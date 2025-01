Tiết lộ gây choáng về tình hình của tài tử Squid Game sau vụ đăng ảnh xúc phạm phụ nữ!

Vụ việc tài tử Park Sung Hoon (Squid Game 2) đăng ảnh phim JAV 18+ lên trang cá nhân đã gây xôn xao cộng đồng mạng châu Á suốt hơn 1 tuần qua. Trong diễn biến mới nhất vào sáng 10/1, tờ Kbizoom cho hay tài khoản Instagram của Park Sung Hoon bỗng tăng follow vùn vụt sau khi vướng tranh cãi liên quan tới bức hình nhạy cảm. Cụ thể, trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ 31/12/2024 tới 9/1/2025, nam diễn viên họ Park đã thu hút thêm tận 450 ngàn lượt follow, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định, dù Park Sung Hoon có thêm nhiều follow trên trang cá nhân nhưng tương lai sự nghiệp của nam nghệ sĩ ở làng giải trí Hàn Quốc vẫn là 1 dấu hỏi lớn. Tài tử sinh năm 1985 hiện bị nhiều khán giả xứ củ sâm tẩy chay, yêu cầu rời khỏi đoàn phim The Tyrant’s Chef, thậm chí còn đối diện với nguy cơ tù tội vì phát tán ảnh khiêu dâm. Được biết, buổi đọc kịch bản và buổi quay thử của The Tyrant’s Chef do Park Sung Hoon đóng chính đã bị hoãn lại, thay đổi so với lịch trình ban đầu.

Park Sung Hoon bỗng thu hút thêm gần nửa triệu follow sau khi đăng ảnh 18+ lên story Instagram. Còn nhớ hồi chiều 31/12/2024, tài khoản của nam diễn viên có 1,95 triệu lượt người theo dõi. Nhưng tới 9/1/2025, con số này đã tăng phi mã lên 2,4 triệu

Trước đó vào hôm 8/1, Park Sung Hoon đã trực tiếp lên tiếng về lùm xùm đăng ảnh khiêu dâm trong cuộc phỏng vấn với Korea Economic Daily: “Tôi tìm thấy 1 bức ảnh có vấn đề trong phần tin nhắn. Đó là thời điểm Squid Game 2 mới phát hành và tôi nghĩ bức ảnh gây sốc đó có thể gây nên vấn đề. Trong khi trao đổi với quản lý, tôi đã vô tình đăng ảnh lên story Instagram”.

Tài tử Squid Game nhấn mạnh rằng anh không xem bộ phim JAV đó. Đồng thời, nam diễn viên khẳng định mình không có tài khoản Instagram nào khác, nên không có chuyện trượt tay đăng nhầm ảnh lên tài khoản riêng tư như những suy đoán của cư dân mạng trước đó.

Nam diễn viên vừa phủ nhận thông tin trượt tay đăng ảnh sex lên tài khoản phụ

Sự việc nổ ra vào chiều ngày 30/12 năm ngoái khi trên story Instagram của Park Sung Hoon bất ngờ xuất hiện hình ảnh phim JAV được nhái lại theo phong cách của Squid Game 2. Dù story nhanh chóng bị xóa nhưng cư dân mạng đã kịp chụp lại và lan truyền khắp mạng xã hội. Đáng nói, hình ảnh được lấy từ 1 bản parody Squid Game có nội dung biến thái, xúc phạm phụ nữ, lồng ghép cả tình tiết phụ nữ chơi game rồi bị hiếp dâm tới chết.

Ban đầu, đại diện của Park Sung Hoon cho hay nam diễn viên vô tình đăng ảnh lên story Instagram khi đang kiểm tra phần tin nhắn trực tiếp. Nhưng chỉ đúng 1 ngày sau đó, phía tài tử Squid Game lại bất ngờ thay đổi lời giải thích: “Nam diễn viên nhận được hình ảnh qua tin nhắn trực tiếp. Anh ấy lưu ảnh vào máy rồi gửi cho công ty quản lý để xem xét. Đáng nhẽ sau đó anh ấy sẽ xóa bức ảnh nhưng lại đăng nhầm lên story Instagram”.

Nam diễn viên họ Park bị nhiều khán giả tại Hàn “quay lưng” sau khi đăng ảnh đồi trụy vào đúng thời điểm quốc gia này đang chìm trong đau buồn vì thảm kịch máy bay Jeju Air làm 179 người chết

Park Sung Hoon sinh năm 1985, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 23 tuổi với 1 vai nhỏ trong tác phẩm Song Hoa Điếm (2008). Nhưng phải đến 2 năm gần đây, nam nghệ sĩ mới bật lên nhờ những vai diễn ấn tượng trong The Glory, Queen Of Tears, Squid Game 2... sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí.

Park Sung Hoon bắt đầu phất lên sau màn hợp tác với Song Hye Kyo trong bộ phim The Glory

Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất mới màn hóa thân thành nhân vật Cho Hyunju trong Squid Game 2

Nguồn: Kbizoom