến sự nghiệp của Park Sung Hoon "ngàn cân treo sợi tóc". Trước đó, nam diễn viên đã phải rút khỏi dự án The Tyrant's Chef, đối diện với sự chỉ trích, tẩy chay gay gắt của khán giả.

Story nhạy cảm xuất hiện trên trang cá nhân của Park Sung Hoon vào chiều ngày 30/12. Tài tử The Glory nhanh chóng xóa đi nhưng cư dân mạng đã chụp lại được. Hình ảnh này được trích từ 1 bộ phim JAV (18+ Nhật Bản) theo phong cách Squid Game. Ban đầu, công ty quản lý cho biết Park Sung Hoon nhận được nhiều hình ảnh tương tự trong phần tin nhắn. Trong lúc kiểm tra, anh vô tình đăng ảnh lên. Nhưng lời giải thích bị cho là không thuyết phục. Ảnh trong tin nhắn không thể đăng trực tiếp lên story mà chỉ có thể gửi cho người khác. Để đăng ảnh, Park Sung Hoon cần phải lưu về máy và trải qua 1 số bước khác, rất khó để đăng nhầm.

BH Entertainment tiếp tục đưa ra lời giải thích lần 2: “Nam diễn viên nhận được hình ảnh qua tin nhắn trực tiếp. Anh ấy lưu ảnh vào máy rồi gửi cho công ty quản lý để xem xét. Đáng nhẽ sau đó anh ấy sẽ xóa bức ảnh nhưng lại đăng nhầm lên story Instagram”. Tuy nhiên, nhiều khán giả không tin rằng tài tử cần phải gửi ảnh 18+ cho công ty. Họ cho rằng nam diễn viên định chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên tài khoản riêng tư nhưng ai dè lại “trượt tay” đăng nhầm lên tài khoản công khai.

Lời giải thích quanh co của Park Sung Hoon không thuyết phục được cư dân mạng

Nội dung bộ phim JAV đăng tải và thời điểm cũng làm công chúng phẫn nộ. Bộ JAV này mang nội dung biến thái, xúc phạm phụ nữ, thậm chí còn lồng ghép cả tình tiết phụ nữ chơi game rồi bị hiếp dâm tới chết. Thời điểm đăng ảnh cũng là lúc cả Hàn Quốc đang chìm trong đau buồn vì thảm kịch máy bay Jeju Air làm 179 người chết. Từ tất cả điều này, danh tiếng của Park Sung Hoon bị sứt mẻ nghiêm trọng. Khán giả tẩy chay anh, còn SPOTV News gọi đây là "sự ô nhục toàn cầu".

Park Sung Hoon đã cố gắng đưa ra lời xin lỗi, thậm chí rơi nước mắt trong 1 cuộc phỏng vấn. Dù thu hút được thêm 450.000 người theo dõi trên Instagram sau scandal, nhưng tương lai sự nghiệp của nam nghệ sĩ ở làng giải trí Hàn Quốc vẫn là 1 dấu hỏi lớn. Việc mất vai trong The Tyrant's Chef được xem là đòn giáng khá nặng vào sự nghiệp đang lên của tài tử sinh năm 1985.

Sự nghiệp và danh tiếng của Park Sung Hoon bị ảnh hưởng nặng nề

Nguồn: Koreaboo